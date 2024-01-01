Orhan Hakalmaz

-
Dokunmayın tertemiz dünyasına
Kolay değil yetiştirmek bir genci
Sorun bakın anasıyla babasına
Kolay değil yetiştirmek bir genci
****
Başlarına büyük iş açmasınlar
Bırakalım küçük hata yapsınlar
Gerçek dersi hatalarından alsınlar
***
Kolay değil yetiştirmek bir genci
***
Ne olacak gelecegim dert olur
Aklına türlü fikirler doldurur
Acımasız zalimler tarafından vurulur
Kolay değil yetiştirmek bir genci
***
Başlarına büyük iş açmasınlar
Bırakalım küçük hata yapsınlar
Gerçek dersi hatalarından alsınlar
Kolay değil yetiştirmek bir genci
-
Mapushane icinde yaniyor Gazlar,Mapushane icinde yaniyor Gazlar.
Bayramdan Bayramada a canim calinir Sazlar,Bayramdan Bayramada a canim calinir Sazlar.
Kimine Annesi aglar kimine Kizlar,Kimine Annesi aglar kimine Kizlar.
Böylede düstüm Zindanlara yanar yanar aglarim.
Demirde Parmakliktan a canim bakar döner aglarim.
Mapushane icinde Mermerden Direk,Mapushane icinde Mermerden Direk.
Kimimiz Onbesik a canim kimimiz Kürek,Kimimiz Onbesik a canim kimimiz Kürek.
İdam cezasina dayanmaz Yürek,Idam cezasina dayanmaz Yürek.
Böylede düstüm Zindanlara bakar bakar aglarım.
Demirde Parmaklik ardindan yanar yanar aglarim.
Böylede düstüm Zindana ben yanar yanar aglarim.
Demirde Parmaklik ardindan bakar döner aglarim
-
Bugün Bana Bir Hal Oldu
Yardan Kara Haber Geldi
Bu Haber Bağrımı Deldi
Bir De Duydum Menom Öldü
****
Sevdiydik Birbirimizi
Açamadık Sırrımızı
Babalar Haldan Anlamaz
Duysa Öldürürdü Bizi
****
Büyümüş Gelinlik Olmuş
Hasretinden Rengi Solmuş
Gizli Dertten Hastalanmış
Bir De Duydum Menom Ölmüş
****
Yalandır Bu Dünya Yalan
Var Mıdır Muradın Alan
Cennet Yüzünü Görmesin
Sevenlere Mani Olan
****
İnsanoğlu Hiç Mi İdi
Öksüz Sevmek Suç Mu İdi
Biz De Murada Erseydik
Garip Olmak Suç Mu İdi
-
Ağ Ellerin Sala Sala Gelen Yar
Nasıl Getireyim Seni Ele Ben
Ya Bir Şahin Olsam Sen Bir Balaban
Taksam Kaynağıma Gitsem Çöle Ben
***
Der Said'im Görür Zatı Zad İle
Aldırdım Yarimi Bir İspat İle
Göksü Sülenbetli, Tosun At İle
Yar Terkimde Hep Gideyim Çöle Ben
-
Yazın evvelinde Gence Çölü'nde
Çıhıblar yene de dize laleler
Yağışdan ıslanan yarpağlarını
Seripler dereye düze laleler
Laleler laleler laleler laleler
Laleler laleler laleler laleler
Hayalımdan neler gelib ne geçer
Yaz geler ellere durnalar göçer
Bulağlar simaver ağ daşlar şeker
Benzeyir çemende köze laleler
Laleler laleler laleler laleler
Laleler laleler laleler laleler
Meylim üzündeki gara haldadır
Hicranın elacı ilk vüsaldadır
Ne vahddır aşığın gözü yoldadır
Bir gonağ gelesiz bize laleler
Laleler laleler laleler laleler
Laleler laleler laleler laleler
-
Yüceden mi geldin de sen seher yeli
Daha yarim ellerinen gezer mi
Solmuş derler de gül benzinin iziği
Bugün yarim eskisinden güzel mi
O yar beni defterine yazar mı?
***
Solmuş derler de gül benzinin iziği
Bugün yarim eskisinden güzel mi
Bu yar beni defterine yazar mı?
***
O ne dedi de sen ne dedin varınca
Bel bağlayıp divanına durunca
Sual edip de hal hatrı sorunca
Yine yarim eskisinden güzel mi
Bu yar beni defterine yazar mı?
***
Sual edip de hal hatrı sorunca
Yine yarim eskisinden güzel mi
O yar beni defterine yazar mı?
-
Çırpınıp da Şanova'ya çıkınca
Eğlen Şanova'da kal acem kızı
Uğrun uğrun kaş altından bakınca
Can telef ediyor, gül acem kızı
Uğrun uğrun kaş altından bakınca
Can telef ediyor, gül acem kızı
Seni seven oğlan neylesin malı
Yumdukça gözünden döker mercanı
Burnu fındık, ağzı kahve fincanı
Şeker mi, şerbet mi, bal acem kızı
Burnu fındık, ağzı kahve fincanı
Şeker mi, şerbet mi, bal acem kızı
Burnu fındık, ağzı kahve fincanı
Şeker mi, şerbet mi, bal acem kızı
Burnu fındık, ağzı kahve fincanı
Şeker mi, şerbet mi, bal acem kızı
-
Gemiler Giresun'a
Yar olayım sesine
Gemiler Giresun'a
Yar olayım sesine
Bir daha vurayidi
Oy oy oy oy nefesu nefesune
Bir daha vurayidi
Oy oy oy oy nefesu nefesune
Ney aman gelin aman
Aldı dağları duman
Doğru yürü ah gelin
Bayıldım aman aman
Doğru yürü ah gelin
Bayıldım aman aman
Karadeniz üstünde
Gemim limanlanıyı
Karadeniz üstünde
Gemim limanlanıyı
Gurbanım fidan boya
Yürürken sallanıyı
Gurbanım fidan boya
Yürürken sallanıyı
Ney aman gelin aman
Aldı dağları duman
Doğru yürü ah gelin
Bayıldım aman aman
Doğru yürü ah gelin
Bayıldım bayıldım bayıldım aman aman
-
Kırmızı buğday ayrılmıyor sezinden,
Mevlâm mevlâm versin güzellerin gencinden.
Kim ayrılmış ben ayrılam eşimden.
***
Yörü yörü dilber salma saçın sürünsün,
Açıver açıver cepkeni elmas gerdan görünsün.
***
Yol üstüne kura koymuş ilyeni
Ben istemem istemem mavi şalvar giyeni.
Ben isterim setre pantol giyeni.
***
Yörü yörü dilber salma saçın sürünsün,
Ay ver açıver cepkeni elmas gerdan görünsü
-
Sular durulur derler
Güzel sorulur derler
Yari gönlünde ara
Arayan bulur derler
Oy ninnoşum ninnoşum
Ben sana vurulmuşum
Eller almış yarini
Ben yarsızım bir hoşum
Suların akışına
Ben yandım bakışına
Seni merhem dediler
Sinemin yarasına
Oy ninnoşum ninnoşum
Ben sana vurulmuşum
Eller almış yarini
ben yarsızım bir hoşum
-
Garip bir kuştu gönlüm elimden uçtu gönlüm
Garip bir kuştu gönlüm yâr elimden uçtu gönlüm
Saçının tellerine de kapıldı düştü gönlüm
Saçının tellerine de kapıldı düştü gönlüm
Aman aman aman halım yaman vay
Aman aman aman halım yaman vay
Beklerim erken seli yâr güller açarken seni
Beklerim erken seli yâr güller açarken seni
Gel gidelim bahçaya da sen gül topla ben seni
Gel gidelim bahçaya da sen gül topla ben seni
Aman aman aman halım yaman vay
Aman aman aman halım yaman vay
Suya düştü gülümüz yâr ötmüyor bülbülümüz
Suya düştü gülümüz yâr ötmüyor bülbülümüz
Bir kuru sevda yüzünden zaya gitti ömrümüz
Bir kuru sevda yüzünden zaya gitti ömrümüz
Aman aman aman halım yaman vay
Aman aman aman halım yaman vay
-
Altun hızma mülayim
Seni haktan dileyim
Altun hızma mülayim
Seni haktan dileyim
Yaz günü temmuzda
Sen terle men sileyim
Yaz günü temmuzda
Sen terle men sileyim
Gün gördüm günler gördüm
Seni gördüm şad oldum
Gün gördüm günler gördüm
Seni gördüm beg oldum
Altun hızmav tomalav
Yanaşıp al yanağa
Altun hızmav tomalav
Yanaşıp al yanağa
Güzel gel görüşelim
Men gidirem irağa
Güzel gel görüşelim
Men gidirem irağa
Gün gördüm günler gördüm
Seni gördüm şad oldum
Gün gördüm günler gördüm
Seni gördüm beg oldum
Aman bir ay doğar ilk akşamdan geceden, geceden, geceden
Şavkı vurmuş pencereden bacadan, bacadan, bacadan
Şavkı vurmuş pencereden bacadan, bacadan, bacadan
Aman uykusuz mu kaldın beymaylim dün geceki geceden, geceden, geceden
Uyan beymayilim uyan gadan ben alim kölen men olim
Uyan beymayilim uyan gadan ben alim kölen men olim
-
Aç aç kolların di gel yanıma
Seni esmerim saram canıma
Çağırdım gelmedi naz eder bana
Gel benim esmerim naz etme bana
***
Gel güzelim gel yanıma gel
Kolların boynuma sar
Vefasız oldum yolunda gezdim
Bulmadım bir çare sedalı kaldım
***
Aç aç kolların di gel yanıma
Seni esmerim saram canıma
Kalbim ister onu gelmez yanıma
O siyah gözlerin girer canıma
***
Gel güzelim gel yanıma gel
Kolların boynuma sar
Vefasız oldum yolunda gezdim
Bulmadım bir çare sedalı kaldım
***
Aç aç kolların di gel yanıma
Seni esmerim saram canıma
Gönlüm seni sevdi gel gir koluma
Sırma da saçların saram boynuma
***
Gel güzelim gel yanıma gel
Kolların boynuma sar
Vefasız oldum yolunda gezdim
Bulmadım bir çare sedalı kaldım
-
Yandım Allah Yandım Yatamıyorum
Gençlik Elden Çıktı Tutamıyorum Vah Vah
Yarin Bahçesinde Bir Bülbül İdim
Alındı Dillerim Ötemiyorum Vah Vah
***
Aman Aman Amaney
Gülüm Aman Amaney
Bugün Kara Gözlü Yardan
Ayrıldım Oy Oy
***
Yüce Dağ Başında Kar Yiyeyim Mi
Yar Senin Aşkından Eriyeyim Mi Vah Vah
Aşkın Zencirini Taktın Boynuma
Kıyamete Kadar Sürüyeyim Mi Vah Vah
***
Aman Aman Amaney
Gülüm Aman Amaney
Bugün Kara Gözlü Yardan
Ayrıldım Oy Oy
-
Aç aç kolların di gel yanıma
Seni esmerim saram canıma
Çağırdım gelmedi naz eder bana
Gel benim esmerim naz etme bana
***
Gel güzelim gel yanıma gel
Kolların boynuma sar
Vefasız oldum yolunda gezdim
Bulmadım bir çare sedalı kaldım
***
Aç aç kolların di gel yanıma
Seni esmerim saram canıma
Kalbim ister onu gelmez yanıma
O siyah gözlerin girer canıma
***
Gel güzelim gel yanıma gel
Kolların boynuma sar
Vefasız oldum yolunda gezdim
Bulmadım bir çare sedalı kaldım
**
Aç aç kolların di gel yanıma
Seni esmerim saram canıma
Gönlüm seni sevdi gel gir koluma
Sırma da saçların saram boynuma
***
Gel güzelim gel yanıma gel
Kolların boynuma sar
Vefasız oldum yolunda gezdim
Bulmadım bir çare sedalı kaldım
-
Kahveyi kavururlar
İçmeden savururlar, içmeden savururlar
Bizim köyün âdeti
Sevmeden ayırırlar, sevmeden ayırırlar
Bizim köyün âdeti
Sevmeden ayırırlar, sevmeden ayırırlar
Haydi yârim neylemeli, neylemeli?
Güzel yârin gönlünü eylemeli
Haydi yârim neylemeli, neylemeli?
Güzel yârin gönlünü eylemeli
Kahvenin köpüklüsü
Meşenin kütüklüsü, meşenin kütüklüsü
Kadınım aman aman
Saraylar kıymetlisi, saraylar kıymetlisi
Kadınım, aman aman
Saraylar kıymetlisi, saraylar kıymetlisi
Haydi yârim neylemeli, neylemeli?
Güzel yârin gönlünü eylemeli
Haydi yârim neylemeli, neylemeli?
Güzel yârin gönlünü eylemeli
Haydi yârim neylemeli, neylemeli?
Güzel yârin gönlünü eylemeli
Haydi yârim neylemeli, neylemeli?
Güzel yârin gönlünü eylemeli
Haydi yârim neylemeli, neylemeli?
Güzel yârin gönlünü eylemeli
Haydi yârim neylemeli, neylemeli?
Güzel yârin gönlünü eylemeli
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Sevdiğim kız gelin olmuş
Sevdiğim kız gelin olmuş
Benim değil elin olmuş
Beyaz gelinlik içinde
Giderken hep ağlıyormuş
Beyaz gelinlik içinde
Durmadan hep ağlıyormuş
Gitti yarim gelmez geri
Bu sevda öldürür beni
Muradına ermesinler
Yardan ayıranlar beni
Yazımız böyle yazılmış
Alın yazımız karaymış(2)
Gelmez olaydım dünyaya
Kaderde ayrılık varmış
Gelmez olaydım dünyaya
Sevipte ağlamakda varmış
Gitti yarim gelmez geri
Bu sevda öldürür beni
Muradına ermesinler
Yardan ayıranlar beni