Orhan Hakalmaz

İki keklik bir kayada ötüyor İki keklik bir kayada ötüyor Ötmede keklik derdim bana yetiyor Aman, aman yetiyor Ötmede keklik derdim bana yetiyor Aman amman, yetiyor *** Annesine karada haber gidiyor Annesine karada haber gidiyor *** Yazması oyalı kundurası boyalı Yar benim aman aman, yar benim *** Uzunda geceler yar boynuma Sar benim aman aman, sar benim *** İki keklik bir dereden su içer İki keklik bir dereden su içer Dertlide keklik dertsizlere dert açar Aman amman, dert açar Dertlide keklik dertsizlere dert açar Aman amman, dert açar *** Buna yanık sevda derler tez geçer Buna yanık sevda derler tez geçer *** Yazması oyalı kundurası boyalı Yar benim aman aman, yar benim Uzunda geceler yar boynuma Sar benim aman aman, sar benim *** Yazması oyalı kundurası boyalı Yar benim aman aman, yar benim Uzunda geceler yar boynuma Sar benim aman aman, sar benim