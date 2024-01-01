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7/24 Dinle Bir Elimde Sevdam Bir Elimde Sazım

Bir Elimde Sevdam Bir Elimde Sazım Şarkı Sözleri

Orhan Hakalmaz Bir Elimde Sevdam Bir Elimde Sazım şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Orhan Hakalmaz Bir Elimde Sevdam Bir Elimde Sazım şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bir Elimde Sevdam Bir Elimde Sazım sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Orhan Hakalmaz

Orhan Hakalmaz

Bir Elimde Sevdam Bir Elimde Sazım

  • Kolay Değil

  • Mapushane İçinde Yanıyor Sazlar

  • Bugün Bana Bir Hal Oldu

  • Balaban Açış

  • Laleler

  • Yüceden Mi Geldin Sen Seher Yeli

  • Acem Kızı

  • Gemiler Giresun'a

  • Kırmızı Buğday

  • Sular Durulur Derler

  • Tar Açış

  • Altın Hızma Mülayim

  • Aç Aç Kollarını

  • Yandım Allah Yandım Yatamıyorum

  • Aç Aç Kolları

  • Kahveyi Kavururlar

  • Keman Açış

  • Sevdiğim Kız Gelin Olmuş

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