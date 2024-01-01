Orhan Hakalmaz

Gönlüm Ataşlara Yandı Gidiyor Ben bu yıl yarimden ayrı düşeli Her günüm bir yıla döndü gidiyor Yine zından oldu dünya başıma Gönlüm ataşlara yandı gidiyor Ömrüm boş hayale kandı gidiyor Yine zından oldu dünya başıma Gönlüm ataşlara yandı gidiyor Ömrüm boş hayale kandı gidiyor Uzaktır yolların dolandım geldim Tatlıdır dillerin bağlandım kaldım Günahı boynuna işte ben öldüm Gönlüm ataşlara yandı gidiyor Ömrüm boş hayale kandı gidiyor Günahı boynuna işte ben öldüm Gönlüm ataşlara yandı gidiyor Ömrüm boş hayale kandı gidiyor

Bir fırtına tuttu bizi Bir Fırtına Tuttu Bizi Deryaya Kardı O Bizim Kavuşmalarımız A Yarim Mahşere Kaldı O Bizim Kavuşmalarımız A Yarim Ahrete Kaldı *** Yeni Cezve Yeni Cezve Kaynar Kaynamaz Oldu O Benim Nazlı Yarimin Dilleri Söyler Söylemez Oldu *** Yeni Cezve Yeni Cezve Kaynıyor Ocakta Kasatura Belimizde (A Yarim) Martınımız Kucakta *** Mapsanede Yata Yata Her Yanlarım Çürüdü Yollarına Baka Baka A Yarim Ela Gözler Süzüldü

Hekimoğlu Hekimoğlu Derler Benim Aslıma Aynalı Martin Yaptırdım Da (Narinim) Kendi Neslime. *** Hekim Oğlu Derler Bir Küçük Uşak, Bir Omuzdan Bir Omuza (Narinim) On Arma Fişek. *** Konaklar Yaptırdım Mermer Direkli, Hekimoğlu Dediğin De (Narinim) Aslan Yürekli. *** Konaklar Yaptırdım Döşetemedim, Ünye Fatsa Bir Oldu Da(Narinim) Baş Edemedim. *** Ünye Fatsa Arası Ordu'da Kuruldu, Hekimoğlu Dediğin (Narinim) O Da Vuruldu.

Kırklar Dağının Düzü Kırklar Dağı'nın düzü Karanlık bastı bizi Kör olasan zalım Suzan Ziyaret çarptı bizi *** Köprü altı kapkara Ana gel beni ara Saçlarıma kumlar doldu Tarağ getir de tara *** Gazi köşkü serindir Dicle suyun derindir Ağlama sen garip anam Kadir mevlam karimdir