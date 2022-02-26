Bayramdan Bayrama Şarkı Sözleri
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Orhan Hakalmaz
Bayramdan Bayrama
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Gurbeti mesken mi tuttun
Gittin beni de unuttun
Belki başka yar da buldun
Bir selam gönder bari
Bayramdan bayrama, bayramdan bayrama
***
Ne yazarsın ne çizersin
Yollar ırak der geçersin
Gel desem de gelemezsin
Cemalin göster bari
Bayramdan bayrama, bayramdan bayrama
***
Gurbet seni benden aldı
Dileklerim dünde kaldı
İyi olmaz yaramda azdı
Bir Fatiha oku bari
Bayramdan bayrama, bayramdan bayrama