Orhan Hakalmaz

Ana Beni Eversene Ala keçim çift doğurdu Bol etti sütü yoğurdu Gönlüme hülyalar doldu Ana beni eversene (Ah) Ana beni evrsene Bakır kaplar kalaylansın Şu odada bir mum yansın Uyuyan bahtım uyansın Ana beni eversene (Ah) Ana beni evrsene *** Şükür bizden gitti darlık Gelin almak bahtiyarlık Olmaz olsun şu bekarlık Ana beni eversene (Ah) Ana beni evrsene *** Ana beni eversene (Ah) Ana beni evrsene

Bozdağın Zeybeği Dumanı Da Vardır Şu Dağların Başında Gönlüm Galdı Toprağında Daşında Bir Ben Değil Cümle Alemin Başında *** İmanım Dağlar Yârim Gitti Gelmedi Gudurası Çaylar Bi Yudum Su Vermedi *** İmanım Dağlar Bozdoğan’ın Söğüdü Çok Verdiler Ben Dutamadım Öğüdü *** İmanım Dağlar Yârim Gitti Gelmedi Gudurası Çaylar Bi Yudum Su Vermedi *** Aman Gökyüzünde Dağınık Duğunuk Bulutlar Kim Ardımdan Kimi Yüzüme Öğütler Ah Eveliydi Özü Sözü Doğru Yiğitler *** İmanım Dağlar Yârim Gitti Gelmedi Gudurası Çaylar Bi Yudum Su Vermedi

Sarı Yaylamda Seni Yaylayamadım Of) Sarı yaylamda seni yaylayamadım ala bahar kar iken Yavru palazımı da avlayamdım tor iken Sende bu güzellik de bende bu gençlik var iken (of of) Alırım ahdımı da koymam yar senden (of of) sürmelim (of) (Of) Göçer yörükler de her goyaklar yurt olur Nazlım göçmüş de yüreğime dert olur Bu ayrılık da senin ile dört olur (of of) Alırım ahdımı da koymam yar senden (of of) sürmelim (of)

Yayla Yollarıda Yürüyüp Gellir Yayla yollarında yürüyüp gelir (oy gelin oy gelin oy gelin) Allı şalvarını sürüyüp gelir (aman aman aman) **** Ben varmam oralıya, orada duralıya Allah nasip eylesin davullu zurnalıya Yayla yollarında b***n naneler (oy gelin oy gelin oy gelin) İnce belli kız doğurmuş anneler (aman aman aman) *** Ben varmam inekliye, yoğurdu sinekliye Allah nasip eylesin omuzu tüfekliye *** Yayla yollarında menevşe açmış (oy gelin oy gelin oy gelin) Sevdiğim o güzel dağlara kaçmış (aman aman aman) *** Ünledim Ayşe diye, odayı döşe diye Ünledim Fatma diye, kaşların çatma diye Ünledim Gülsün diye, yanıma gelsin diye *** Ben varmam oralıya, orada duralıya Allah nasip eylesin davullu zurnalıya Ben varmam inekliye, yoğurdu sinekliye Allah nasip eylesin omuzu tüfekliye

Ah Tren Kara Teren Gözüm yolda gönlüm darda Ya kendin gel ya da haber yolla Duyarım yazmışsın iki satır mektup Vermişsin trene halini unutup Kara tren gecikir belki hiç gelmez Dağlarda salınırda derdimi bilmez Dumanın savurur halimi görmez Kan dolar yüreğim gözyaşım dinmez **** Yara bende derman sende Ya kendin gel yada bana gel de Duyarım yazmışsın iki satır mektup Vermişsin trene halini unutup Kara tren gecikir belki hiç gelmez Dağlarda salınırda derdimi bilmez Dumanın savurur halimi görmez Kan dolar yüreğim gözyaşım dinmez

Yaban Çiçeği Açma yaban çiçeğim açma yalnız kalırsın Kimsesiz başı boş sevdalanırsın Kokunu rüzgar çalar, rengini yağmur Bilmeden güzelim kala kalırsın Kokunu rüzgar çalar, rengini yağmur Bilmeden güzelim kala kalırsın *** Sevme yaban çiçeğim sevme sonra solarsın Sesini kimse duymaz çaresizliğini Kokunu rüzgar çalar, rengini yağmur Bilinmeden bu sevdan kala kalırsın

Sen Gelmez Oldun Biz bu Sonbaharda bulusacaktik,Bahar geldi gecti, Sen gelmez oldun. Biz bu Sonbaharda bulusacaktik,Bahar geldi gecti, Sen gelmez oldun. Taslarami döndü Kalbin,gelmedin. Aylar geldi gecti sen gelmez oldun. Sen gelmez oldun.Sen gelmez oldun.Sen gelmez oldun. Yarim,gözlerim Yolda,beklerim ama, Sen gelmez oldun. Demistik Kapina gelirim diye,Yillar oldu Kapida ses vermez oldun. Demistik Kapina gelirim diye,Yillar oldu Kapida ses vermez oldun. Bosyere mi Yemin ettik ikimiz,Kuslar Yuva kurdu sen gelmez oldun. Sen gelmez oldun.Sen gelmez oldun.Sen gelmez oldun. Yarim,gözlerim Yolda,beklerim ama, Sen gelmez oldun. Yarim,gözlerim Yolda,beklerim ama,Sen Gelmez..... Sen Gelmez..... Sen Gelmez oldun......