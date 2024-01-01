Orhan Hakalmaz

Dağlar Başı Olayım Dağlar başı olaydım Çağıraydım, çalaydım Dağlar başı olaydım Çağıraydım, çalaydım O yar burdan gedende Kolu boynuna ataydım O yar burdan gedende Baba, kolu boynuna ataydım Dağlar, dağlar, yar yaman dağlar Dağlar, dağlar, yar yaman dağlar Güzel yar için ağlar Dağlar, dağlar, yar yaman dağlar Dağlar, dağlar, yar yaman dağlar Bülbül gül için ağlar Dağlar başı çemedi Gemli gülmeğ nemedi Dağlar başı çemedi Gemli gülmeğ nemedi Men burada kan ağlıram Derdim köme kümedi Men burada kan ağlıram Baba, derdim köme kümedi Dağlar, dağlar, yar yaman dağlar Dağlar, dağlar, yar yaman dağlar Güzel yar için ağlar Dağlar, dağlar, yar yaman dağlar Dağlar, dağlar, yar yaman dağlar Bülbül gül için ağlar Dağlara septim ekin Gederttim elimdekin Dağlara septim ekin Gederttim elimdekin Ne dostum, ne düşmanım Olmasın menim tekin Ne dostum, ne düşmanım Baba, olmasın menim tekin Dağlar, dağlar, yar yaman dağlar Dağlar, dağlar, yar yaman dağlar Güzel yar için ağlar Dağlar, dağlar, yar yaman dağlar Dağlar, dağlar, yar yaman dağlar Bülbül gül için ağlar Dağlar, dağlar, yar yaman dağlar Dağlar, dağlar, yar yaman dağlar Güzel yar için ağlar Dağlar, dağlar, yar yaman dağlar Dağlar, dağlar, yar yaman dağlar Bülbül gül için ağlar

Birazcık Koklayayım Sanki çölde susuzum Aşkından uykusuzum Gönlümün yangınını Gel söndür minik kuşum *** Unutma gülüm beni Hep yanına kalayım O siyah saçlarını Öpeyim koklayayım *** Dudaklarının tadı Andırır kirazları Sarılayım beline Bırak habu nazlarına *** Unutma gülüm beni Hep yanına kalayım O siyah saçlarını Öpeyim koklayayım *** Üşüdüm ısıt beni Sarıl bana tut beni Yarın sabaha kadar Göğsünde uyut beni *** Unutma gülüm beni Hep yanına kalayım O siyah saçlarını Öpeyim koklayayım *** Yandım aşkından yandım Tüterim duman duman Aldın aklımı baştan Gülüm yamansın yaman *** Unutma gülüm beni Hep yanına kalayım O siyah saçlarını Öpeyim koklayayım

Tadı Yok İstanbul'un Yaylalarda şenliktir Trabzonun yazları Deli eder insanı Şu ordunun kızları Deli eder adamı Şu samsunun kızları *** Geleceğim yakında Diken olsada yolun Özledim seni rizem Tadı yok istanbulun *** Çıkmıyorsun aklımdan Neredesin sevdiğim Yoruldum ağlamakdan Durulmuyo gözlerim *** Geleceğim yakında Diken olsada yolun Özledim seni rizem Tadı yok istanbulun *** Açtı biratenem açtı Eriklerin çiçeği Yakındır güzel yarim Yüzünün güleceği *** Geleceğim yakında Diken olsa da yolun Özledim seni rizem Tadı yok İstanbul'un

Ben Nasıl Dayanayım Seni alıp gitmişler Ben yolunu beklerken Ağlıyordu dediler Gurbet ele giderken *** Gözünden akan yaşın Mendili ben olayım Senin göz yaşlarına Oy oy ben nasıl dayanayım *** Tutamadım elini Saramadım belini *** Bir gün kavuşacağız Tahat tut yüreğini *** Gözünden akan yaşın Mendili ben olayım Senin göz yaşlarına Oy oy ben nasıl dayanayım *** Gelmezmiyim peşinden Bilsem gittiğin yeri Ayırmasın allahım Sevdalık çekenleri *** Gözünden akan yaşın Mendili ben olayım Senin göz yaşlarına Oy oy ben nasıl dayanayım

Kiraz Dudaklı Ayşem Saçlarini ıslatmiş yağmurun taneleri Kız gel uzan yanuma uy bırak bahaneleri *** Farketmez naz etsende,çekerum her nazini Kiraz dudakli ayşem yerum senun ağzini *** Yarum maviler giymiş çeşmeden su doldurur Ne zaman görsem oni uy dilum damağum kurur *** Farketmez naz etsende,çekerum her nazini Kiraz dudakli ayşem yerum senun ağzini *** Bilmeyenler oğrensun bunun adı sevdadur Sevduğumun yoluna uy benum canum fedadur *** Farketmez naz etsende,çekerum her nazini Kiraz dudakli ayşem yerum senun ağzini

Aşk Mahkumu Aşk mahkumi olmişum Dört duvar arasine Benden selam söyleyun oy Yarumin anasine *** Bak bizum aşkumiza Geldi vakit nereye kenduni ayru yaktun Benu mapushaneye *** Ben alem seveyidum Bak sen aşkumuz bitti Atamadum kalbumden de Meğer oni çok sevmuş *** Güzelum bu laflarun Donduruyi kanumi Kuluna muhtac etme Allahum al canumi.....

Hoplama Sabahdan erken kalktın Kız tokanı taksana Hasta oldum uşaklar Yürüyüşe baksana *** Hoplama dingili kırarsın Gülüm sen bana ayarsın Kaldım gurbet ellere Yar günleri sayarsın Korkuyorum ufağımda Sen bu aşkdan cayarsın *** Senin yürümelerin Hasta ediyor beni Bak yine inadıma Giydin mini eteği *** Hoplama dingili kırarsın Kaldım gurbet ellere Yar günleri sayarsın Korkuyorum ufağımda Sen bu aşkdan cayarsın *** Yürü güzelim yürü Sanma böyle kalırsın Sen habu gidiş ile Başına iş alırsın *** Hoplama dingili kırarsın Gülüm sen bana ayarsın Kaldım gurbet ellere Yar günleri sayarsın Korkuyorum ufağımda Sen bu aşkdan cayarsın

Gel Bir Sarılayım Bakma öyle uzakdan Gelde sarıl bana İkinizin adını Kuma yazmışım kuma *** Yarim evinin önü Samanlıktır saman Gelde bir sarılayım Kimse görmez karanlık *** Daha ne duruyorsun Uzanalım çimene Sevdik birbirimizi Ellere ne kime ne *** Yarim evinin önü Samanlıktır saman Gelde bir sarılayım Kimse görmez karanlık *** Gel gezelim sevdiğim Derenin kıyısını Bulamam bu dünyada Kız senden iyisini *** Yarim evinin önü Samanlıktır saman Gelde bir sarılayım Kimse görmez karanlık *** Sular taşıyo sular Sürmele deresine Yarim senin yanına Uçuyorum neşeden *** Yarim evinin önü Samanlıktır saman Gelde bir sarılayım Kimse görmez karanlık.

Hasretim Hepinize Yıllardır ben gurbette Dolaşan bir bulutum Yarim sil göz yaşını Sanma seni unuttum *** Karadeniz sesi oldu Giresun rize Yakında geleceğim Hasretime hepinize *** Tüter burnuma tüter Yaylaların havası Bak bitecek birtanem Bu ayrılık yarası *** Karadeniz sesi oldu Giresun rize Yakında geleceğim Hasretime hepinize *** Gezip dolaşacağım Güzel yarim el ele Nasıl özledim sizi Zonguldak sinop rize *** Karadeniz sesi oldu Giresun rize Yakında geleceğim Hasretime hepinize *** Geçti sizden uzakta Hasretle yedi sene Kavuşacağım gene Oflu ardeşe rize *** Karadeniz sesi oldu Giresun rize Yakında geleceğim Hasretime hepinize...