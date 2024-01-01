Orhan Hakalmaz

Denizin Dibinde Hatçam Denizin dibinde Hatcem demirden evler Ak gerdanın altında da çiftedir benler O kınalı parmaklar da o beyaz eller Yolcuyu yolundan eyleyen dilber Ovalara duman çökmüş göremedin mi A kız kendi saçını öremedin mi Dalga dalga dalga dalga dalgalanıyor Hatçe'yi görenler sevdalanıyor Arvallı'nın önünde de pınarlar harlar Hatçem çıkmış pencereye ay gibi parlar Ben Hatçemi yitirdim de dumanalı dağlar Gözlerimin pınarları durmadan çağlar Alçaklara karlar yağmış yükseklere buz Gel seninle gezelim ince belli kız Onu onu onu onu onu onuna Ben de yandım Hatçe'nin mor fistanına Yüce dağ başına Hatçem ekin ekilmez Yağmur yağmayınca anam kökü sökülmez Ellerin köyünde Hatçem kahır çekilmez Doldur ağıları içelim Hatçem Ovalara duman çökmüş göremedin mi A kız kendi saçını öremedin mi Dalga dalga dalga dalga dalgalanıyor Hatçe'yi görenler aman sevdalanıyor Dalga dalga dalga dalga dalgalanıyor Hatçe'yi görenler aman sevdalanıyor

Telli Tunam Telli turnam, selam götür Sevdiğimin diyarına Telli turnam, selam götür Sevdiğimin diyarına *** Üzülmesin, ağlamasın Belki gelirim yarına, cananıma Üzülmesin, ağlamasın Belki gelirim yarına, cananıma *** Hasret kimseye kalmasın Sevdalılar ayrılmasın, ağlamasın Ah, ben yandım, eller yanmasın Sevdanın, aşkın narına, cananıma *** Gönüle hasret yazıldı Sevgiye mezar kazıldı Gönüle hasret yazıldı Sevgiye mezar kazıldı *** İki damla yaş süzüldü Gözlerimin pınarına, pınarına İki damla yaş süzüldü Gözlerimin pınarına, pınarına *** Hasret kimseye kalmasın Sevdalılar ayrılmasın, ağlamasın Ah, ben yandım, eller yanmasın Sevdanın, aşkın narına, cananıma *** Hasret kimseye kalmasın Sevdalılar ayrılmasın, ağlamasın Ah, ben yandım, eller yanmasın Sevdanın aşkın narına, cananıma *** Hasret kimseye kalmasın Sevdalılar ayrılmasın, ağlamasın Ah, ben yandım, eller yanmasın Sevdanın...

Asmalıdır Evimiz Leylim leylim leylolsun leylim yar Her gün akşam böyle olsun leylim yar Leylim leylim leylolsun leylim yar Her gün akşam böyle olsun Asmalıdır evimiz leylim yar Asmalıdır evimiz leylim yar Yeni düştü sevimiz leylim yar Yeni düştü sevimiz leylim yar Sevda böyle giderse leylim yar Sevda böyle giderse leylim yar Çatlar ölür birimiz leylim yar Çatlar ölür birimiz leylim yar Leylim leylim leylolsun leylim yar Her gün akşam böyle olsun leylim yar Leylim leylim leylolsun leylim yar Her gün akşam böyle olsun leylim yar Kaleden iniyorum leylim yar Kaleden iniyorum leylim yar Dön desen dönüyorum leylim yar Dön desen dönüyorum leylim yar Aşkından kibrit oldum leylim yar Aşkından kibrit oldum leylim yar Üflesen yanıyorum leylim yar Üflesen yanıyorum leylim yar Leylim leylim leylolsun leylim yar Her gün akşam böyle olsun leylim yar Leylim leylim leylolsun leylim yar Her gün akşam böyle olsun leylim yar Karanfilim sarkarım leylim yar Karanfilim sarkarım leylim yar Açılmaya korkarım leylim yar Açılmaya korkarım leylim yar Yar geliyor deseler leylim yar Yar geliyor deseler leylim yar Hasta olsam kalkarım leylim yar Hasta olsam kalkarım leylim yar Leylim leylim leylolsun leylim yar Her gün akşam böyle olsun leylim yar Leylim leylim leylolsun leylim yar Her gün akşam böyle olsun leylim yar Leylim leylim leylolsun leylim yar Her gün akşam böyle olsun leylim yar Leylim leylim leylolsun leylim yar Her gün akşam böyle olsun leylim yar

Yazımı kışa çevirdin Yazımı kışa çevirdin Bak gözümde yaşa Leyla'm Mevla'm ayrılık vermesin Gökte uçan kuşa Leyla'm *** Aşkınla yaktın sinemi Aldın gittin benden beni Viran eyledin hanemi Vurdun taştan taşa Leyla'm

Çarşambayı sel aldı Çarşamba'yı sel aldı Bir yar sevdim el aldı aman aman Bir yar sevdim el aldı Keşke sevmez olaydım Elim koynumda kaldı aman aman Elim koynumda kaldı *** Oy ne imiş ne imiş aman aman Kaderim Böyle İmiş Gizli Sevda çekmesi aman aman Ateşten gömlek imiş *** Yılan çıkar kamışa Su neylesin yanmışa aman aman Su ne yapsın yanmışa Mevla'm sabırlar versin Yarinden ayrılmışa aman aman Yarinden ayrılmışa *** Oy ne imiş ne imiş aman aman Kaderim Böyle İmiş Gizli Sevda çekmesi aman aman Ateşten gömlek imiş *** Oy ne imiş ne imiş aman aman Kaderim Böyle İmiş Gizli Sevda çekmesi aman aman Ateşten gömlek imiş

Kaşların karasına Kaşların karasına Kaşların karasına Kurbanım arasına Kurbanım arasına Anca sen melhem olun Anca sen melhem olun Kalbimin yarasına Gönlümün yarasına Kalbimin yarasına Gönlümün yarasına İnce belinden yârim Tatlı dilinden yârim Bir hatıra ver bana Zülfün telinden yârim İnce belinden yârim Tatlı dilinden yârim Bir hatıra ver bana Zülfün telinden yârim Kaşların kara kara Kaşların kara kara Açtı bağrıma yara Açtı bağrıma yara Başka doktor istemem Hekim doktor istemem Sensin derdime çara Sensin gönlüme çara Sensin kalbime çara Sensin gönlüme çara İnce belinden yârim Tatlı dilinden yârim Bir hatıra ver bana Zülfün telinden yârim İnce belinden yârim Tatlı dilinden yârim Bir hatıra ver bana Zülfün telinden yârim İnce belinden yârim Tatlı dilinden yârim Bir hatıra ver bana Zülfün telinden yârim

Tanburam Rebab Oldu Tamburam rebab oldu Ciğerim kebap oldu İstedim vermediler Bir zalim sebep oldu Aman aman aman Ben sana hayran Ördek suya dal da gel Yardan haber al da gel Eğer yarim gelmezse Tut kolundan al da gel Aman aman aman Ben sana hayran Ördek göllerde olur Şahin kollarda olur Yari gurbet gezenin Gözü yollarda olur Aman aman aman Ben sana hayran

Dağlar Başı Olayım Dağlar başı olaydım Çağıraydım, çalaydım Dağlar başı olaydım Çağıraydım, çalaydım O yar burdan gedende Kolu boynuna ataydım O yar burdan gedende Baba, kolu boynuna ataydım Dağlar, dağlar, yar yaman dağlar Dağlar, dağlar, yar yaman dağlar Güzel yar için ağlar Dağlar, dağlar, yar yaman dağlar Dağlar, dağlar, yar yaman dağlar Bülbül gül için ağlar Dağlar başı çemedi Gemli gülmeğ nemedi Dağlar başı çemedi Gemli gülmeğ nemedi Men burada kan ağlıram Derdim köme kümedi Men burada kan ağlıram Baba, derdim köme kümedi Dağlar, dağlar, yar yaman dağlar Dağlar, dağlar, yar yaman dağlar Güzel yar için ağlar Dağlar, dağlar, yar yaman dağlar Dağlar, dağlar, yar yaman dağlar Bülbül gül için ağlar Dağlara septim ekin Gederttim elimdekin Dağlara septim ekin Gederttim elimdekin Ne dostum, ne düşmanım Olmasın menim tekin Ne dostum, ne düşmanım Baba, olmasın menim tekin Dağlar, dağlar, yar yaman dağlar Dağlar, dağlar, yar yaman dağlar Güzel yar için ağlar Dağlar, dağlar, yar yaman dağlar Dağlar, dağlar, yar yaman dağlar Bülbül gül için ağlar Dağlar, dağlar, yar yaman dağlar Dağlar, dağlar, yar yaman dağlar Güzel yar için ağlar Dağlar, dağlar, yar yaman dağlar Dağlar, dağlar, yar yaman dağlar Bülbül gül için ağlar

Karlı Dağlar (U.H) Karlı dağlar karanlığın bastı mı Zalim felek ayrılığın vakti mi Karlı dağlar ne olur ne olur *** Asker ağam gelse yarelerim eyi olur *** Allah şu askere ömürler vere Tezkeresini alıp geriye döne Karlı dağlar ne olur ne olur Asker ağam gelse yarelerim eyi olur

Bir Ay Doğar Bir ay doğar ilk akşamdan geceden neydem neydem geceden Şavkı vurur pencereden bacadan Dağlar kışımış yolcum üşümüş nasıl edem ben Uykusuz mu kaldın dünkü geceden neydem neydem geceden *** Uyan uyan yâr sinene sar beni Dağlar kışımış yolcum üşümüş nasıl edem ben Uyan uyan yâr sinene sar beni Dağlar harâmı açma yaramı nasıl edem ben *** Yüce dağ başından aşırdın beni neydem neydem yâr beni Tükenmez dertlere düşürdün beni Dağlar kışımış yolcum üşümüş nasıl edem ben Madem soysuz göynün bende yoğudu neydem neydem yoğudu *** Niye doğru yoldan şaşırdın beni Dağlar kışımış yolcum üşümüş perişânım ben Niye doğru yoldan şaşırdın beni Dağlar harâmı açma yaramı nasıl edem ben

Kömürlük Dağı Kömürlük dağında yavrum Yağıyor yağmur yağıyor yağmur Gelemem yanınada yavrum Yollar pek çamur yollar pek çamur *** Gadaların olayım kölelerin olayım *** Yari nerde bulayım Gadaların olayım kölelerin olayım Yari nerde bulayım oy *** Kömürlük dağında yavrum Kurdular tuzak kurdular tuzak oy Gelemem yanınada yavrum Yollar pek uzak yollar pek uzak