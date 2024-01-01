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7/24 Dinle 2005 Türkü Yılı

2005 Türkü Yılı Şarkı Sözleri

Orhan Hakalmaz 2005 Türkü Yılı şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Orhan Hakalmaz 2005 Türkü Yılı şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan 2005 Türkü Yılı sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Orhan Hakalmaz

Orhan Hakalmaz

2005 Türkü Yılı

  • Sarı Yaylamda Seni Yaylayamadım

  • Bozdağın Zeybeği

  • Hiç Sevmeyi Denedinmi

  • Yayla Yollarıda Yürüyüp Gellir

  • Ana Beni Eversene

  • Ah Tren Kara Teren

  • Güzele Bak Güzele

  • Yaban Çiçeği

  • Sen Gelmez Oldun

  • Emirim

  • Gönül Gurbet Ele Varma

  • Yıllarca Sinende Gezdirdin Beni

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