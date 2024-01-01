Orhan Hakalmaz

Denizin Dibinde Hatcem Denizin dibinde Hatcem demirden evler Ak gerdanın altında da çiftedir benler O kınalı parmaklar da o beyaz eller Yolcuyu yolundan eyleyen dilber Ovalara duman çökmüş göremedin mi A kız kendi saçını öremedin mi Dalga dalga dalga dalga dalgalanıyor Hatçe'yi görenler sevdalanıyor Arvallı'nın önünde de pınarlar harlar Hatçem çıkmış pencereye ay gibi parlar Ben Hatçemi yitirdim de dumanalı dağlar Gözlerimin pınarları durmadan çağlar Alçaklara karlar yağmış yükseklere buz Gel seninle gezelim ince belli kız Onu onu onu onu onu onuna Ben de yandım Hatçe'nin mor fistanına Yüce dağ başına Hatçem ekin ekilmez Yağmur yağmayınca anam kökü sökülmez Ellerin köyünde Hatçem kahır çekilmez Doldur ağıları içelim Hatçem Ovalara duman çökmüş göremedin mi A kız kendi saçını öremedin mi Dalga dalga dalga dalga dalgalanıyor Hatçe'yi görenler aman sevdalanıyor Dalga dalga dalga dalga dalgalanıyor Hatçe'yi görenler aman sevdalanıyor

Gamzeler Seni böyle görmek istemezdim yar. Saçların kar beyazı yüzün solgun. Seneler doldurmuş gamzelerini. Ama gözlerine dokunmamış yar. Yazık sana nasıl kıydılar yar. Öpülecek ellerini kimler yordu. Acılar çürütmüş hayallerini. Ama gözlerine dokunmamış yar. Seneler doldurmuş gamzelerini. Ama gözlerine dokunmamış yar.

Bende Sıra Hatırlar mısın bir zamanlar senin için ne kadar çok ağladığımı Yıllarca söylediğin yalanlara nasıl aldandığımı Şimdi akıllandım gözüm açıldı ben eski ben değilim kalbim taşındı Bir ömrü senle geçirme hayalimde mazide kaldı Şimdi sıra bende sıra bende boş verme zamanı Senle geçen o günleri şimdi unutma zamanı Bende sıra bende sıra bende hür olma zamanı Üzülmeden düşünmeden şimdi yaşama zamanı

Değişemem Yaşadım dünyayı bir türlü çözemedim yalanı dolanı Ben asla bilemedim Beni çok yordular ama hep sabrettim dayanmak zor oldu ama Ben yine benim *** Ne tuzaklar kurdular yine de düşmedim ne oyunlar oynadılar Kendimi ezdirmedim Sırtımdan vurdular acımı göstermedim yüzüm hep gülerken Gözyaşımı gizledim Annem beni böyle büyütmüş ben asla değişemem

Gözyaşları Aylar oldu ayrılalı ama hala aklımdasın Alışmak zor yokluğuna ekmeğimle suyumdasın Aramızda millerce mesafeler olsa da Acımasız insanlar engel olsa da kavuşmamıza Kalbimin en derin yerinden koparıp sevgimi Gönderirim sana martıların kanadında Ama sen ağlama bebeğim ağlama yeter Artık sil gözyaşlarını Bir kez olsa görsem seni sarılsam hiç bırakmasam Neden oldu bilmiyorum seni çok özlüyorum

Affet Yaptığım hataların farkındayım, Ne olur bir şans daha tanı bana Bebeğim seni çok üzdüm biliyorum Ne olur affet beni bu son defa... *** Senden sonra hiç kimseye Dokunamadım senin gibi Başka bir sen hiç olmadı Yapamadım başkasıyla, Hiç birşey aynı olmadı senden sonra... *** Affet ne olur bebeğim beni affet, Hadi gel kollarıma bitsin bu hasret Acıya zaman yok ölümlü dünya Affet ne olur seviyorsan affet... *** Dün gece ayrılık mektubunu okudum Sanki ilk defa okur gibi ağladım. Sımsıcak damlalar akerken gözlerimden

İnanma Dün gece saat iki buçuk sularında beni görmüşler Bir hatunla sarmaş dolaş yürüyormuşuz *** Adeta çılgın aşıklar gibiymişiz o yanımdaki güzel hatunla Rock barlara takılıyormuşuz.. inanma Aşkım dedikodulara kanma böyle sevgimizi yıpratma Bilirsin sevenleri kıskanırlar sen kalbini yorma