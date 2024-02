Orhan Hakalmaz

Aman mor koyun meler gelir Yavrum dağları deler gelir Aman hakikatlı yar olsa Yavrum uykuyu böler gelir Nesine de yavrum nesine Sigarada koymuş fesine Yavrum ben yandım birisine Aman mor koyun kuzusuna Yavrum can kaynar birisine Aman ne deyimde ağlayım Yavrum alnımın yazısına Nesine de yavrum nesine Sigarada koymuş fesine Yavrum ben yandım birisine Aman mor koyun meşelerde Yavrum gül suyu şişelerde Aman eller almış yarini Yavrum ben kaldım köşelerde Nesine de yavrum nesine Sigarada koymuş fesine Yavrum ben yandım birisine

(Of) Gesi Bağları'nda Dolanıyorum Yitirdiğim Yarimi Aman Aranıyorum Bir tek Selamına Güveniyorum Gel Otur Yanıma Hallerimi Söyleyim Halimden Bilmiyor Ben O Yari Neyleyim (Of) Gesi Bağları'ndan Gelsin Geçilsin Kurulsun Masalar Rakı Konyak İçilsin Herkes Sevdiğini Alsın Seçilsin Atma Anam Atma Şu Dağların Ardına Kimseler Yanmasın Anam Yansın Derdime (Of) Gesi Bağları'nda Üç Top Gülüm Var Hey Allah'tan Korkmaz Sana Bana Ölüm Var Ölüm Varsa Şu Dünyada Zulüm Var Gel Otur Yanıma Hallerimi Söyleyim Halimden Bilmiyor Ben O Yari Neyleyim