Orhan Hakalmaz

Doyulur mu Tatlı dile güler yüze Doyulur mu doyulur mu Aşkınan bakışan göze Doyulur mu doyulur mu *** Doyulur mu doyulur mu Canana kıyılır mı Cananına kıyanlar Hakk'ın kulu sayılır mı *** Hem bahara hemi yaza Yarin ettikleri naza Yar aşkına çalan saza Doyulur mu doyulur mu *** Doyulur mu doyulur mu Canana kıyılır mı Cananına kıyanlar Hakk'ın kulu sayılır mı *** Garibim geldim gitmeye Muhabbetimiz bitmeye Yar ilen sohbet etmeye Doyulur mu doyulur mu *** Doyulur mu doyulur mu Canana kıyılır mı Cananına kıyanlar Hakk'ın kulu sayılır mı

Minarenin Alemi Minarenin alemi Kara kaşın kalemi Kalem alıp gaşlarını yazdırayım aman Gerdanına liraları dizdireyim aman Seni alıp diyar diyar gezdireyim aman Minare ince ince Ölürüm görmeyince Kalem alıp gaşlarını yazdırayım aman Gerdanına liraları dizdireyim aman Seni alıp diyar diyar gezdireyim aman

Ceyranım Gel Gel Ceyranım gel, gel Ceyranım gel, gel Başına men senin Dolanım gel, gel Başına men senin Dolanım gel, gel Gözeldir hayatın, gözeldir ceyranın Gözeldir hayatın gözeldir ceyranın Bahdavar gızısan bu şirln dünyanın Gel adı ceyran, özü ceyran Bele men sene heyran, sene gurban Gel, gel adı ceyran, özü ceyran Bele men sene heyran, sene gurban Özü ceyran, sözü ceyran Özü ceyran sözü ceyran Ay balam men sene heyran Gel adı ceyran, özü ceyran Bele men sene heyran, sene gurban Gel, gel adı ceyran, özü ceyran Bele men sene heyran, sene gurban Gülüşün güzeldir, bakışın can alır Gızaran yanağın eyle bir çiçehtir Gızaran yanağın eyle bir çiçehtir Üreğim senindir, kalbim senindir Üreğim senindir, kalbim senindir Bahdavar gızısan bu şirln dünyanın Gel adı ceyran, özü ceyran Bele men sene heyran, sene gurban Gel, gel adı ceyran, özü ceyran Bele men sene heyran, sene gurban Özü ceyran, sözü ceyran Özü ceyran sözü ceyran Ay balam men sene heyran Gel adı ceyran, özü ceyran Bele men sene heyran, sene gurban Gel, gel adı ceyran, özü ceyran Bele men sene heyran, sene gurban Gel, gel adı ceyran, özü ceyran Bele men sene heyran, sene gurban Gel, gel adı ceyran, özü ceyran Bele men sene heyran, sene gurban

Garib Bir Kuştu Gönlüm Garip bir kuştu gönlüm elimden uçtu gönlüm Garip bir kuştu gönlüm yâr elimden uçtu gönlüm Saçının tellerine de kapıldı düştü gönlüm Saçının tellerine de kapıldı düştü gönlüm Aman aman aman halım yaman vay Aman aman aman halım yaman vay Beklerim erken seli yâr güller açarken seni Beklerim erken seli yâr güller açarken seni Gel gidelim bahçaya da sen gül topla ben seni Gel gidelim bahçaya da sen gül topla ben seni Aman aman aman halım yaman vay Aman aman aman halım yaman vay Suya düştü gülümüz yâr ötmüyor bülbülümüz Suya düştü gülümüz yâr ötmüyor bülbülümüz Bir kuru sevda yüzünden zaya gitti ömrümüz Bir kuru sevda yüzünden zaya gitti ömrümüz Aman aman aman halım yaman vay Aman aman aman halım yaman vay

Hapishanelere Güneş Doğmuyor Hapishanelere güneş doğmuyor Geçiyor bu ömrüm de günüm dolmuyor Eşim dostum hiç yanıma gelmiyor Yok mu hapishane beni arayan Bu zındanda ölecem gardiyan *** Birer birer yoklamayı yaparlar Akşam olur kapıları kaparlar Bitmiyor geceler olmaz sabahlar Yok mu hapishane beni arayan Bu zindanda ölecem gardiyan *** Anamdan doğalı garip kalmışım Acı hapishane daha genç yaşım Benim zindanlarda ne idi işim Yok mu hapishane beni arayan Bu zindanda ölecem gardiyan

Söyleyim Bayburt'un vasf'ı Halını Söyleyim Bayburt'un vasfı halini Ülkede bulunmaz bir eşin Bayburt Bülbüller çekerler ahü zarını Seherde ötüşür kuşların Bayburt Seyret edirafın ziyaretini Hem şair Zihni'nin imaretini Kutlarız Bayburt'un vilayetini Her zevke düşkündür gençlerin Bayburt Şehit Osman duduzar Bayburt kalesi Ne hoş olur yontmataştan binası On iki mahalle üç bin hanesi Tam yüz bin nüfusa maliktir Bayburt Kahramanlar eli Bayburt Otağı Şehitler yurdudur bizde Kop Dağı Bizim elin vardır bahçası bağı İçinde sallansın sunalar Bayburt Şingah veysel zahit kaler mah'lesi Çoruh çağlar ne hoş gelir sedası Koruğu sorarsan zevkin yaylası Ocakta kızarsın şişlerin Bayburt

Gerizler Başı Garip Geldim Bu Dünyaya Garip Kaldım Yüzüm Gülmez Kerem Oldum Yana Yana Eller Bilir O Yar Bilmez Alem Bilir O Yar Bilmez *** Olmaz Olsun Bu Ayrılık Olmaz Olsun Bu Dargınlık Giden Gelmez, Gelen Gülmez Çaresizim Kimse Bilmez Şu Halimi Kimse Bilmez *** Ay Doğmadan Batar Günler Kavuşmadan Solar Güller Hasretini Çeken Kalbim Bilmez Misin Niçin İnler Sormaz Mısın Niçin İnler *** Olmaz Olsun Bu Ayrılık Olmaz Olsun Bu Dargınlık Giden Gelmez, Gelen Gülmez Çaresizim Kimse Bilmez Şu Halimi Kimse Bilmez

Ahirim Sensin Cahildim dünyanın rengine kandım Hayale aldandım boşuna yandım Seni ilelebet benimsin sandım *** Ölürüm sevdiğim zehirim sensin Evvelim sen oldun ahirim sensin *** Sözüm yok şu benden kırıldığına Gidip başka dala sarıldığıma Gönülüm inanmıyor ayrıldığına *** Gözyaşım sen oldun kahirim sensin Evvelim sen oldun ahirim sensin *** Garibim can yıkıp gönül kırmadım Senden ayrı ben bir mekan kurmadım Daha bir gönüle ikrar vermedim *** Batınım sen oldun zahirim sensin Evvelim sen oldun ahirim sensin

Zor Gelir Dalgın dalgın bakar gözlerim Bir ses duysam sanırım ki yar gelir Bilmem neyi arar neyi gözlerim Su içinde suya yanmak zor gelir **** Bahar gelir geçer bir tek gül vermez El uzatsan umdukların el vermez Yürü desen çetin zaman yol vermez Gel dursan yiğitliğe ar gelir *** Erişilmez bir arzu var içimde Tarif olmaz izah olmaz biçimde Bazen kaybolurum zerre içinde Bazen dünya tek başıma dar gelir

Dostun Bahçasına... Dostun Bahçesine Bir Hoyrat Girmiş Korudur Da Benli Dilber Korudur Gülünü Dererken Dalını Kırmış Kurudur Da Benli Dilber Kurudur Neredesin De Dudu Dillim Nerede Neredesinde Kömür Gözlüm Nerede *** Bu Meydanda Serilir Postumuz Çok Şükür Mevlaya Gördük Dostumuz Bir Gün Kara Toprak Örter Üstümüz Çürüdür De Benli Dilber Çürüdür Neredesin De Dudu Dillim Nerede Neredesinde Kömür Gözlüm Nerede *** Pir Sultan Abdal’ım Başımdan Başlar İyisini Korda Kemini Taşlar Bin Çiçekten Bir Kovana Bal İşler Arıdır Da Benli Dilber Arıdır Neredesin De Dudu Dillim Nerede Neredesin de Kömür Gözlüm Nerede

Gün Doğmadan Neler Doğar Nedir halin gülmez yüzün Her nefeste binbir hüzün Nedir halin bu ne hüzün Ne yapsamda gülmüyor yüzün *** Bakma dünyaya karamsar Yaşadıkça hep ümit var Hayat böyle sürmez dostum Gün doğmadan neler doğar *** Bırak artık olanları Unut artık yaşananları Her sabahta bir ümit var Güneş hergün yeniden doğar

Çekemedim Akça Kızın Göçünü Hey hey çekemedim akça kızın göçünü of göçünü Sırma saçlar bırak dövsün döşünü döşünü a kız döşünü Gülüver de görem mercan dişini of dişini Yol ver bana Çubuk beli geçeyim ah kız geçeyim Geçeyim ak kıza gideyim *** Hey hey Yaylaların yeli soğuk esmez mi of esmez mi Sevdiğim de rüyalara girmez mi girmez mi a kız girmez mi Girmesen de gönül sana küsmez mi of küsmez mi Yol ver bana Çubuk beli geçeyim geçeyim ah kız geçeyim Repertuar Geçeyim ak kıza gideyim

Yeşil Başlı Telli Turnam Yeşil başlı telli turnam Şimdi bizim gölden uçtu Aklımı başımdan aldı aman aman aman aman aman aman aman aman oy Gitti başka göle düştü vay vay *** Bir yar sevdim içerimden Kan damlıyor gözlerimden Nazlı yar gitti elimden aman aman aman aman aman aman aman aman oy O da gurbet ele düştü vay vay