Orhan Hakalmaz

Leylim leylim leylolsun leylim yar Her gün akşam böyle olsun leylim yar Leylim leylim leylolsun leylim yar Her gün akşam böyle olsun Asmalıdır evimiz leylim yar Asmalıdır evimiz leylim yar Yeni düştü sevimiz leylim yar Yeni düştü sevimiz leylim yar Sevda böyle giderse leylim yar Sevda böyle giderse leylim yar Çatlar ölür birimiz leylim yar Çatlar ölür birimiz leylim yar Leylim leylim leylolsun leylim yar Her gün akşam böyle olsun leylim yar Leylim leylim leylolsun leylim yar Her gün akşam böyle olsun leylim yar Kaleden iniyorum leylim yar Kaleden iniyorum leylim yar Dön desen dönüyorum leylim yar Dön desen dönüyorum leylim yar Aşkından kibrit oldum leylim yar Aşkından kibrit oldum leylim yar Üflesen yanıyorum leylim yar Üflesen yanıyorum leylim yar Leylim leylim leylolsun leylim yar Her gün akşam böyle olsun leylim yar Leylim leylim leylolsun leylim yar Her gün akşam böyle olsun leylim yar Karanfilim sarkarım leylim yar Karanfilim sarkarım leylim yar Açılmaya korkarım leylim yar Açılmaya korkarım leylim yar Yar geliyor deseler leylim yar Yar geliyor deseler leylim yar Hasta olsam kalkarım leylim yar Hasta olsam kalkarım leylim yar Leylim leylim leylolsun leylim yar Her gün akşam böyle olsun leylim yar Leylim leylim leylolsun leylim yar Her gün akşam böyle olsun leylim yar Leylim leylim leylolsun leylim yar Her gün akşam böyle olsun leylim yar Leylim leylim leylolsun leylim yar Her gün akşam böyle olsun leylim yar