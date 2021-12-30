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7/24 Dinle
Orhan Hakalmaz
Gönlüm Ataşlara Yandı Gidiyor
Duygu Durumuna Göre Türküler
116 Bölüm | 07:22:27
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01
Gönlüm Ataşlara Yandı Gidiyor
Şarkı Sözleri
Orhan Hakalmaz
04:01
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02
Yeşil Ördek
Orhan Hakalmaz
03:23
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03
İki Keklik
Şarkı Sözleri
Orhan Hakalmaz
04:52
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04
Zahidem
Şarkı Sözleri
Orhan Hakalmaz
03:44
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05
Yeşil Ördek
Şarkı Sözleri
Orhan Hakalmaz
03:23
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06
Yazımı Kışa Çevirdin
Şarkı Sözleri
Orhan Hakalmaz
03:57
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07
Yarim Senden Ayrılalı
Şarkı Sözleri
Orhan Hakalmaz
03:34
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08
Yalan Dünya
Şarkı Sözleri
Orhan Hakalmaz
03:27
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09
Telli Turnam
Şarkı Sözleri
Orhan Hakalmaz
04:24
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10
Şu Kışlanın Kapısına
Şarkı Sözleri
Orhan Hakalmaz
03:27
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