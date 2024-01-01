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7/24 Dinle Destanlaşan Türküler

Destanlaşan Türküler Şarkı Sözleri

Orhan Hakalmaz Destanlaşan Türküler şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Orhan Hakalmaz Destanlaşan Türküler şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Destanlaşan Türküler sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Orhan Hakalmaz

Orhan Hakalmaz

Destanlaşan Türküler

  • Gönlüm Ataşlara Yandı Gidiyor

  • Bir fırtına tuttu bizi

  • Hekimoğlu

  • Asiye

  • Çökertme

  • İzmirin kavakları

  • Elif dedim be dedim

  • Kırklar Dağının Düzü

  • Hasan Dağı'nın Gülleri

  • Hastahane Önünde İncir Ağacı

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