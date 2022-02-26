Orhan Hakalmaz

Kara Tren Şarkı Sözleri
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Gözüm yolda, gönlüm darda
Ya kendin gel, ya da haber yolla
Gözüm yolda, gönlüm darda
Ya kendin gel, ya da haber yolla
***
Duyarım yazmışsın iki satir mektup
Vermişsin trene halimi unutup
Duyarım yazmışsın iki satir mektup
Vermişsin trene halimi unutup
***
Kara tren gecikir belki hiç gelmez
Dağlarda salınır da derdimi bilmez
Dumanını savurur halimi görmez
Gam dolar yüreğim, göz yaşım dinmez
***
Kara tren gecikir belki hiç gelmez
Dağlarda salınır da derdimi bilmez
Dumanını savurur halimi görmez
Gam dolar yüreğim, göz yaşım dinmez
***
Yara bende derman sende
Ya kendin gel yada bana gel de
Yara bende derman sende
Ya kendin gel yada bana gel de
***
Duyarım yazmışsın iki satir mektup
Vermişsin trene halimi unutup
Duyarım yazmışsın iki satir mektup
Vermişsin trene halimi unutup
***
Kara tren gecikir belki hiç gelmez
Dağlarda salınır da derdimi bilmez
Dumanını savurur halimi görmez
Gam dolar yüreğim, göz yaşım dinmez
***
Kara tren gecikir belki hiç gelmez
Dağlarda salınır da derdimi bilmez
Dumanını savurur halimi görmez
Gam dolar yüreğim, göz yaşım dinmez
***
Kara tren gecikir belki hiç gelmez
Dağlarda salınır da derdimi bilmez
Dumanını savurur halimi görmez
Gam dolar yüreğim, göz yaşım...