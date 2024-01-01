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7/24 Dinle Türkü Yolu

Türkü Yolu Şarkı Sözleri

Orhan Hakalmaz Türkü Yolu şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Orhan Hakalmaz Türkü Yolu şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Türkü Yolu sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Orhan Hakalmaz

Orhan Hakalmaz

Türkü Yolu

  • Gün Doğmadan Neler Doğar

  • Minarenin Alemi

  • Ceyranım Gel Gel

  • Garib Bir Kuştu Gönlüm

  • Hapishanelere Güneş Doğmuyor

  • Söyleyim Bayburt'un vasf'ı Halını

  • Gerizler Başı

  • Ahirim Sensin

  • Zor Gelir

  • Dostun Bahçasına...

  • Çekemedim Akça Kızın Göçünü

  • Yeşil Başlı Telli Turnam

  • Oyalıda Yazma Başında

  • Doyulur mu

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