Orhan Hakalmaz

-
Gözüm yolda, gönlüm darda
Ya kendin gel, ya da haber yolla
Gözüm yolda, gönlüm darda
Ya kendin gel, ya da haber yolla
***
Duyarım yazmışsın iki satir mektup
Vermişsin trene halimi unutup
Duyarım yazmışsın iki satir mektup
Vermişsin trene halimi unutup
***
Kara tren gecikir belki hiç gelmez
Dağlarda salınır da derdimi bilmez
Dumanını savurur halimi görmez
Gam dolar yüreğim, göz yaşım dinmez
***
Kara tren gecikir belki hiç gelmez
Dağlarda salınır da derdimi bilmez
Dumanını savurur halimi görmez
Gam dolar yüreğim, göz yaşım dinmez
***
Yara bende derman sende
Ya kendin gel yada bana gel de
Yara bende derman sende
Ya kendin gel yada bana gel de
***
Duyarım yazmışsın iki satir mektup
Vermişsin trene halimi unutup
Duyarım yazmışsın iki satir mektup
Vermişsin trene halimi unutup
***
Kara tren gecikir belki hiç gelmez
Dağlarda salınır da derdimi bilmez
Dumanını savurur halimi görmez
Gam dolar yüreğim, göz yaşım dinmez
***
Kara tren gecikir belki hiç gelmez
Dağlarda salınır da derdimi bilmez
Dumanını savurur halimi görmez
Gam dolar yüreğim, göz yaşım dinmez
***
Kara tren gecikir belki hiç gelmez
Dağlarda salınır da derdimi bilmez
Dumanını savurur halimi görmez
Gam dolar yüreğim, göz yaşım...
-
Meşelidir engin de dağlar meşeli
Üç yıl oldu ben bu derde düşeli
Yumurtanın kulbu yok
Gözlerimde uyku yok
Sür gemici gemiyi
Hiç kimseden korkum yok
Yumurtanın sarısı
Yere düştü yarısı
Sarısından fayda yok
Kaç gel gece yarısı
Üç giderime beş ardıma bakarım
Gözlerimden kanlı yaşlar dökerim
Yumurtanın kulbu yok
Gözlerimde uyku yok
Sür gemici gemiyi
Hiç kimseden korkum yok
Yumurtanın sarısı
Yere düştü yarısı
Sarısından fayda yok
Kaç gel gece yarısı
Sen gideli ben ayrılık çekerim
O sebepten kapanmıyor gözlerim
Yumurtanın kulbu yok
Gözlerimde uyku yok
Sür gemici gemiyi
Hiç kimseden korkum yok
Yumurtanın sarısı
Yere düştü yarısı
Sarısından fayda yok
Kaç gel gece yarısı
-
Meşelidir engin de dağlar meşeli
Üç yıl oldu ben bu derde düşeli
Yumurtanın kulbu yok
Gözlerimde uyku yok
Sür gemici gemiyi
Hiç kimseden korkum yok
Yumurtanın sarısı
Yere düştü yarısı
Sarısından fayda yok
Kaç gel gece yarısı
Üç giderime beş ardıma bakarım
Gözlerimden kanlı yaşlar dökerim
Yumurtanın kulbu yok
Gözlerimde uyku yok
Sür gemici gemiyi
Hiç kimseden korkum yok
Yumurtanın sarısı
Yere düştü yarısı
Sarısından fayda yok
Kaç gel gece yarısı
Sen gideli ben ayrılık çekerim
O sebepten kapanmıyor gözlerim
Yumurtanın kulbu yok
Gözlerimde uyku yok
Sür gemici gemiyi
Hiç kimseden korkum yok
Yumurtanın sarısı
Yere düştü yarısı
Sarısından fayda yok
Kaç gel gece yarısı
-
Zahide'm kurbanım oy ne olacak halim
Yine bir laf duydum büküldü belim
Yine bir laf duydum büküldü belim
***
Gelenden geçenden oy haber sorarım
Zahide'm bu hafta oluyor gelin
Zahide'm bu hafta oluyor gelin
***
Zahide'm kurbanım oy sallama beşik
Beni genç yaşımda sen ettin aşık
Beni genç yaşımda sen ettin aşık
***
Kadir Mevla'm senden oy bir yar isterim
Ahh bu dayı ben izle zülfü dolaşır
Ahh bu dayı ben izle zülfü dolaşır
-
Çiçekler ekiliyor
Güzelim, haydı, haydı
Bahçaya dikiliyor
Aman n'ideyim, nasıl edeyim?
Sen orada, ben bur'da
Güzelim, haydı, haydı
Böyle zor çekiliyor
Aman n'ideyim, nasıl edeyim?
Gel yanıma, sevdiğim, bize gidelim
Oh be
Bahçada gül ağacı
Güzelim, haydı, haydı
Dibinde iki bacı
Aman n'ideyim, nasıl edeyim?
Sinemdeki yaranın
Güzelim, haydı, haydı
Sen olursun İlacı
Aman n'ideyim, nasıl edeyim?
Gel yanıma, sevdiğim, bize gidelim
Aman n'ideyim, nasıl edelim?
Gel yanıma, sevdiğim, bize gidelim
Aman n'ideyim, nasıl ede
-
Bir garip gurbete gitse
Gör başına neler gelir
Garip sılayı andıkça,
Yaş gözüne dolar gelir
***
Bağrıma basarım taşlar
Akıttım gözümden yaşlar
Yavrusun yitirmiş kuşlar
Yuvasına döner gelir
Eşini kaybetmiş kuşlar
Sılasına döner gelir
-
Hacel obasını engin mi sandın
Ayağında potin zengin mi sandın
Her olur olmazı dengin mi sandın
***
Ay da doğdu&geçti göremedim yar seni
***
Merdivenden tıkır mıkır inişin
Cıvıldaşır altın ile gümüşün
Ilkin söz verip de canım sonra dönüşün
Ay da doğdu&geçti göremedim yar seni
-
Yeşil başlı telli turnam
Şimdi bizim gölden uçtu
Aklımı başımdan aldı
aman aman aman aman
aman aman aman aman oy
Gitti başka göle düştü vay vay
***
Bir yar sevdim içerimden
Kan damlıyor gözlerimden
Nazlı yar gitti elimden
aman aman aman aman
aman aman aman aman oy
O da gurbet ele düştü vay vay
-
Harman yeri sürseler
Oy Sanem vuy Sanem
Yerine gül ekseler
Esmer gaday ben alim
Bahtılı kız başına
Oy Sanem vuy Sanem
Sevdiğine verseler
Esmer gaday ben alim
****
Harman yeri yaş yeri
Oy Sanem vuy Sanem
Yavaş yörü hoş yörü
Esmer gaday ben alim
Gel beraber gezelim
Oy Sanem vuy Sanem
Sevdiğim gitme geri
Esmer gaday ben alim
-
Bir garip gurbete gitse
Gör başına neler gelir
Garip sılayı andıkça,
Yaş gözüne dolar gelir
***
Bağrıma basarım taşlar
Akıttım gözümden yaşlar
Yavrusun yitirmiş kuşlar
Yuvasına döner gelir
Eşini kaybetmiş kuşlar
Sılasına döner gelir
-
Karadır şu bahtım kara
Sözüm kar etmiyor yara
Sen düşürdün beni dara eyvah eyvah eyvah ey
***
Kendim ettim kendim buldum
Kendim ettim kendim buldum
Gül gibi sararıp soldum eyvah eyvah ey
***
Kendim ettim kendim buldum
Kendim ettim kendim buldum
Gül gibi sarardım soldum eyvah eyvah ey
***
Bilmez yar derdimden bilmez
Akar göz yaşlarım silmez
Bir kere yüzüm gülmez eyvah eyvah eyvah ey
***
Kendim ettim kendim buldum
Kendim ettim kendim buldum
Gül gibi sarardım soldum eyvah eyvah ey
***
Kendim ettim kendim buldum
Kendim ettim kendim buldum
Gül gibi sararıp soldum eyvah eyvah ey
-
Ala gözlüm senden ayrı geceler
Bilir misin uzun olur neyleyim
Bahçamızda kızıl güller her seher
Tezden açıp vaktsız solur neyleyim
***
Çiçeklerin gözü çeker intizar
Ayrılıktan beter dünyada ne var
Yaz akşamı seni bil ki bu nigar
Hezin hezin yada salır neyleyim
***
Nergislerin gözü yaşla dolanda
Menevşeler bakıp gemgin olanda
Karanfilin gözü yolda kalanda
Yasemenler saçın yolur neyleyim
**
Çiçeklerin gözü çeker intizar
Ayrılıktan beter dünyada ne var
Yaz akşamı seni bil ki bu nigar
Hezin hezin yada salır neyleyim