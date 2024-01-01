Orhan Hakalmaz

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Gönül gurbet ele varma
Gönül gurbet ele varma
Ya gelinir ya gelinmez
Her güzele meyil verme
Ya sevilir ya sevilmez
Gel ey, gel ey, hey
Her güzele meyil verme
Her güzele meyil verme
Ya sevilir ya sevilmez
Gel güllüm, gel
Gel tellim, gel
Gel nazlım, gel
Gel ey, gel ey
Gel ey gel ey, hey
Has bahçanın gül ağacı
Has bahçanın gül ağacı
Kimi tatlı kimi acı
Benim derdimin ilacı
Ya bulunur ya bulunmaz
Gel ey, gel ey, hey
Benim derdimin ilacı
Benim derdimin ilacı
Ya bulunur ya bulunmaz
Gel güllüm, gel
Gel tellim, gel
Gel nazlım, gel
Gel ey, gel ey
Gel ey, gel ey, hey
Deryalarda yüzer bahri
Deryalarda yüzer bahri
Doldur ver içeyim zehri
Zalım gurbet elin kahrı
Ya çekilir ya çekilmez
Gel ey, gel ey, hey
Zalım gurbet elin kahrı
Zalım gurbet elin kahrı
Ya çekilir ya çekilmez
Gel güllüm, gel
Gel tellim, gel
Gel nazlım, gel
Gel ey, gel ey
Gel ey, gel ey, hey
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Dumanı Da Vardır Şu Dağların Başında
Gönlüm Galdı Toprağında Daşında
Bir Ben Değil Cümle Alemin Başında
***
İmanım Dağlar Yârim Gitti Gelmedi
Gudurası Çaylar Bi Yudum Su Vermedi
***
İmanım Dağlar Bozdoğan’ın Söğüdü
Çok Verdiler Ben Dutamadım Öğüdü
***
İmanım Dağlar Yârim Gitti Gelmedi
Gudurası Çaylar Bi Yudum Su Vermedi
***
Aman Gökyüzünde Dağınık Duğunuk Bulutlar
Kim Ardımdan Kimi Yüzüme Öğütler
Ah Eveliydi Özü Sözü Doğru Yiğitler
***
İmanım Dağlar Yârim Gitti Gelmedi
Gudurası Çaylar Bi Yudum Su Vermedi
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Of) Sarı yaylamda seni yaylayamadım ala bahar kar iken
Yavru palazımı da avlayamdım tor iken
Sende bu güzellik de bende bu gençlik var iken (of of)
Alırım ahdımı da koymam yar senden (of of) sürmelim (of)
(Of) Göçer yörükler de her goyaklar yurt olur
Nazlım göçmüş de yüreğime dert olur
Bu ayrılık da senin ile dört olur (of of)
Alırım ahdımı da koymam yar senden (of of) sürmelim (of)
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Yayla yollarında yürüyüp gelir (oy gelin oy gelin oy gelin)
Allı şalvarını sürüyüp gelir (aman aman aman)
****
Ben varmam oralıya, orada duralıya
Allah nasip eylesin davullu zurnalıya
Yayla yollarında b***n naneler (oy gelin oy gelin oy gelin)
İnce belli kız doğurmuş anneler (aman aman aman)
***
Ben varmam inekliye, yoğurdu sinekliye
Allah nasip eylesin omuzu tüfekliye
***
Yayla yollarında menevşe açmış (oy gelin oy gelin oy gelin)
Sevdiğim o güzel dağlara kaçmış (aman aman aman)
***
Ünledim Ayşe diye, odayı döşe diye
Ünledim Fatma diye, kaşların çatma diye
Ünledim Gülsün diye, yanıma gelsin diye
***
Ben varmam oralıya, orada duralıya
Allah nasip eylesin davullu zurnalıya
Ben varmam inekliye, yoğurdu sinekliye
Allah nasip eylesin omuzu tüfekliye
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Ala keçim çift doğurdu
Bol etti sütü yoğurdu
Gönlüme hülyalar doldu
Ana beni eversene
(Ah) Ana beni evrsene
Bakır kaplar kalaylansın
Şu odada bir mum yansın
Uyuyan bahtım uyansın
Ana beni eversene
(Ah) Ana beni evrsene
***
Şükür bizden gitti darlık
Gelin almak bahtiyarlık
Olmaz olsun şu bekarlık
Ana beni eversene
(Ah) Ana beni evrsene
***
Ana beni eversene
(Ah) Ana beni evrsene
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Gözüm yolda gönlüm darda
Ya kendin gel ya da haber yolla
Duyarım yazmışsın iki satır mektup
Vermişsin trene halini unutup
Kara tren gecikir belki hiç gelmez
Dağlarda salınırda derdimi bilmez
Dumanın savurur halimi görmez
Kan dolar yüreğim gözyaşım dinmez
****
Yara bende derman sende
Ya kendin gel yada bana gel de
Duyarım yazmışsın iki satır mektup
Vermişsin trene halini unutup
Kara tren gecikir belki hiç gelmez
Dağlarda salınırda derdimi bilmez
Dumanın savurur halimi görmez
Kan dolar yüreğim gözyaşım dinmez
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Açma yaban çiçeğim açma yalnız kalırsın
Kimsesiz başı boş sevdalanırsın
Kokunu rüzgar çalar, rengini yağmur
Bilmeden güzelim kala kalırsın
Kokunu rüzgar çalar, rengini yağmur
Bilmeden güzelim kala kalırsın
***
Sevme yaban çiçeğim sevme sonra solarsın
Sesini kimse duymaz çaresizliğini
Kokunu rüzgar çalar, rengini yağmur
Bilinmeden bu sevdan kala kalırsın
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Biz bu Sonbaharda bulusacaktik,Bahar geldi gecti,
Sen gelmez oldun.
Biz bu Sonbaharda bulusacaktik,Bahar geldi gecti,
Sen gelmez oldun.
Taslarami döndü Kalbin,gelmedin.
Aylar geldi gecti sen gelmez oldun.
Sen gelmez oldun.Sen gelmez oldun.Sen gelmez oldun.
Yarim,gözlerim Yolda,beklerim ama, Sen gelmez oldun.
Demistik Kapina gelirim diye,Yillar oldu Kapida ses vermez oldun.
Demistik Kapina gelirim diye,Yillar oldu Kapida ses vermez oldun.
Bosyere mi Yemin ettik ikimiz,Kuslar Yuva kurdu sen gelmez oldun.
Sen gelmez oldun.Sen gelmez oldun.Sen gelmez oldun.
Yarim,gözlerim Yolda,beklerim ama, Sen gelmez oldun.
Yarim,gözlerim Yolda,beklerim ama,Sen Gelmez.....
Sen Gelmez.....
Sen Gelmez oldun......
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