Orhan Hakalmaz

Gözüm yolda, gönlüm darda Ya kendin gel, ya da haber yolla Gözüm yolda, gönlüm darda Ya kendin gel, ya da haber yolla *** Duyarım yazmışsın iki satir mektup Vermişsin trene halimi unutup Duyarım yazmışsın iki satir mektup Vermişsin trene halimi unutup *** Kara tren gecikir belki hiç gelmez Dağlarda salınır da derdimi bilmez Dumanını savurur halimi görmez Gam dolar yüreğim, göz yaşım dinmez *** Kara tren gecikir belki hiç gelmez Dağlarda salınır da derdimi bilmez Dumanını savurur halimi görmez Gam dolar yüreğim, göz yaşım dinmez *** Yara bende derman sende Ya kendin gel yada bana gel de Yara bende derman sende Ya kendin gel yada bana gel de *** Duyarım yazmışsın iki satir mektup Vermişsin trene halimi unutup Duyarım yazmışsın iki satir mektup Vermişsin trene halimi unutup *** Kara tren gecikir belki hiç gelmez Dağlarda salınır da derdimi bilmez Dumanını savurur halimi görmez Gam dolar yüreğim, göz yaşım dinmez *** Kara tren gecikir belki hiç gelmez Dağlarda salınır da derdimi bilmez Dumanını savurur halimi görmez Gam dolar yüreğim, göz yaşım dinmez *** Kara tren gecikir belki hiç gelmez Dağlarda salınır da derdimi bilmez Dumanını savurur halimi görmez Gam dolar yüreğim, göz yaşım...