Orhan Hakalmaz

Gönül gurbet ele varma Gönül gurbet ele varma Ya gelinir ya gelinmez Her güzele meyil verme Ya sevilir ya sevilmez Gel ey, gel ey, hey Her güzele meyil verme Her güzele meyil verme Ya sevilir ya sevilmez Gel güllüm, gel Gel tellim, gel Gel nazlım, gel Gel ey, gel ey Gel ey gel ey, hey Has bahçanın gül ağacı Has bahçanın gül ağacı Kimi tatlı kimi acı Benim derdimin ilacı Ya bulunur ya bulunmaz Gel ey, gel ey, hey Benim derdimin ilacı Benim derdimin ilacı Ya bulunur ya bulunmaz Gel güllüm, gel Gel tellim, gel Gel nazlım, gel Gel ey, gel ey Gel ey, gel ey, hey Deryalarda yüzer bahri Deryalarda yüzer bahri Doldur ver içeyim zehri Zalım gurbet elin kahrı Ya çekilir ya çekilmez Gel ey, gel ey, hey Zalım gurbet elin kahrı Zalım gurbet elin kahrı Ya çekilir ya çekilmez Gel güllüm, gel Gel tellim, gel Gel nazlım, gel Gel ey, gel ey Gel ey, gel ey, hey

Of) Sarı yaylamda seni yaylayamadım ala bahar kar iken Yavru palazımı da avlayamdım tor iken Sende bu güzellik de bende bu gençlik var iken (of of) Alırım ahdımı da koymam yar senden (of of) sürmelim (of) (Of) Göçer yörükler de her goyaklar yurt olur Nazlım göçmüş de yüreğime dert olur Bu ayrılık da senin ile dört olur (of of) Alırım ahdımı da koymam yar senden (of of) sürmelim (of)