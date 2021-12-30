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7/24 Dinle Orhan Hakalmaz
Gönlüm Ataşlara Yandı Gidiyor

Gönlüm Ataşlara Yandı Gidiyor

Duygu Durumuna Göre Türküler

116 Bölüm | 07:22:27
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01

Gönlüm Ataşlara Yandı Gidiyor

Şarkı Sözleri Orhan Hakalmaz 04:01
02

Yeşil Ördek

Orhan Hakalmaz 03:23
03

İki Keklik

Şarkı Sözleri Orhan Hakalmaz 04:52
04

Zahidem

Şarkı Sözleri Orhan Hakalmaz 03:44
05

Yeşil Ördek

Şarkı Sözleri Orhan Hakalmaz 03:23
06

Yazımı Kışa Çevirdin

Şarkı Sözleri Orhan Hakalmaz 03:57
07

Yarim Senden Ayrılalı

Şarkı Sözleri Orhan Hakalmaz 03:34
08

Yalan Dünya

Şarkı Sözleri Orhan Hakalmaz 03:27
09

Telli Turnam

Şarkı Sözleri Orhan Hakalmaz 04:24
10

Şu Kışlanın Kapısına

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... KAPAT
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