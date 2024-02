Orhan Hakalmaz

Of) Sarı yaylamda seni yaylayamadım ala bahar kar iken Yavru palazımı da avlayamdım tor iken Sende bu güzellik de bende bu gençlik var iken (of of) Alırım ahdımı da koymam yar senden (of of) sürmelim (of) (Of) Göçer yörükler de her goyaklar yurt olur Nazlım göçmüş de yüreğime dert olur Bu ayrılık da senin ile dört olur (of of) Alırım ahdımı da koymam yar senden (of of) sürmelim (of)