Orhan Hakalmaz

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Denizin dibinde Hatcem demirden evler
Ak gerdanın altında da çiftedir benler
O kınalı parmaklar da o beyaz eller
Yolcuyu yolundan eyleyen dilber
Ovalara duman çökmüş göremedin mi
A kız kendi saçını öremedin mi
Dalga dalga dalga dalga dalgalanıyor
Hatçe'yi görenler sevdalanıyor
Arvallı'nın önünde de pınarlar harlar
Hatçem çıkmış pencereye ay gibi parlar
Ben Hatçemi yitirdim de dumanalı dağlar
Gözlerimin pınarları durmadan çağlar
Alçaklara karlar yağmış yükseklere buz
Gel seninle gezelim ince belli kız
Onu onu onu onu onu onuna
Ben de yandım Hatçe'nin mor fistanına
Yüce dağ başına Hatçem ekin ekilmez
Yağmur yağmayınca anam kökü sökülmez
Ellerin köyünde Hatçem kahır çekilmez
Doldur ağıları içelim Hatçem
Ovalara duman çökmüş göremedin mi
A kız kendi saçını öremedin mi
Dalga dalga dalga dalga dalgalanıyor
Hatçe'yi görenler aman sevdalanıyor
Dalga dalga dalga dalga dalgalanıyor
Hatçe'yi görenler aman sevdalanıyor
-
Telli turnam, selam götür
Sevdiğimin diyarına
Telli turnam, selam götür
Sevdiğimin diyarına
***
Üzülmesin, ağlamasın
Belki gelirim yarına, cananıma
Üzülmesin, ağlamasın
Belki gelirim yarına, cananıma
***
Hasret kimseye kalmasın
Sevdalılar ayrılmasın, ağlamasın
Ah, ben yandım, eller yanmasın
Sevdanın, aşkın narına, cananıma
***
Gönüle hasret yazıldı
Sevgiye mezar kazıldı
Gönüle hasret yazıldı
Sevgiye mezar kazıldı
***
İki damla yaş süzüldü
Gözlerimin pınarına, pınarına
İki damla yaş süzüldü
Gözlerimin pınarına, pınarına
***
Hasret kimseye kalmasın
Sevdalılar ayrılmasın, ağlamasın
Ah, ben yandım, eller yanmasın
Sevdanın, aşkın narına, cananıma
***
Hasret kimseye kalmasın
Sevdalılar ayrılmasın, ağlamasın
Ah, ben yandım, eller yanmasın
Sevdanın aşkın narına, cananıma
***
Hasret kimseye kalmasın
Sevdalılar ayrılmasın, ağlamasın
Ah, ben yandım, eller yanmasın
Sevdanın...
-
Leylim leylim leylolsun leylim yar
Her gün akşam böyle olsun leylim yar
Leylim leylim leylolsun leylim yar
Her gün akşam böyle olsun
Asmalıdır evimiz leylim yar
Asmalıdır evimiz leylim yar
Yeni düştü sevimiz leylim yar
Yeni düştü sevimiz leylim yar
Sevda böyle giderse leylim yar
Sevda böyle giderse leylim yar
Çatlar ölür birimiz leylim yar
Çatlar ölür birimiz leylim yar
Leylim leylim leylolsun leylim yar
Her gün akşam böyle olsun leylim yar
Leylim leylim leylolsun leylim yar
Her gün akşam böyle olsun leylim yar
Kaleden iniyorum leylim yar
Kaleden iniyorum leylim yar
Dön desen dönüyorum leylim yar
Dön desen dönüyorum leylim yar
Aşkından kibrit oldum leylim yar
Aşkından kibrit oldum leylim yar
Üflesen yanıyorum leylim yar
Üflesen yanıyorum leylim yar
Leylim leylim leylolsun leylim yar
Her gün akşam böyle olsun leylim yar
Leylim leylim leylolsun leylim yar
Her gün akşam böyle olsun leylim yar
Karanfilim sarkarım leylim yar
Karanfilim sarkarım leylim yar
Açılmaya korkarım leylim yar
Açılmaya korkarım leylim yar
Yar geliyor deseler leylim yar
Yar geliyor deseler leylim yar
Hasta olsam kalkarım leylim yar
Hasta olsam kalkarım leylim yar
Leylim leylim leylolsun leylim yar
Her gün akşam böyle olsun leylim yar
Leylim leylim leylolsun leylim yar
Her gün akşam böyle olsun leylim yar
Leylim leylim leylolsun leylim yar
Her gün akşam böyle olsun leylim yar
Leylim leylim leylolsun leylim yar
Her gün akşam böyle olsun leylim yar
-
Yazımı kışa çevirdin
Bak gözümde yaşa Leyla'm
Mevla'm ayrılık vermesin
Gökte uçan kuşa Leyla'm
***
Aşkınla yaktın sinemi
Aldın gittin benden beni
Viran eyledin hanemi
Vurdun taştan taşa Leyla'm
-
Çarşamba'yı sel aldı
Bir yar sevdim el aldı aman aman
Bir yar sevdim el aldı
Keşke sevmez olaydım
Elim koynumda kaldı aman aman
Elim koynumda kaldı
***
Oy ne imiş ne imiş aman aman
Kaderim Böyle İmiş
Gizli Sevda çekmesi aman aman
Ateşten gömlek imiş
***
Yılan çıkar kamışa
Su neylesin yanmışa aman aman
Su ne yapsın yanmışa
Mevla'm sabırlar versin
Yarinden ayrılmışa aman aman
Yarinden ayrılmışa
***
Oy ne imiş ne imiş aman aman
Kaderim Böyle İmiş
Gizli Sevda çekmesi aman aman
Ateşten gömlek imiş
***
Oy ne imiş ne imiş aman aman
Kaderim Böyle İmiş
Gizli Sevda çekmesi aman aman
Ateşten gömlek imiş
-
Kaşların karasına
Kaşların karasına
Kurbanım arasına
Kurbanım arasına
Anca sen melhem olun
Anca sen melhem olun
Kalbimin yarasına
Gönlümün yarasına
Kalbimin yarasına
Gönlümün yarasına
İnce belinden yârim
Tatlı dilinden yârim
Bir hatıra ver bana
Zülfün telinden yârim
İnce belinden yârim
Tatlı dilinden yârim
Bir hatıra ver bana
Zülfün telinden yârim
Kaşların kara kara
Kaşların kara kara
Açtı bağrıma yara
Açtı bağrıma yara
Başka doktor istemem
Hekim doktor istemem
Sensin derdime çara
Sensin gönlüme çara
Sensin kalbime çara
Sensin gönlüme çara
İnce belinden yârim
Tatlı dilinden yârim
Bir hatıra ver bana
Zülfün telinden yârim
İnce belinden yârim
Tatlı dilinden yârim
Bir hatıra ver bana
Zülfün telinden yârim
İnce belinden yârim
Tatlı dilinden yârim
Bir hatıra ver bana
Zülfün telinden yârim
-
Tamburam rebab oldu
Ciğerim kebap oldu
İstedim vermediler
Bir zalim sebep oldu
Aman aman aman
Ben sana hayran
Ördek suya dal da gel
Yardan haber al da gel
Eğer yarim gelmezse
Tut kolundan al da gel
Aman aman aman
Ben sana hayran
Ördek göllerde olur
Şahin kollarda olur
Yari gurbet gezenin
Gözü yollarda olur
Aman aman aman
Ben sana hayran
-
Dağlar başı olaydım
Çağıraydım, çalaydım
Dağlar başı olaydım
Çağıraydım, çalaydım
O yar burdan gedende
Kolu boynuna ataydım
O yar burdan gedende
Baba, kolu boynuna ataydım
Dağlar, dağlar, yar yaman dağlar
Dağlar, dağlar, yar yaman dağlar
Güzel yar için ağlar
Dağlar, dağlar, yar yaman dağlar
Dağlar, dağlar, yar yaman dağlar
Bülbül gül için ağlar
Dağlar başı çemedi
Gemli gülmeğ nemedi
Dağlar başı çemedi
Gemli gülmeğ nemedi
Men burada kan ağlıram
Derdim köme kümedi
Men burada kan ağlıram
Baba, derdim köme kümedi
Dağlar, dağlar, yar yaman dağlar
Dağlar, dağlar, yar yaman dağlar
Güzel yar için ağlar
Dağlar, dağlar, yar yaman dağlar
Dağlar, dağlar, yar yaman dağlar
Bülbül gül için ağlar
Dağlara septim ekin
Gederttim elimdekin
Dağlara septim ekin
Gederttim elimdekin
Ne dostum, ne düşmanım
Olmasın menim tekin
Ne dostum, ne düşmanım
Baba, olmasın menim tekin
Dağlar, dağlar, yar yaman dağlar
Dağlar, dağlar, yar yaman dağlar
Güzel yar için ağlar
Dağlar, dağlar, yar yaman dağlar
Dağlar, dağlar, yar yaman dağlar
Bülbül gül için ağlar
Dağlar, dağlar, yar yaman dağlar
Dağlar, dağlar, yar yaman dağlar
Güzel yar için ağlar
Dağlar, dağlar, yar yaman dağlar
Dağlar, dağlar, yar yaman dağlar
Bülbül gül için ağlar
-
Karlı dağlar karanlığın bastı mı
Zalim felek ayrılığın vakti mi
Karlı dağlar ne olur ne olur
***
Asker ağam gelse yarelerim eyi olur
***
Allah şu askere ömürler vere
Tezkeresini alıp geriye döne
Karlı dağlar ne olur ne olur
Asker ağam gelse yarelerim eyi olur
-
Bir ay doğar ilk akşamdan geceden neydem neydem geceden
Şavkı vurur pencereden bacadan
Dağlar kışımış yolcum üşümüş nasıl edem ben
Uykusuz mu kaldın dünkü geceden neydem neydem geceden
***
Uyan uyan yâr sinene sar beni
Dağlar kışımış yolcum üşümüş nasıl edem ben
Uyan uyan yâr sinene sar beni
Dağlar harâmı açma yaramı nasıl edem ben
***
Yüce dağ başından aşırdın beni neydem neydem yâr beni
Tükenmez dertlere düşürdün beni
Dağlar kışımış yolcum üşümüş nasıl edem ben
Madem soysuz göynün bende yoğudu neydem neydem yoğudu
***
Niye doğru yoldan şaşırdın beni
Dağlar kışımış yolcum üşümüş perişânım ben
Niye doğru yoldan şaşırdın beni
Dağlar harâmı açma yaramı nasıl edem ben
-
Kömürlük dağında yavrum
Yağıyor yağmur yağıyor yağmur
Gelemem yanınada yavrum
Yollar pek çamur yollar pek çamur
***
Gadaların olayım kölelerin olayım
***
Yari nerde bulayım
Gadaların olayım kölelerin olayım
Yari nerde bulayım oy
***
Kömürlük dağında yavrum
Kurdular tuzak kurdular tuzak oy
Gelemem yanınada yavrum
Yollar pek uzak yollar pek uzak
-
Hep sen mi ağladın, hep sen mi yandın?
Ben de gülemedim yalan dünyada
Hep sen mi ağladın, hep sen mi yandın?
Ben de gülemedim yalan dünyada
***
Sen beni gönlümce mutlu mu sandın?
Ömrümü boş yere çalan dünyada
***
Ah yalan dünyada, yalan dünyada
Yalandan yüzüme gülen dünyada
Ah yalan dünyada, yalan dünyada
Yalandan yüzüme gülen dünyada
***
Sen ağladın canım, ben ise yandım
Dünyayı gönlümce olacak sandım
Sen ağladın canım, ben ise yandım
Dünyayı gönlümce olacak sandım
***
Boşuna aldandım, boşuna kandım
Rengi gökyüzünde solan dünyada
***
Ah yalan dünyada, yalan dünyada
Yalandan yüzüme gülen dünyada
Ah yalan dünyada, yalan dünyada
***
Yalandan yüzüme gülen dünyada
Ah yalan dünyada, yalan dünyada
Yalandan yüzüme gülen dünyada