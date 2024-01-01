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7/24 Dinle Yalan Dünya

Yalan Dünya Şarkı Sözleri

Orhan Hakalmaz Yalan Dünya şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Orhan Hakalmaz Yalan Dünya şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yalan Dünya sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Orhan Hakalmaz

Orhan Hakalmaz

Yalan Dünya

  • Bir Ay Doğar

  • Telli Tunam

  • Asmalıdır Evimiz

  • Yazımı kışa çevirdin

  • Çarşambayı sel aldı

  • Kaşların karasına

  • Tanburam Rebab Oldu

  • Dağlar Başı Olayım

  • Karlı Dağlar (U.H)

  • Denizin Dibinde Hatçam

  • Kömürlük Dağı

  • Yalan dünya

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