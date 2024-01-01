Orhan Hakalmaz

Sevdiğim Kız Gelin Olmuş Sevdiğim kız gelin olmuş Sevdiğim kız gelin olmuş Benim değil elin olmuş Beyaz gelinlik içinde Giderken hep ağlıyormuş Beyaz gelinlik içinde Durmadan hep ağlıyormuş Gitti yarim gelmez geri Bu sevda öldürür beni Muradına ermesinler Yardan ayıranlar beni Yazımız böyle yazılmış Alın yazımız karaymış(2) Gelmez olaydım dünyaya Kaderde ayrılık varmış Gelmez olaydım dünyaya Sevipte ağlamakda varmış Gitti yarim gelmez geri Bu sevda öldürür beni Muradına ermesinler Yardan ayıranlar beni

Tutam Yar Elinden Davul olur zurna olur tar olur Yağmur olur dolu olur kar olur Dert çeken oldukça türkü var olur Türküler susmaz gardaş türküler susmaz *** Tutam yar elinden tutam Çıkam dağlara daşlara ey Ağam ey şahım ey eyvah ey *** Olim bir yareli ceylan İnem bağlara bağlara ey Ağam ey şahım ey eyvah ey ey Ağam ey şahım ey eyvah ey ey *** Emrah der ki bu günümdür Arşa çıkan tütünümdür ey Ağam ey şahım ey eyvah ey *** Yare gidecek günümdür Düşim yollara yollara ey Ağam ey şahım ey eyvah ey ey Ağam ey şahım ey eyvah ey ey

Sarardım Ben Sarardım Sarardım ben sarardım senin için sarardım Senin için sarardım Baş yastıkta göz yolda her geçene sorardım Her geçene sorardım Al dağlar yeşil bağlar gurbette yarim ağlar Açtı mola şu Sivas'ın gülü yaprağı Çekti de bizi şu yerlerin suyu toğrağı Kayalardan kayarım bulamadm ayarım Bulamadım ayarım Ben bu dertten ölürsem kaderime sayarım Kaderime sayarım Al dağlar yeşil bağlar gurbette yarim ağlar Açtı mola şu Sivasın gülü yaprağı Çekti de bizi şu yerlerin suyu toğrağı (Traduction) Sarardım ben sarardım senin için sarardım Senin için sarardım Baş yastıkta göz yolda son geçene sorardım Son geçene sorardım Al dağlar yeşil bağlar gurbette yarim ağlar Açtı mola şu Sivas'ın gülü yaprağı Çekti de bizi şu yerlerin suyu toğrağı Kayalardan kayarım bulamadm ayarım Bulamadım ayarım Ben bu derten ölürsem kaderime sayarım Kaderime sayarim Al dağlar yeşil bağlar gurbette yarim ağlar Açtı mola şu Sivasın gülü yaprağı Çekti de bizi şu yerlerin suyu toğrağı

Hani Yaylam Hani Yaylam Hani Senin Ezelin (Ey Ezelin) Güz Gelende Döker Bağlar (Ey) Gazelin (Ey Gazelin) Yayla Senin Heç Gelmez Mi Gözelin (Ey Gözelin) Hani Yaylam Hani Senin Ezelin (Ey Ezelin Ey Ezelin Ey Ey) ** Yaz Olanda Yayla Yayla Otlanır (Ey Otlanır) Arap Atlar Topuğundan Etlenir (Ey Etlenir) O Yaylada Goyun Guzi Beslenir (Ey Beslenir) Hani Yaylam Hani Senin Ezelin (Ey Ezelin Ey Ezelin Ey Ey) ** Yaz Gelende Yayla Seni Gezmeli (Ey Gezmeli) Kalem Alıp Kaşın Gözün Yazmalı (Ey Yazmalı) Ne Hoş Olur O Yaylanın Gözeli (Ey Gözeli) Hani Yaylam Hani Senin Ezelin (Ey Ezelin Ey Ezelin Ey Ey)

Çift Jandarma Çift jandarma geliyor da le le Kaymakam konağından Fiske vursam kan damlar Yârimin yanağından Haydi canım haydi malım Şinanay aslan yarim Zeytin yaprağı yeşil Altında kahve pişir Benden sana yar olmaz Git aklın başa devşir Haydi canım haydi malım Şinanay aslan yarim Havada kar sesi var Bahçede zar sesi var Kurban olam Artvin sana İçinde yar sesi var Haydi canım haydi malım Şinanay aslan yarim

Gurbet Elde Bir Hal Geldi Başıma Gurbet elde bir hâl geldi başıma, geldi başıma Ağlama gözlerim, Mevla'm kerimdir Derman arar iken derde düş oldum Ağlama gözlerim, Mevla kerimdir, Mevla kerimdir *** Derman arar iken derde düş oldum Derman arar iken derde düş oldum Ağlama gözlerim, Mevla kerimdir Ağlama gözlerim, Mevla'm kerimdir *** Huma kuşu yere düştü ölmedi, düştü ölmedi Dünya Sultan Süleyman'a kalmadı Dedim yâre gidem, nasip olmadı Ağlama gözlerim, Mevla kerimdir, Mevla kerimdir *** Dedim yâre gidem, nasip olmadı Dedim yâre gidem, nasip olmadı Ağlama gözlerim, Mevla kerimdir Ağlama gözlerim, Mevla kerimdir *** Ağlama gözlerim, Mevla kerimdir Ağlama gözlerim, Mevla kerimdir