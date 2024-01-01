Orhan Hakalmaz

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Oyalı da yazma başında
Oyaları kaşında
Yeter beklettiklerin
Çeşmelerin başında
Eğmeli yavrum eğmeli
Fistan yere değmeli
Bir yiğidin sevdiği
Dünyaları değmeli
Ben armudu dişledim
Sapını gümüşledim
Sevdiğimin ismini
Mendilime işledim
Eğmeli yavrum eğmeli
Fistan yere değmeli
Bir yiğidin sevdiği
Dünyaları değmeli
Sürahiyi doldurdum
Baş masaya koydurdum
Uyuyan gözlerini
Öptüm de uyandırdım
Eğmeli yavrum eğmeli
Fistan yere değmeli
Bir yiğidin sevdiği
Dünyaları değmeli
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Minarenin alemi
Kara kaşın kalemi
Kalem alıp gaşlarını yazdırayım aman
Gerdanına liraları dizdireyim aman
Seni alıp diyar diyar gezdireyim aman
Minare ince ince
Ölürüm görmeyince
Kalem alıp gaşlarını yazdırayım aman
Gerdanına liraları dizdireyim aman
Seni alıp diyar diyar gezdireyim aman
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Ceyranım gel, gel
Ceyranım gel, gel
Başına men senin
Dolanım gel, gel
Başına men senin
Dolanım gel, gel
Gözeldir hayatın, gözeldir ceyranın
Gözeldir hayatın gözeldir ceyranın
Bahdavar gızısan bu şirln dünyanın
Gel adı ceyran, özü ceyran
Bele men sene heyran, sene gurban
Gel, gel adı ceyran, özü ceyran
Bele men sene heyran, sene gurban
Özü ceyran, sözü ceyran
Özü ceyran sözü ceyran
Ay balam men sene heyran
Gel adı ceyran, özü ceyran
Bele men sene heyran, sene gurban
Gel, gel adı ceyran, özü ceyran
Bele men sene heyran, sene gurban
Gülüşün güzeldir, bakışın can alır
Gızaran yanağın eyle bir çiçehtir
Gızaran yanağın eyle bir çiçehtir
Üreğim senindir, kalbim senindir
Üreğim senindir, kalbim senindir
Bahdavar gızısan bu şirln dünyanın
Gel adı ceyran, özü ceyran
Bele men sene heyran, sene gurban
Gel, gel adı ceyran, özü ceyran
Bele men sene heyran, sene gurban
Özü ceyran, sözü ceyran
Özü ceyran sözü ceyran
Ay balam men sene heyran
Gel adı ceyran, özü ceyran
Bele men sene heyran, sene gurban
Gel, gel adı ceyran, özü ceyran
Bele men sene heyran, sene gurban
Gel, gel adı ceyran, özü ceyran
Bele men sene heyran, sene gurban
Gel, gel adı ceyran, özü ceyran
Bele men sene heyran, sene gurban
-
Garip bir kuştu gönlüm elimden uçtu gönlüm
Garip bir kuştu gönlüm yâr elimden uçtu gönlüm
Saçının tellerine de kapıldı düştü gönlüm
Saçının tellerine de kapıldı düştü gönlüm
Aman aman aman halım yaman vay
Aman aman aman halım yaman vay
Beklerim erken seli yâr güller açarken seni
Beklerim erken seli yâr güller açarken seni
Gel gidelim bahçaya da sen gül topla ben seni
Gel gidelim bahçaya da sen gül topla ben seni
Aman aman aman halım yaman vay
Aman aman aman halım yaman vay
Suya düştü gülümüz yâr ötmüyor bülbülümüz
Suya düştü gülümüz yâr ötmüyor bülbülümüz
Bir kuru sevda yüzünden zaya gitti ömrümüz
Bir kuru sevda yüzünden zaya gitti ömrümüz
Aman aman aman halım yaman vay
Aman aman aman halım yaman vay
-
Hapishanelere güneş doğmuyor
Geçiyor bu ömrüm de günüm dolmuyor
Eşim dostum hiç yanıma gelmiyor
Yok mu hapishane beni arayan
Bu zındanda ölecem gardiyan
***
Birer birer yoklamayı yaparlar
Akşam olur kapıları kaparlar
Bitmiyor geceler olmaz sabahlar
Yok mu hapishane beni arayan
Bu zindanda ölecem gardiyan
***
Anamdan doğalı garip kalmışım
Acı hapishane daha genç yaşım
Benim zindanlarda ne idi işim
Yok mu hapishane beni arayan
Bu zindanda ölecem gardiyan
-
Söyleyim Bayburt'un vasfı halini
Ülkede bulunmaz bir eşin Bayburt
Bülbüller çekerler ahü zarını
Seherde ötüşür kuşların Bayburt
Seyret edirafın ziyaretini
Hem şair Zihni'nin imaretini
Kutlarız Bayburt'un vilayetini
Her zevke düşkündür gençlerin Bayburt
Şehit Osman duduzar Bayburt kalesi
Ne hoş olur yontmataştan binası
On iki mahalle üç bin hanesi
Tam yüz bin nüfusa maliktir Bayburt
Kahramanlar eli Bayburt Otağı
Şehitler yurdudur bizde Kop Dağı
Bizim elin vardır bahçası bağı
İçinde sallansın sunalar Bayburt
Şingah veysel zahit kaler mah'lesi
Çoruh çağlar ne hoş gelir sedası
Koruğu sorarsan zevkin yaylası
Ocakta kızarsın şişlerin Bayburt
-
Garip Geldim Bu Dünyaya
Garip Kaldım Yüzüm Gülmez
Kerem Oldum Yana Yana
Eller Bilir O Yar Bilmez
Alem Bilir O Yar Bilmez
***
Olmaz Olsun Bu Ayrılık
Olmaz Olsun Bu Dargınlık
Giden Gelmez, Gelen Gülmez
Çaresizim Kimse Bilmez
Şu Halimi Kimse Bilmez
***
Ay Doğmadan Batar Günler
Kavuşmadan Solar Güller
Hasretini Çeken Kalbim
Bilmez Misin Niçin İnler
Sormaz Mısın Niçin İnler
***
Olmaz Olsun Bu Ayrılık
Olmaz Olsun Bu Dargınlık
Giden Gelmez, Gelen Gülmez
Çaresizim Kimse Bilmez
Şu Halimi Kimse Bilmez
-
Cahildim dünyanın rengine kandım
Hayale aldandım boşuna yandım
Seni ilelebet benimsin sandım
***
Ölürüm sevdiğim zehirim sensin
Evvelim sen oldun ahirim sensin
***
Sözüm yok şu benden kırıldığına
Gidip başka dala sarıldığıma
Gönülüm inanmıyor ayrıldığına
***
Gözyaşım sen oldun kahirim sensin
Evvelim sen oldun ahirim sensin
***
Garibim can yıkıp gönül kırmadım
Senden ayrı ben bir mekan kurmadım
Daha bir gönüle ikrar vermedim
***
Batınım sen oldun zahirim sensin
Evvelim sen oldun ahirim sensin
-
Dalgın dalgın bakar gözlerim
Bir ses duysam sanırım ki yar gelir
Bilmem neyi arar neyi gözlerim
Su içinde suya yanmak zor gelir
****
Bahar gelir geçer bir tek gül vermez
El uzatsan umdukların el vermez
Yürü desen çetin zaman yol vermez
Gel dursan yiğitliğe ar gelir
***
Erişilmez bir arzu var içimde
Tarif olmaz izah olmaz biçimde
Bazen kaybolurum zerre içinde
Bazen dünya tek başıma dar gelir
-
Dostun Bahçesine Bir Hoyrat Girmiş
Korudur Da Benli Dilber Korudur
Gülünü Dererken Dalını Kırmış
Kurudur Da Benli Dilber Kurudur
Neredesin De Dudu Dillim Nerede
Neredesinde Kömür Gözlüm Nerede
***
Bu Meydanda Serilir Postumuz
Çok Şükür Mevlaya Gördük Dostumuz
Bir Gün Kara Toprak Örter Üstümüz
Çürüdür De Benli Dilber Çürüdür
Neredesin De Dudu Dillim Nerede
Neredesinde Kömür Gözlüm Nerede
***
Pir Sultan Abdal’ım Başımdan Başlar
İyisini Korda Kemini Taşlar
Bin Çiçekten Bir Kovana Bal İşler
Arıdır Da Benli Dilber Arıdır
Neredesin De Dudu Dillim Nerede
Neredesin de Kömür Gözlüm Nerede
-
Nedir halin gülmez yüzün
Her nefeste binbir hüzün
Nedir halin bu ne hüzün
Ne yapsamda gülmüyor yüzün
***
Bakma dünyaya karamsar
Yaşadıkça hep ümit var
Hayat böyle sürmez dostum
Gün doğmadan neler doğar
***
Bırak artık olanları
Unut artık yaşananları
Her sabahta bir ümit var
Güneş hergün yeniden doğar
-
Hey hey çekemedim akça kızın göçünü of göçünü
Sırma saçlar bırak dövsün döşünü döşünü a kız döşünü
Gülüver de görem mercan dişini of dişini
Yol ver bana Çubuk beli geçeyim ah kız geçeyim
Geçeyim ak kıza gideyim
***
Hey hey Yaylaların yeli soğuk esmez mi of esmez mi
Sevdiğim de rüyalara girmez mi girmez mi a kız girmez mi
Girmesen de gönül sana küsmez mi of küsmez mi
Yol ver bana Çubuk beli geçeyim geçeyim ah kız geçeyim
Repertuar
Geçeyim ak kıza gideyim
-
Yeşil başlı telli turnam
Şimdi bizim gölden uçtu
Aklımı başımdan aldı
aman aman aman aman
aman aman aman aman oy
Gitti başka göle düştü vay vay
***
Bir yar sevdim içerimden
Kan damlıyor gözlerimden
Nazlı yar gitti elimden
aman aman aman aman
aman aman aman aman oy
O da gurbet ele düştü vay vay
-
Tatlı dile güler yüze
Doyulur mu doyulur mu
Aşkınan bakışan göze
Doyulur mu doyulur mu
***
Doyulur mu doyulur mu
Canana kıyılır mı
Cananına kıyanlar
Hakk'ın kulu sayılır mı
***
Hem bahara hemi yaza
Yarin ettikleri naza
Yar aşkına çalan saza
Doyulur mu doyulur mu
***
Doyulur mu doyulur mu
Canana kıyılır mı
Cananına kıyanlar
Hakk'ın kulu sayılır mı
***
Garibim geldim gitmeye
Muhabbetimiz bitmeye
Yar ilen sohbet etmeye
Doyulur mu doyulur mu
***
Doyulur mu doyulur mu
Canana kıyılır mı
Cananına kıyanlar
Hakk'ın kulu sayılır mı