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7/24 Dinle Destegül

Destegül Şarkı Sözleri

Orhan Hakalmaz Destegül şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Orhan Hakalmaz Destegül şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Destegül sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Orhan Hakalmaz

Orhan Hakalmaz

Destegül

  • Senden Bana Yar Olmaz

  • Hele Hele Verin Geline

  • Mendilim İşle Yolla

  • Ey Gül Dalı

  • Ham Çökelek

  • Salında Gel

  • Seherin Vaktinde

  • Sarmaşık Bülbülleri

  • İki Keklik

  • Şu Kışlanın Kapısına

  • Bir Of Çeksem

  • Güzel Ne Güzel Olmuşsun

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