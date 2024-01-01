Orhan Hakalmaz

Mor koyun meler gelir Aman mor koyun meler gelir Yavrum dağları deler gelir Aman hakikatlı yar olsa Yavrum uykuyu böler gelir Nesine de yavrum nesine Sigarada koymuş fesine Yavrum ben yandım birisine Aman mor koyun kuzusuna Yavrum can kaynar birisine Aman ne deyimde ağlayım Yavrum alnımın yazısına Nesine de yavrum nesine Sigarada koymuş fesine Yavrum ben yandım birisine Aman mor koyun meşelerde Yavrum gül suyu şişelerde Aman eller almış yarini Yavrum ben kaldım köşelerde Nesine de yavrum nesine Sigarada koymuş fesine Yavrum ben yandım birisine

Gesi bağları (Of) Gesi Bağları'nda Dolanıyorum Yitirdiğim Yarimi Aman Aranıyorum Bir tek Selamına Güveniyorum Gel Otur Yanıma Hallerimi Söyleyim Halimden Bilmiyor Ben O Yari Neyleyim (Of) Gesi Bağları'ndan Gelsin Geçilsin Kurulsun Masalar Rakı Konyak İçilsin Herkes Sevdiğini Alsın Seçilsin Atma Anam Atma Şu Dağların Ardına Kimseler Yanmasın Anam Yansın Derdime (Of) Gesi Bağları'nda Üç Top Gülüm Var Hey Allah'tan Korkmaz Sana Bana Ölüm Var Ölüm Varsa Şu Dünyada Zulüm Var Gel Otur Yanıma Hallerimi Söyleyim Halimden Bilmiyor Ben O Yari Neyleyim

Dalları bastı kiraz Hay hay Potinimin bağına Düştüm gönül ağına Yenile bir yar sevdim O da gelmiş çağına Dalları bastı kiraz Gel bize biraz biraz Ben senin aşığın oldum Kalbime gel gir biraz Dalları bastı kiraz Gel bize biraz biraz Ben senin aşığın oldum Kalbime gel gir biraz Hey hey Yanarım ben halime Senedim yok yarime Ne dedin de aldandım Senin gibi zalime Dalları bastı kiraz Gel bize biraz biraz Ben senin aşığın oldum Kalbime gel gir biraz Dalları bastı kiraz Gel bize biraz biraz Ben senin aşığın oldum Kalbime gel gir biraz Hey hey Giderim ben de ben de Bir arzum kaldı sende Dilerim ben Allah'tan Gelim olasın sen de Dalları bastı kiraz Gel bize biraz biraz Ben senin aşığın oldum Kalbime gel gir biraz Dalları bastı kiraz Gel bize biraz biraz Ben senin aşığın oldum Kalbime gel gir biraz

Dağlar dağladı beni Dağlar dağladı beni Gören ağladı beni *** Ayırdı zalım felek Derde bağladı beni *** Ayırdı zalım felek Derde bağladı beni *** Vay bana vaylar bana Su vermez çaylar bana Gitti yarim, gitti yarim Gelmedi yıl oldu, aylar bana *** Dağı boran olanın Hali yaman olanın Uyku girmez gözüne Gönlü viran olanın *** Uyku girmez, uyku girmez gözüne Gönlü viran olanın *** Vay bana vaylar bana Su vermez çaylar bana *** Vay bana vaylar bana Su vermez çaylar bana Gitti yarim, gitti yarim Gelmedi yıl oldu, aylar bana

Bağa gel bostana gel Bağa gel bostana gel vay, vay, vay, vay, vay, vay, vay, yar yandım Dile gel destana gel neynim, neynim, neynim Dile gel destana gel neynim, neynim, neynim Anan izin vermezse vay, vay, vay, vay, vay, vay, vay, yar yandım Yalandan hastalan gel neynim, neynim, neynim Yalandan hastalan gel neynim, neynim, neynim Bağ ayrı bostan ayrı Olamam dosttan ayrı Bağ ayrı bostan ayrı Olamam dosttan ayrı İnsanoğlu yaşar mı vay, vay, vay, vay, vay, vay, vay, yar yandım Galsa nefesten ayrı neynim, neynim, neynim Galsa nefesten ayrı neynim, neynim, neynim Bağına girmiş gibi vay, vay, vay, vay, vay, vay, vay, yar yandım Gülünü dermiş gibi neynim, neynim, neynim Gülünü dermiş gibi neynim, neynim, neynim Geç buldum tez yitirdim vay, vay, vay, vay, vay, vay, vay, yar yandım Oldum düş görmüş gibi neynim, neynim, neynim Oldum düş görmüş gibi neynim, neynim, neynim Bağ ayrı bostan ayrı Olamam dosttan ayrı Bağ ayrı bostan ayrı Olamam dosttan ayrı İnsanoğlu yaşar mı vay, vay, vay, vay, vay, vay, vay, yar yandım Galsa nefesten ayrı neynim, neynim, neynim Galsa nefesten ayrı neynim, neynim, neynim Bağa girdim üzüme vay, vay, vay, vay, vay, vay, vay, yar yandım Diken battı dizime leylim, leylim, leylim Çubuk battı dizime leylim, leylim, leylim Egildim çıkarmaya vay, vay, vay, vay, vay, vay, vay, yar yandım Yar göründü gözüme leylim, leylim, leylim Yar göründü gözüme leylim, leylim, leylim Bağ ayrı bostan ayrı Olamam dosttan ayrı Bağ ayrı bostan ayrı Olamam dosttan ayrı İnsanoğlu yaşar mı vay, vay, vay, vay, vay, vay, vay, yar yandım Galsa nefesten ayrı neynim, neynim, neynim Galsa nefesten ayrı neynim, neynim, neynim