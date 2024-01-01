Orhan Hakalmaz

Ceyranım Gel Gel Ceyranım gel, gel Ceyranım gel, gel Başına men senin Dolanım gel, gel Başına men senin Dolanım gel, gel Gözeldir hayatın, gözeldir ceyranın Gözeldir hayatın gözeldir ceyranın Bahdavar gızısan bu şirln dünyanın Gel adı ceyran, özü ceyran Bele men sene heyran, sene gurban Gel, gel adı ceyran, özü ceyran Bele men sene heyran, sene gurban Özü ceyran, sözü ceyran Özü ceyran sözü ceyran Ay balam men sene heyran Gel adı ceyran, özü ceyran Bele men sene heyran, sene gurban Gel, gel adı ceyran, özü ceyran Bele men sene heyran, sene gurban Gülüşün güzeldir, bakışın can alır Gızaran yanağın eyle bir çiçehtir Gızaran yanağın eyle bir çiçehtir Üreğim senindir, kalbim senindir Üreğim senindir, kalbim senindir Bahdavar gızısan bu şirln dünyanın Gel adı ceyran, özü ceyran Bele men sene heyran, sene gurban Gel, gel adı ceyran, özü ceyran Bele men sene heyran, sene gurban Özü ceyran, sözü ceyran Özü ceyran sözü ceyran Ay balam men sene heyran Gel adı ceyran, özü ceyran Bele men sene heyran, sene gurban Gel, gel adı ceyran, özü ceyran Bele men sene heyran, sene gurban Gel, gel adı ceyran, özü ceyran Bele men sene heyran, sene gurban Gel, gel adı ceyran, özü ceyran Bele men sene heyran, sene gurban

Bir Ataş Ver Ah, bir ataş ver, cigaramı yakayım Sen salın gel, ben boyuna bakayım *** Uzun olur gemilerin direği Uzun olur gemilerin direği Ah, çatal olur efelerin yüreği Ah, yanık olur anaların yüreği *** Ah, vur ataşı, gavur sinem ko yansın Arkadaşlar uykulardan uyansın *** Uzun olur gemilerin direği Uzun olur gemilerin direği Ah, çatal olur efelerin yüreği Ah, yanık olur anaların yüreği

Haydar ( Ben Melamet Hırkasını) Ben melanet hırkasını kendim giydim eynime Ben melanet hırkasını kendim giydim eynime Arı namus şişesini taşa çaldım kime ne Aah haydar haydar taşa çaldım kime ne *** Kâh çıkarım gökyüzüne, seyrederim âlemi Kâh çıkarım gökyüzüne, seyrederim âlemi Kâh inerim yeryüzüne, seyreder âlem beni Aah haydar haydar seyreder âlem beni *** Sofular haram demişler, bu aşkın badesine Sofular haram demişler, bu aşkın badesine Ben doldurur, ben içerim, günah benim kime ne Aah haydar haydar günah benim kime ne *** Nesimi'ye sormuşlar yarin ilen hoş musun Nesimi'ye sormuşlar yarin ilen hoş musun Hoş olayım olmayayım, o yar benim benim kime ne Aah Haydar Haydar o yar benim kime ne

Göçmen Kızı Ben bir göçmen kızı gördüm tuna boyunda Elinde bir deste gül var, hasret koynunda Elinde bir deste gül var, hasret koynunda Söyle söyle göçmen kızı annen var mıdır? Ne annem var, ne babam var kalmışım öksüz Ne annem var, ne babam var kalmışım öksüz Sen bir öksüz, ben bir garip alayım seni Alayım da gurbet elde sarayım seni Alayım da gurbet elde sarayım seni Telgrafın tellerinden haber var mıdır? Ne haber var, ne mektup var kalmışım öksüz Ne haber var, ne mektup var kalmışım öksüz Doğru söyle göçmen haber yok mudur? Ne gelen var, ne giden var kalmışım öksüz Ne gelen var, ne giden var kalmışım öksüz Sen bir öksüz, ben bir garip alayım seni Alayım da gurbet elde sarayım seni Alayım da gurbet elde sarayım seni

Şu Garip Halimden Şu garip halimden bilen işveli nazlı Gönlüm hep seni arıyor neredesin sen Tatlı dillim güler yüzlüm ey ceylan gözlüm Gönlüm hep seni arıyor neredesin sen, neredesin sen Tatlı dillim güler yüzlüm ey ceylan gözlüm Gönlüm hep seni arıyor neredesin sen, neredesin sen *** Sinemde gizli yaramı kimse bilmiyor Hiç bir tabip şu yarama merhem olmuyor Boynu bükük bir garibim yüzüm gülmüyor Gönlüm hep seni arıyor neredesin sen, neredesin sen Boynu bükük bir garibim yüzüm gülmüyo Gönlüm hep seni arıyor neredesin sen, neredesin sen

İki Dağın Arasında Kalmışam İki dağın arasında kalmışam Bülbül gibi daldan dala konmuşam oy konmuşam oy Ne gün görmüş ne de murat almışam Zorla beni bir çocuğa verdiler oy verdiler oy Verdiler de günahıma girdiler oy girdiler oy *** Arkadaşlar benim derdim yeğindir Ciğerimde fitil işler düğündür oy düğündür oy Hiç bilmenem ne saattir ne gündür Zorla beni bir çocuğa verdiler oy verdiler oy Verdiler de günahıma girdiler oy girdiler oy *** Bülbül gibi ahu zarı çekerim Gözyaşımı gül başını dökerim oy dökerim oy Bu ne gündür zehir olsa içerim Zorla beni bir çocuğa verdiler oy verdiler oy Verdiler de günahıma girdiler oy girdiler oy

Garip Ölse kimin umurunda Kimsesi yok garip garip *** Ölse kimin umurunda Kimsesi yok garip garip *** Aynı benim durumumdan Kimsesi yok garip garip Kimsesi yok garip garip *** Aynı benim durumumdan Kimsesi yok garip garip Kimsesi yok garip garip *** Yüzünde yaş izleri var Hayal dolu yüzleri var *** Yüzünde yaş izleri var Hayal dolu yüzleri var *** Ne karanlık gözleri var Kimsesi yok garip garip Kimsesi yok garip garip *** Ne karanlık gözleri var Kimsesi yok garip garip Kimsesi yok garip garip *** Dünyası yok, ah'reti yok Hiçbir yerde kısmeti yok *** Dünyası yok, ah'reti yok Hiçbir yerde kısmeti yok *** Yüreğinde dertleri çok Kimsesi yok garip garip Kimsesi yok garip garip *** Akarsunun dertleri çok Kimsesi yok garip garip Kimsesi yok garip garip

Zello Evlerinin önü de zello tahta da daraba Zello zello tahta da daraba Malı mülkü sattı da zello verdi de şaraba Zello zello verdi şaraba Şarap içinlerin zello sonu haraba Zello zello sonu haraba *** Zelo zello zello da zello evi haraba Zelo zello zello da zello evi haraba *** Evlerinin önü de zello mermer döşeli Zelo zello mermer döşeli Üç gün oldu zello ben bu derde düşeli Zelo zello derde düşeli Senden ayrı düşsem zello oluram deli Zelo zello oluram deli *** Zelo zello zello da zello oluram deli Zelo zello zello da zello oluram deli *** Yüce dağ başında zello kar yiyeyim mi Zelo zello kar yiyeyim mi Her seni gördükçe zello eriyeyim mi Yalvardım yakardım zello da kar eylemedi Zelo zello kar eylemedi *** Hele zelo zello da zello kar eylemedi Zelo zello kar eylemedi

Sarı Gelin Erzurum çarşı pazar Leylim aman aman Leylim aman aman Sarı gelin *** İçinde bir kız gezer, ah Nenen ölsün Sarı gelin aman Sarı gelin aman Sarı gelin aman Suna yârim *** İçinde bir kız gezer, ah Nenen ölsün Sarı gelin aman Sarı gelin aman Sarı gelin aman Suna yârim *** Elimde divit kalem Leylim aman aman Leylim aman aman Sarı gelin *** Dertlere derman yazar, ah Nenen ölsün Sarı gelin aman Sarı gelin aman Sarı gelin aman Suna yârim *** Dertlere derman yazar, ah Nenen ölsün Sarı gelin aman Sarı gelin aman Sarı gelin aman Suna yârim *** Erzurum'da bir kuş var Leylim aman aman Leylim aman aman Sarı gelin *** Kanadında gümüş var, ah Nenen ölsün Sarı gelin aman Sarı gelin aman Sarı gelin aman Suna yârim *** Kanadında gümüş var, ah Nenen ölsün Sarı gelin aman Sarı gelin aman Sarı gelin aman Suna yârim *** Yârim gitti, gelmedi Leylim aman aman Leylim aman aman Sarı gelin *** Elbet bunda bir iş var, ah Nenen ölsün Sarı gelin aman Sarı gelin aman Sarı gelin aman Suna yârim *** Elbet bunda bir iş var, ah Nenen ölsün Sarı gelin aman Sarı gelin aman Sarı gelin aman Suna yârim

Uzun İnce Bir Yoldayım Ben giderim adım kalır Dostlar beni hatırlasın Düğün olur bayram gelir Dostlar beni hatırlasın Veysel gider adı kalır Dostlar beni hatırlasın *** Uzun ince bir yoldayım Uzun ince bir yoldayım Gidiyorum gündüz gece Gidiyorum gündüz gece *** Bilmiyorum ne haldeyim Gidiyorum gündüz gece, gündüz gece Gündüz gece, gündüz gece Bilmiyorum ne haldeyim Gidiyorum gündüz gece, gündüz gece Gündüz gece, gündüz gece *** Dünyaya geldiğim anda Dünyaya geldiğim anda Yürüdüm aynı zamanda Yürüdüm aynı zamanda *** İki kapılı bir handa Gidiyorum gündüz gece, gündüz gece Gündüz gece, gündüz gece İki kapılı bir handa Gidiyorum gündüz gece, gündüz gece Gündüz gece, gündüz gece *** Şaşar Veysel işbu hale Gah ağlayan gahi güle *** Yetişmek için menzile Gidiyorum gündüz gece, gündüz gece Gündüz gece, gündüz gece Yetişmek için menzile Gidiyorum gündüz gece, gündüz gece Gündüz gece, gündüz gece

Dersim Dört Dağın İçinde Dersim dört dağ içinde Dersim dört dağ içinde *** Gülü bardak içinde Dersimi Hak saklasın Bir yarim var içimde *** Noldu agama noldu Noldu paşama noldu Sararıp benzin soldu *** Ağam burdan gidelim Bu yerler viran oldu Ağam burdan gidelim Paşam burdan gidelim Bu yerler viran oldu Bu yerler viran oldu *** Perteyin altı kelek Perteyin altı kelek *** Dersime gidek gelek Elim elinde olsun Kapı kapı dilenek *** Noldu agama noldu Noldu paşama noldu Sararıp benzin soldu *** Ağam burdan gidelim Bu yerler viran oldu Ağam burdan gidelim Paşam burdan gidelim Bu yerler viran oldu Bu yerler viran oldu

Bölemedim Felek Yine Kozumu Bölemedim felek ile kozumu Güldürmedi şu cihanda yüzümü anam yüzümü süre süre gelir Düşman izimi anam izimi Kalk gidelim sevdiğim bu el bize yaramaz anam yaramaz Kalk gidelim sevdiğim bu el bize yaramaz anam yaramaz oy *** Felek merhametsiz taştan yürekli Gönlümüz efkarlı gamlı meraklı anam meraklı Düşman peşimizde eli silahlı anam silahlı Kalk gidelim sevdiğim bu el bize yaramaz anam yaramaz Kalk gidelim sevdiğim bu el bize yaramaz anam yaramaz oy *** Daha ne gelecek garip başıma Felek zehir kattı tatlı aşıma anam aşıma Düşmanlar silahlı düştü peşime anam peşime Kalk gidelim sevdiğim bu el bize yaramaz anam yaramaz Kalk gidelim sevdiğim bu el bize yaramaz anam yaramaz oy

Uyandım Sabah İle Uyandım sabah ile gözyaşım sile sile Uyandım sabah ile gözyaşım sile sile Ecel kapımı çaldı, ağlıyorum nafile Feryada feryada, gam çekmişem dünyada Ecel kapımı çaldı, ağlıyorum nafile Feryada feryada, gam çekmişem dünyada *** Elinde yeşil fincan, içim kan ağlar hicran Elinde yeşil fincan, içim kan ağlar hicran Yâr gurbet ellerinde, dayanır mı buna can? Feryada feryada, gam çekmişem dünyada Yâr gurbet ellerinde, dayanır mı buna can? Feryada feryada, gam çekmişem dünyada

Fincanın Etrafı Yeşil Dağlar dağımdır benim, dağlar dağımdır benim Dem ortağımdır benim, dem ortağımdır benim Söyletme çok ağlaram, söyletme çok ağlaram Yaman çağımdır benim, yaman çağımdır benim *** Oy dağlar dağlar dağlar, oy dağlar dağlar dağlar Başı dumanlı dağlar Göğsü çimenli dağlar Yol verin yara gidem, yol verin yara gidem Dinsiz imansız dağlar, dinsiz imansız dağlar *** Fincanın etrafı yeşil aman aman Fincanın etrafı yeşil aman aman At kolun kolların boynumdan aşır At kolun kolların boynumdan aşır Sarhoşam dilim dolaşır aman aman Sarhoşam dilim dolaşır aman aman *** Aman kız canım kız öldürdün beni El ettin göz ettin mahvettin beni Aman kız canım kız öldürdün beni El ettin göz ettin mahvettin beni *** Dağda harman olur mu dağda harman olur mu Bege ferman olur mu bege ferman olur mu Yana yana kül oldum yana yana kül oldum Küle derman olur mu küle derman olur mu *** Oy neyleyim neyleyim neyleyim Yar neyleyim neyleyim Ben yarimin malıyım Ben Alikomun malıyım *** Oy neyleyim neyleyim neyleyim Yar neyleyim neyleyim Ben yarimin malıyım Ben Alikomun malıyım

Dağda Harman Olurmu? Dağlar dağımdır benim, dağlar dağımdır benim Dem ortağımdır benim, dem ortağımdır benim Söyletme çok ağlaram, söyletme çok ağlaram Yaman çağımdır benim, yaman çağımdır benim *** Oy dağlar dağlar dağlar, oy dağlar dağlar dağlar Başı dumanlı dağlar Göğsü çimenli dağlar Yol verin yara gidem, yol verin yara gidem Dinsiz imansız dağlar, dinsiz imansız dağlar *** Fincanın etrafı yeşil aman aman Fincanın etrafı yeşil aman aman At kolun kolların boynumdan aşır At kolun kolların boynumdan aşır Sarhoşam dilim dolaşır aman aman Sarhoşam dilim dolaşır aman aman *** Aman kız canım kız öldürdün beni El ettin göz ettin mahvettin beni Aman kız canım kız öldürdün beni El ettin göz ettin mahvettin beni *** Dağda harman olur mu dağda harman olur mu Bege ferman olur mu bege ferman olur mu Yana yana kül oldum yana yana kül oldum Küle derman olur mu küle derman olur mu *** Oy neyleyim neyleyim neyleyim Yar neyleyim neyleyim Ben yarimin malıyım Ben Alikomun malıyım *** Oy neyleyim neyleyim neyleyim Yar neyleyim neyleyim Ben yarimin malıyım Ben Alikomun malıyım

Kahpe Felek Kahpe felek sana nettim neyledim Attın gurbet ele parelerimi Akıbetin beni sılamdan etti *** Kesti mümkünümü çarelerimi Yaman aman dağlar duman Geçti zaman ben dayanamam *** Kesti mümkünümü çarelerimi Aman aman dağlar duman Ben dayanamam *** Şu dağların arkasını bilirim Ömrüm yeter ise belki gelirim Çokta sürmez ben bu dertten ölürüm *** Dost olan bağlasın yaralarımı Aman aman dağlar duman Geçti zaman ben dayanamam *** Dost olan bağlasın yaralarımı Aman aman dağlar duman Ben dayanamam

Ayrılık Fikrimden geceler yatabilmirem Bu fikri başımdan atabilmirem Neyleyim ki sene çatabilmirem Neyleyim ki sene çatabilmirem *** Ayrılık ayrılık aman ayrılık Her bir dertten ala yaman ayrılık Ayrılık ayrılık aman ayrılık Her bir dertten ala yaman ayrılık *** Biz bu sonbaharda buluşacaktık Bahar geldi geçti sen gelmez oldun Biz bu sonbaharda buluşacaktık Bahar geldi geçti sen gelmez oldun *** Taşlara mı döndü kalbin gelmedin Aylar geldi geçti sen gelmez oldun Sen gelmez oldun sen gelmez oldun Sen gelmez oldun *** Aybalam gözlerim yolda Beklerim amma Sen gelmez oldun *** Demiştim kapına gelirim diye Kulağım kapıda ses vermez oldun Demiştim kapına gelirim diye Kulağım kapıda ses vermez oldun *** Boş yerime yemin ettik ikimiz Kuşlar yuva kurdu sen gelmez oldun Sen gelmez oldun sen gelmez oldun Sen gelmez oldun *** Aybalam gözlerim yolda Beklerim amma Sen gelmez oldun

Şevko Yad oldu o yar bana Ah le yaman Şevko Uydu kötü zamana Vah le yamman Şevko ah *** Uydu kötü zamana Vah le yamman Şevko *** Senden ayrı gezeli Vah le yamman Şevko Mardin döndü virana Vah le yamman Şevko ah *** Mardin döndü virana Vah le yamman Şevko *** Diyar yamman yar yar yamman Ah le yamman Şevko Diyar yamman yar yar yamman Vah diyar yamman Şevko ah *** Diyar yamman yar yar yamman Ah diyar yamman Şevko *** Görmemişem çok zamandır Ah le yamman Şevko Sinem kabar kabardır Ah le yaman Şevko ah *** Sinem kabar kabardır Vah le yaman Şevko ah *** Bende derman kalmadı Ah le yaman Şevko O yarım bi haberdir Vah le yaman Şevko ah *** O yarım bi haberdir Vah le yaman Şevko *** Diyar yamman yar yar yamman Ah le yamman Şevko Diyar yamman yar yar yamman Vah diyar yamman Şevko ah *** Diyar yamman yar yar yamman Vah diyar yamman Şevko

Ordunun Dereleri Ordu'nun dereleri Aksa yukarı aksa Ordu'nun dereleri Aksa yukarı aksa *** Vermem seni ellere Ordu üstüme kalksa Sürmelim amman Vermem seni ellere Ordu üstüme kalksa Sürmelim amman *** Oy Mehmet'im Mehmet'im Sana küstüm demedim Oy Mehmet'im Mehmet'im Sana küstüm demedim *** Beni sana geçmişler Vallahi ben demedim Sürmelim amman Beni sana geçmişler Vallahi ben demedim Sürmelim amman *** Ordu'nun dereleri Derin derin çağlıyor Ordu'nun dereleri Derin derin çağlıyor *** Kalk gidelim sevdiğim Annem evde ağlıyor Sürmelim amman Kalk gidelim sevdiğim Annem evde ağlıyor Sürmelim amman *** Oy bağlamam bağlamam Zerdali dalı mısın? Oy bağlamam bağlamam Zerdali dalı mısın? *** Garip garip çağlarsın Benden sevdalı mısın Sürmelim amman Garip garip çağlarsın Benden sevdalı mısın Sürmelim amman

Urfalıyam Ezelden Urfalıyam ezelden, Urfalıyam ezelden Gönlüm geçmez güzelden Gönlüm geçmez güzelden, vay *** Gönlümün gözü çıksın Gönlümün gözü çıksın Sevmeseydim ezelden Sevmeseydim ezelden, vay *** Anam olasan Ömer Babam olasan Ömer Yetim kalasan Ömer Bensiz olasan Ömer, vay *** Anam olasan Ömer Babam olasan Ömer Yetim kalasan Ömer Bensiz olasan Ömer, vay *** Urfa bir yana düşer Antep bir yana düşer Zülüf gerdana düşer Zülüf gerdana düşer, vay *** Bu nasıl baş bağlamak Bu nasıl baş bağlamak Her gün bir yana düşer Her gün bir yana düşer, vay *** Anam olasan Ömer Babam olasan Ömer Yetim kalasan Ömer Bensiz olasan Ömer, vay *** Anam olasan Ömer Babam olasan Ömer Yatim kalasan Ömer Bensiz olasan Ömer, vay

Aman Ağrı Sana dertli derler Ağrı Sana dertli derler Ağrı Başın hep dumanlı karlı Başın hep dumanlı karlı *** Aslı'ya kavuşmak için Aslı'ya kavuşmak için Kerem seni aştı Ağrı Kerem seni aştı Ağrı *** Aman Ağrı canım Ağrı Aman Ağrı canım Ağrı Başın hep dumanlı karlı Başın hep dumanlı karlı *** Kışlanın önünde asker sesi var Açın çantasını bakın nesi var Bir çift putiniyle bir de fesi var *** Ano o yemendir gülü çimendir Giden gelmiyor acep nedendir Burası Muş'tur yolu yokuştur Giden gelmiyor acep ne iştir *** Odam kireç tutmuyor Kumunu karmayınca Odam kireç tutmuyor Kumunu karmayınca *** Sevda baştan gitmiyor Sarılıp yatmayınca Sevda baştan gitmiyor Sarılıp yatmayınca

Burası Muştur Sana dertli derler Ağrı Sana dertli derler Ağrı Başın hep dumanlı karlı Başın hep dumanlı karlı *** Aslı'ya kavuşmak için Aslı'ya kavuşmak için Kerem seni aştı Ağrı Kerem seni aştı Ağrı *** Aman Ağrı canım Ağrı Aman Ağrı canım Ağrı Başın hep dumanlı karlı Başın hep dumanlı karlı *** Kışlanın önünde asker sesi var Açın çantasını bakın nesi var Bir çift putiniyle bir de fesi var *** Ano o yemendir gülü çimendir Giden gelmiyor acep nedendir Burası Muş'tur yolu yokuştur Giden gelmiyor acep ne iştir *** Odam kireç tutmuyor Kumunu karmayınca Odam kireç tutmuyor Kumunu karmayınca *** Sevda baştan gitmiyor Sarılıp yatmayınca Sevda baştan gitmiyor Sarılıp yatmayınca

Odam Kireç Tutmuyor Odam kireç tutmuyor Kumunu karmayınca Odam kireç tutmuyor Kumunu karmayınca *** Sevda baştan gitmiyor Sarılıp yatmayınca Sevda baştan gitmiyor Sarılıp yatmayınca

Şu Karşı Yaylada Şu karşı yaylada göç katar katar Bir güzel sevdası serimde tüter Bu ayrılık bize ölümden beter Geçti dost kervanı eyleme beni eyleme beni Bu ayrılık bize ölümden beter Geçti dost kervanı eyleme beni eyleme beni *** Şu benim sevdiğim başta oturur Bir güzel hasreti beni bitirir Bu ayrılık bize ölüm getirir Geçti dost kervanı eyleme beni eyleme beni Bu ayrılık bize ölüm getirir Geçti dost kervanı eyleme beni eyleme beni *** Abdal Pir Sultan'ım dağlar aşalım Aşıp yüce dağlar engin düşelim Çok nimetin yedik helallaşalım Geçti dost kervanı eyleme beni eyleme beni Çok nimetin yedik helallaşalım Geçti dost kervanı eyleme beni eyleme beni

Gayri Dayanamam Ben Bu Hasrete Gayri dayanamam ben bu hasrete Ya beni de götür ya sen de gitme Ateş-i aşkınla canım yakma çıramı Ya beni de götür ya sen de gitme Ah ateş-i aşkınla canım yakma çıramı Ya beni de götür ya sen de gitme

Gönlüm Ateşlerde Yandı Gidiyor Ben bugün yarimden ayrı düşeli Her günüm bir yıla döndü gidiyor *** Yine zindan oldu dünya başıma Sinem ataşlara yandı gidiyor Ömrüm boş hayale kandı gidiyor *** Yine zindan oldu dünya başıma Sinem ataşlara yandı gidiyor Ömrüm boş hayale kandı gidiyor *** Uzaktır yolların dolandım geldim Tatlıdır dillerin bağlandım kaldım *** Günahım boynuna işte ben öldüm Sinem ataşlara yandı gidiyor Ömrüm boş hayale kandı gidiyor *** Günahım boynuna işte ben öldüm Sinem ataşlara yandı gidiyor Ömrüm boş hayale kandı gidiyor

Bitliste Beş Minare Bitlis’te beş minare Beri gel oğlan beri gel Yüreğim dolu yare Beri gel oğlan beri gel İsterem yanan gelem Beri gel oğlan beri gel Cebimde yok beş pare Beri gel oğlan beri gel *** Tüfeğim dolu saçma Beri gel oğlan beri gel Güzelim benden kaçma Beri gel oğlan beri gel Doksan dokuz yaram var Beri gel oğlan beri gel Bir yara da sen açma Beri gel oğlan beri gel

Çarşambayı Sel Aldı Çarşamba'yı sel aldı Bir yar sevdim el aldı aman aman Bir yar sevdim el aldı *** Keşke sevmez olaydım Elim koynumda kaldı aman aman Elim koynumda kaldı *** Oy neymiş neymiş aman aman Kaderimde böyleymiş *** Gizli sevda çekmesi aman aman Ateşten gömlek giymiş *** Çarşamba yazıları körpedir kuzuları aman aman Körpedir kuzuları *** Allah alnıma yazmış bu kara yazıları aman aman Bu kara yazıları *** Oy neymiş neymiş aman aman Kaderim böyleymiş Gizli sevda çekmesi aman aman Ateşten gömlek giymiş