Orhan Hakalmaz

-
Hey heey, heey
Bir taş attım alıca
Edalım aman, aman, aman, aman
Aman bir kuş vurdum delice, vay vay
Aman bir kuş vurdum delice, vay vay
Yenile bir yar sevdim
Edalım aman, aman, aman, aman
Aman gözleri sürmelice, vay vay
Aman gözleri sürmelice, vay vay
Ustan da kim idi şeker oğlan
Bu gecede gelen kim idi, vay vay
Ustan da kim idi şeker oğlan
Bu gecede gelen kim idi, vay vay
Hey heey, heey
Şu derenin alıcı
Edalım aman, aman, aman, aman
Aman kınalı parmak ucu, vay vay
Aman kınalı parmak ucu, vay vay
Ergen güzel kızların
Edalım aman, aman, aman, aman
Aman kabul olmaz orucu, vay vay
Aman kabul olmaz orucu, vay vay
Ustan da kim idi şeker oğlan
Bu gecede gelen kim idi, vay vay
Ustan da kim idi şeker oğlan
Bu gecede gelen kim idi, vay vay
Ustan da kim idi şeker oğlan
Bu gecede gelen kim idi, vay vay
Ustan da kim idi şeker oğlan
Bu gecede gelen kim idi, vay vay
-
Dersini almış da ediyor ezber
Sürmeli gözlerin sürmeyi neyler
Aman aman ben yarelendim aman
***
Bu dert beni iflah etmez del'eyler
Benim dert çekmeye dermanım mı var
Aman aman sürmelim aman
***
Kaşın çeymelenmiş kirpik üstüne
Havada bulutun ağdığı gibi
***
Aman aman ben yarelendim aman
***
Çiğ düşmüş de gül sineler ıslanmış
Yağmurun güllere yağdığı gibi
Aman aman sürmelim aman
***
Yozgat'ı sel almış Soğluk'u duman
Sıtkınan severim billahi inan
Aman aman ben yarelendim aman
***
Ölünce mezara girdiğim zaman
Ben susuyum kemiklerim söylesin
Aman aman sürmelim aman
-
Büyük lokma ye büyük söz söyleme
Aşık olmak neymiş deyip dalga geçme
Sen de bir gün belki kapılırsın kimbilir
Dünyayı görmez olur gözlerin ah
Sen de bir gün belki kapılırsın kimbilir
Dünyayı görmez olur gözlerin
Sevilir
Sevilir
Bir güzel sevilir
Verilir uğrunda bir ömür verilir
Sevilir
Sevilir
Sevilir
Bir güzel sevilir
Verilir uğrunda bir ömür verilir
Sevilir
Her aşk sürüklemez insanı kedere
Aşık olmam deme hiç bir güzele
Sen de bir gün belki kapılırsın kimbilir
Dünyayı görmez olur gözlerin ah
Sen de bir gün belki kapılırsın kimbilir
Dünyayı görmez olur gözlerin
Sevilir
Sevilir
Bir güzel sevilir
Verilir uğrunda bir ömür verilir
Sevilir
Sevilir
Sevilir
Bir güzel sevilir
Verilir uğrunda bir ömür verilir
Sevilir
Sevilir
Sevilir
Bir güzel sevilir
Verilir uğrunda bir ömür verilir
Sevilir
-
Anam ağlar başucumda oturur
Derdim elli iken yüze getirir
Bu dert beni yiye yiye bitirir
El çek tabip, el çek benim yaramdan
Ölürüm kurtulmam ben bu yaradan
El çek tabip, el çek benim yaramdan
Ölürüm kurtulmam ben bu yaradan
Anama babama yüzüm kalmadı
Bir su ver demeye sözüm kalmadı
Doktora, tabibe lüzum kalmadı
El çek tabip, el çek benim yaramdan
Ölürüm kurtulmam ben bu yaradan
Gayrı dayanamam ben bu hasrete
Ya beni de götür ya sen de gitme
Ateşin aşkına canım yakma çıramı
Ya beni de götür ya sen de gitme
-
Dersini almış da ediyor ezber
Sürmeli gözlerin sürmeyi neyler
Aman aman ben yarelendim aman
***
Bu dert beni iflah etmez del'eyler
Benim dert çekmeye dermanım mı var
Aman aman sürmelim aman
***
Kaşın çeymelenmiş kirpik üstüne
Havada bulutun ağdığı gibi
***
Aman aman ben yarelendim aman
***
Çiğ düşmüş de gül sineler ıslanmış
Yağmurun güllere yağdığı gibi
Aman aman sürmelim aman
***
Yozgat'ı sel almış Soğluk'u duman
Sıtkınan severim billahi inan
Aman aman ben yarelendim aman
***
Ölünce mezara girdiğim zaman
Ben susuyum kemiklerim söylesin
Aman aman sürmelim aman
-
Anam ağlar başucumda oturur
Derdim elli iken yüze getirir
Bu dert beni yiye yiye bitirir
El çek tabip, el çek benim yaramdan
Ölürüm kurtulmam ben bu yaradan
El çek tabip, el çek benim yaramdan
Ölürüm kurtulmam ben bu yaradan
Anama babama yüzüm kalmadı
Bir su ver demeye sözüm kalmadı
Doktora, tabibe lüzum kalmadı
El çek tabip, el çek benim yaramdan
Ölürüm kurtulmam ben bu yaradan
Gayrı dayanamam ben bu hasrete
Ya beni de götür ya sen de gitme
Ateşin aşkına canım yakma çıramı
Ya beni de götür ya sen de gitme
-
Gurbette ömrüm geçecek
Bir daracık yerim de yok
Oturup derdim dökecek
Bir vefalı yarim de yok
Oturup derdim dökecek
Bir vefalı yarim de yok
Aman, aman, aman, aman
Aman, aman, aman, aman
Bir vefalı yarim de yok
Aman, aman, aman, aman
Aman, aman, aman, aman
Bir vefalı yarim de yok
Dünya derler, o da fani
Veren alır tatlı canı
Hasta düştüm, ilaç hani
Bir yudum su verenim yok
Hasta düştüm, ilaç hani
Bir yudum su verenim yok
Aman, aman, aman, aman
Aman, aman, aman, aman
Bir yudum su verenim yok
Aman, aman, aman, aman
Aman, aman, aman, aman
Bir yudum su verenim yok
-
Yarim senden ayrılalı
Hayli zaman oldu gel, gel
Bak gözümden akan yaşlar
Abu revan oldu gel, gel, oldu gel, gel
Bak gözümden akan yaşlar
Abu revan oldu gel, gel
***
Böyle m'olur küsüp gitmek
Seni seveni terk etmek
Haram oldu yiyip içmek
İşim figan oldu gel, gel, oldu gel, gel
Haram oldu yiyip içmek
İşim figan oldu gel, gel
***
Kul aşık ever varmaya
Halinden haber sormaya
Yetiş namazım kılmaya
Seni seven öldü gel, gel, öldü gel, gel
Yetiş namazım kılmaya
Seni seven öldü gel, gel