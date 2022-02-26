İki Keklik Şarkı Sözleri
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Orhan Hakalmaz
İki Keklik
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İki keklik bir kayada ötüyor
İki keklik bir kayada ötüyor
Ötmede keklik derdim bana yetiyor
Aman, aman yetiyor
Ötmede keklik derdim bana yetiyor
Aman amman, yetiyor
***
Annesine karada haber gidiyor
Annesine karada haber gidiyor
***
Yazması oyalı kundurası boyalı
Yar benim aman aman, yar benim
***
Uzunda geceler yar boynuma
Sar benim aman aman, sar benim
***
İki keklik bir dereden su içer
İki keklik bir dereden su içer
Dertlide keklik dertsizlere dert açar
Aman amman, dert açar
Dertlide keklik dertsizlere dert açar
Aman amman, dert açar
***
Buna yanık sevda derler tez geçer
Buna yanık sevda derler tez geçer
***
Yazması oyalı kundurası boyalı
Yar benim aman aman, yar benim
Uzunda geceler yar boynuma
Sar benim aman aman, sar benim
***
Yazması oyalı kundurası boyalı
Yar benim aman aman, yar benim
Uzunda geceler yar boynuma
Sar benim aman aman, sar benim