Orhan Hakalmaz

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Sarmaşık bülbülleri de
Yavrum yiyeyim o dilleri
Açtı yeşil yapraklar da
Aman tam muhabbet günleri
İn aşağı sevdiceğim yollarım diken
Bu ayrılık değil mi belimi büken
Ata binmiş gidiyor da
Aman ata neler ediyor
Yeni yolun tozları da
Zührem atı berbat ediyor
Ne dedin de durdun yarim yollar üstüne
Vur hançeri aksın kanım çöller üstüne
-
Senden bana yar olmaz
Olsa vefakar olmaz
Kışa çevirme yazımı
Çalıp dinletme sazımı
Küstürüp sen al nazımı
Yaralıyam yaralı
Her ağaçta bar olmaz
Seven bahtiyar olmaz
Kışa çevirme yazımı
Çalıp dinletme sazımı
Küstürüp sen al nazımı
Yaralıyam yaralı
Yar ki yardan ayrılsın
Ağlamaktır neşesi
Kışa çevirme yazımı
Çalıp dinletme sazımı
Küstürüp sen al nazımı
Yaralıyam yaralı
-
Hel hele verin geline
Deste gül verin eline
Altın kemer bağlamış
Gelin ince beline
Hel hele verin geline
Deste gül verin eline
***
(vay vay) Elinde terezi var
Cebinde çerezi var
Alemlen oynar güler
Menimle gerezi var baba (baba)
***
Hel hele verin geline
Deste gül verin eline
Altın kemer bağlamış
Gelin ince beline
Hel hele verin geline
Deste gül verin eline
***
(vay vay) Kapıdan geçti yarim
Yaramı deşti yarim
***
Uydu eller sözüne
Menden vazgeçti yarim (baba)
***
Hel hele verin geline
Deste gül verin eline
Altın kemer bağlamış
Gelin ince beline
Hel hele verin geline
Deste gül verin eline
***
(vay vay) Kapının ayrığından
Tanıram yağlığından
Günde yüz gelin geçer
Yüreğim yandığınnan (baba)
***
Hel hele verin geline
Deste gül verin eline
Altın kemer bağlamış
Gelin ince beline
Hel hele verin geline
Deste gül verin eline
-
Mendilim işle yolla mendilim
İşle yolla işle gümüşle yolla diyar yâr
Haldan bilmez diyar yâr
Söz anlamaz ne çare
İçine beş elma koy içine
Beş elma koy birini dişle yolla diyar yâr
Halden bilmez diyar yâr
Geçti ömrüm ne fayda
Mendilim iri dallı mendilim
İri dallı ucunda lira bağlı diyar yâr
Haldan bilmez diyar yâr
Söz anlamaz ne çare
Her kime gönül versem her kime
Gönül versem yâr başım sana bağlı diyar yâr
Haldan bilmez diyar yâr
Geçti ömrüm ne fayda
Kara taş boyanır mı kara taş?
Boyanır mı öpsem yâr uyanıır mı diyar yâr?
Halden bilmez diyar yâr
Söz anlamaz ne çare
Sen orada ben bur'da
Sen orada ben bur'da
Buna can dayanır mı diyar yâr?
Halden bilmez diyar yâr
Geçti ömrüm ne fayda
-
Ey gül dalı gül dalı oldum sana sevdalı
Gördüğüm günden beri sinem aşkınla dağlı
Saçları senden saç bağı benden
Var git ey güzel küsmüşüm senden
**
Güzel ağlatma beni yabana atma beni
Ben senin aşığınam bir kula satma beni
Saçları sende saç bağı benden
Var git ey güzel küsmüşüm senden
***
Bahçem hep ezik değilmi ciğer hep ezik değilmi
Ben sevdim eller aldı bana yazık değilmi
Saçları senden saç bağı benden
Var git ey güzel küsmüşüm senden
-
Aman aman
Kır eşeğime biner kaş oluktan aşarım
Kör eşeğime biner kaş oluktan aşarım yar yar
Canımı sıkmayın avratlar da
İkinizi de birden boşarım
Kurtulamadım kötü avrat elinden hey hey
Geli geliver kız sekerek
Boğazına dursun ham çökelek
Geli geliver kız sekerek
Ümüğüne dursun ham çökelek
Aman aman
Birine aldık bir metre astar
Otekisi bayramlık ister yar yar
Kadir mevlam ikisinin acısını birden göster
Kurtulamadım kötü avrat elinden hey hey
Geli geliver kız sekerek
Boğazına dursun ham çökelek
Geli geliver kız sekerek
Ümüğüne dursun ham çökelek
Geli geliver kız sekerek
Boğazına dursun ham çökelek
Geli geliver kız sekerek
Ümüğüne dursun ham çökelek
Geli geliver kız sekerek
Boğazına dursun ham çökelek
Geli geliver kız sekerek
Ümüğüne dursun ham çökelek
Geli geliver kız sekerek
Boğazına dursun ham çökelek
-
Salın da gel aman aman aman hey
Meydan kız görsün aman
(Meydan kız görsün aman)
Serpil de gel aman aman aman hey
Düşmanlar ölsün aman
(Düşmanlar ölsün aman)
Hopla da gel gel yanıma
Vallah kıyarım canıma
Serpil de gel gel yanıma
Vallah kıyarım canıma
Kınalı parmaklar aman aman aman hey
Ne güzel eller aman
(Ne güzel eller aman)
Sarmaya yakışır aman aman aman hey
O nazik beller aman
(O nazik beller aman)
Hopla da gel gel yanıma
Vallah kıyarım canıma
Serpilde gel gel yanıma
Vallah kıyarım canıma
-
Seherin vaktinde oturmuş yola
Bahçende açılan güllerin sola
O ela gözlere yaşlar da dola bebek oy
Gönlüm yaralı ah bağrım kanıyor
Vefasız o yâri eller sarıyor
Nenni bebek, nenni bebek, nenni vay
Mor dağlara yuva yapmış kekliğim
Nedir anam nedir benim çektiğim
Şu cihanda yok ki bir tek sevdiğim
Gönlüm yaralı ah bağrım kanıyor
Vefasız o yâri eller sarıyor
Nenni bebek, nenni bebek, nenni vay
-
İki keklik bir kayada ötüyor
İki keklik bir kayada ötüyor
Ötmede keklik derdim bana yetiyor
Aman, aman yetiyor
Ötmede keklik derdim bana yetiyor
Aman amman, yetiyor
***
Annesine karada haber gidiyor
Annesine karada haber gidiyor
***
Yazması oyalı kundurası boyalı
Yar benim aman aman, yar benim
***
Uzunda geceler yar boynuma
Sar benim aman aman, sar benim
***
İki keklik bir dereden su içer
İki keklik bir dereden su içer
Dertlide keklik dertsizlere dert açar
Aman amman, dert açar
Dertlide keklik dertsizlere dert açar
Aman amman, dert açar
***
Buna yanık sevda derler tez geçer
Buna yanık sevda derler tez geçer
***
Yazması oyalı kundurası boyalı
Yar benim aman aman, yar benim
Uzunda geceler yar boynuma
Sar benim aman aman, sar benim
***
Yazması oyalı kundurası boyalı
Yar benim aman aman, yar benim
Uzunda geceler yar boynuma
Sar benim aman aman, sar benim
-
Şu kışlanın kapısına mail oldum yapısına
Şu kışlanın kapısına mail oldum yapısına
Telli kurban bağlayayım asker yârin kapısına
Telli kurban bağlayayım asker yârin kapısına
***
Yüce dağlar olmasaydı laleleri solmasaydı
Ölüm Allah'ın emri de şu ayrılık olmasaydı
Karlı dağlar olmasaydı laleleri solmasaydı
Ölüm Allah'ın emri de şu ayrılık olmasaydı
***
Kara kazan kaynamasın atım cirit oynamasın
Kara kazan kaynamasın atım cirit oynamasın
İki sene asker oldum nazlı yârim ağlamasın
İki sene asker oldum nazlı yârim ağlamasın
***
Yüce dağlar olmasaydı laleleri solmasaydı
Ölüm Allah'ın emri de şu ayrılık olmasaydı
Karlı dağlar olmasaydı laleleri solmasaydı
Ölüm Allah'ın emri de şu ayrılık olmasaydı
***
Karlı dağlar olmasaydı laleleri solmasaydı
Ölüm Allah'ın emri de...
-
Bir of çeksem, karşıki dağlar yıkılır
Bir of çeksem, karşıki dağlar yıkılır
Bugün posta günü, canım sıkılır
Sıkılır amman, amman, amman
Bugün posta günü, canım sıkılır
Sıkılır amman, amman, amman
Ellerin mektubu gelmiş, okunur
Ellerin mektubu gelmiş, okunur
Benim yüreğime hançer sokulur
Sokulur amman, amman, amman
Benim yüreğime hançer sokulur
Sokulur amman, amman, amman
Şu karşıki dağda bir top kar idim
Şu karşıki dağda bir top kar idim
Yağmur yağdı, ılgıt ılgıt eridim
Eridim amman, amman, amman
Yağmur yağdı, ılgıt ılgıt eridim
Eridim amman, amman, amman
Evvel yarin sevdiği de ben idim
Evvel yarin sevdiği de ben idim
Şimdi uzaklardan bakan ben oldum
Ben oldum amman, amman, amman
Şimdi uzaklardan bakan ben oldum
Ben oldum amman, amman, amman
-
Güzel ne güzel olmuşsun
Görülmeyi görülmeyi
Siyah zülfün halkalanmış aman aman
Örülmeyi örülmeyi
***
Mendili yudum arıttım
***
Gülün dalında kuruttum
Adın ne idi unuttum aman aman
Sorulmayı sorulmayı
***
Çağır Karac'oğlan çağır
Taş düştüğü yerde ağır
Yiğit sevdiğinden soğur aman aman
Sarılmayı sarılmayı