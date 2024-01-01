Orhan Hakalmaz

Bağa gel bostana gel vay, vay, vay, vay, vay, vay, vay, yar yandım
Dile gel destana gel neynim, neynim, neynim
Dile gel destana gel neynim, neynim, neynim
Anan izin vermezse vay, vay, vay, vay, vay, vay, vay, yar yandım
Yalandan hastalan gel neynim, neynim, neynim
Yalandan hastalan gel neynim, neynim, neynim
Bağ ayrı bostan ayrı
Olamam dosttan ayrı
Bağ ayrı bostan ayrı
Olamam dosttan ayrı
İnsanoğlu yaşar mı vay, vay, vay, vay, vay, vay, vay, yar yandım
Galsa nefesten ayrı neynim, neynim, neynim
Galsa nefesten ayrı neynim, neynim, neynim
Bağına girmiş gibi vay, vay, vay, vay, vay, vay, vay, yar yandım
Gülünü dermiş gibi neynim, neynim, neynim
Gülünü dermiş gibi neynim, neynim, neynim
Geç buldum tez yitirdim vay, vay, vay, vay, vay, vay, vay, yar yandım
Oldum düş görmüş gibi neynim, neynim, neynim
Oldum düş görmüş gibi neynim, neynim, neynim
Bağ ayrı bostan ayrı
Olamam dosttan ayrı
Bağ ayrı bostan ayrı
Olamam dosttan ayrı
İnsanoğlu yaşar mı vay, vay, vay, vay, vay, vay, vay, yar yandım
Galsa nefesten ayrı neynim, neynim, neynim
Galsa nefesten ayrı neynim, neynim, neynim
Bağa girdim üzüme vay, vay, vay, vay, vay, vay, vay, yar yandım
Diken battı dizime leylim, leylim, leylim
Çubuk battı dizime leylim, leylim, leylim
Egildim çıkarmaya vay, vay, vay, vay, vay, vay, vay, yar yandım
Yar göründü gözüme leylim, leylim, leylim
Yar göründü gözüme leylim, leylim, leylim
Bağ ayrı bostan ayrı
Olamam dosttan ayrı
Bağ ayrı bostan ayrı
Olamam dosttan ayrı
İnsanoğlu yaşar mı vay, vay, vay, vay, vay, vay, vay, yar yandım
Galsa nefesten ayrı neynim, neynim, neynim
Galsa nefesten ayrı neynim, neynim, neynim