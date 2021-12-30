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7/24 Dinle Orhan Hakalmaz
Bağa gel bostana gel

Bağa gel bostana gel

Günlerden Pazar

116 Bölüm | 07:22:27
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Bağa gel bostana gel

Şarkı Sözleri Orhan Hakalmaz 03:46
02

Yeşil Ördek

Orhan Hakalmaz 03:23
03

İki Keklik

Şarkı Sözleri Orhan Hakalmaz 04:52
04

Zahidem

Şarkı Sözleri Orhan Hakalmaz 03:44
05

Yeşil Ördek

Şarkı Sözleri Orhan Hakalmaz 03:23
06

Yazımı Kışa Çevirdin

Şarkı Sözleri Orhan Hakalmaz 03:57
07

Yarim Senden Ayrılalı

Şarkı Sözleri Orhan Hakalmaz 03:34
08

Yalan Dünya

Şarkı Sözleri Orhan Hakalmaz 03:27
09

Telli Turnam

Şarkı Sözleri Orhan Hakalmaz 04:24
10

Şu Kışlanın Kapısına

Şarkı Sözleri Orhan Hakalmaz 03:27
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