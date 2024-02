Orhan Hakalmaz

Söyleyim Bayburt'un vasfı halini Ülkede bulunmaz bir eşin Bayburt Bülbüller çekerler ahü zarını Seherde ötüşür kuşların Bayburt Seyret edirafın ziyaretini Hem şair Zihni'nin imaretini Kutlarız Bayburt'un vilayetini Her zevke düşkündür gençlerin Bayburt Şehit Osman duduzar Bayburt kalesi Ne hoş olur yontmataştan binası On iki mahalle üç bin hanesi Tam yüz bin nüfusa maliktir Bayburt Kahramanlar eli Bayburt Otağı Şehitler yurdudur bizde Kop Dağı Bizim elin vardır bahçası bağı İçinde sallansın sunalar Bayburt Şingah veysel zahit kaler mah'lesi Çoruh çağlar ne hoş gelir sedası Koruğu sorarsan zevkin yaylası Ocakta kızarsın şişlerin Bayburt

Nedir halin gülmez yüzün Her nefeste binbir hüzün Nedir halin bu ne hüzün Ne yapsamda gülmüyor yüzün *** Bakma dünyaya karamsar Yaşadıkça hep ümit var Hayat böyle sürmez dostum Gün doğmadan neler doğar *** Bırak artık olanları Unut artık yaşananları Her sabahta bir ümit var Güneş hergün yeniden doğar

Hey hey çekemedim akça kızın göçünü of göçünü Sırma saçlar bırak dövsün döşünü döşünü a kız döşünü Gülüver de görem mercan dişini of dişini Yol ver bana Çubuk beli geçeyim ah kız geçeyim Geçeyim ak kıza gideyim *** Hey hey Yaylaların yeli soğuk esmez mi of esmez mi Sevdiğim de rüyalara girmez mi girmez mi a kız girmez mi Girmesen de gönül sana küsmez mi of küsmez mi Yol ver bana Çubuk beli geçeyim geçeyim ah kız geçeyim Geçeyim ak kıza gideyim