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Bölgelerimiz Türkülerimiz - Doğu Anadolu Bölgesi
Bölgelerimiz Türkülerimiz - Doğu Anadolu Bölgesi Şarkı Sözleri
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Orhan Hakalmaz
Bölgelerimiz Türkülerimiz - Doğu Anadolu Bölgesi
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Sevdiğim kız gelin olmuş
Sevdiğim kız gelin olmuş
Benim değil elin olmuş
Beyaz gelinlik içinde
Giderken hep ağlıyormuş
Beyaz gelinlik içinde
Durmadan hep ağlıyormuş
Gitti yarim gelmez geri
Bu sevda öldürür beni
Muradına ermesinler
Yardan ayıranlar beni
Yazımız böyle yazılmış
Alın yazımız karaymış(2)
Gelmez olaydım dünyaya
Kaderde ayrılık varmış
Gelmez olaydım dünyaya
Sevipte ağlamakda varmış
Gitti yarim gelmez geri
Bu sevda öldürür beni
Muradına ermesinler
Yardan ayıranlar beni
-
Davul olur zurna olur tar olur
Yağmur olur dolu olur kar olur
Dert çeken oldukça türkü var olur
Türküler susmaz gardaş türküler susmaz
***
Tutam yar elinden tutam
Çıkam dağlara daşlara ey
Ağam ey şahım ey eyvah ey
***
Olim bir yareli ceylan
İnem bağlara bağlara ey
Ağam ey şahım ey eyvah ey ey
Ağam ey şahım ey eyvah ey ey
***
Emrah der ki bu günümdür
Arşa çıkan tütünümdür ey
Ağam ey şahım ey eyvah ey
***
Yare gidecek günümdür
Düşim yollara yollara ey
Ağam ey şahım ey eyvah ey ey
Ağam ey şahım ey eyvah ey ey
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Sarardım ben sarardım senin için sarardım
Senin için sarardım
Baş yastıkta göz yolda her geçene sorardım
Her geçene sorardım
Al dağlar yeşil bağlar gurbette yarim ağlar
Açtı mola şu Sivas'ın gülü yaprağı
Çekti de bizi şu yerlerin suyu toğrağı
Kayalardan kayarım bulamadm ayarım
Bulamadım ayarım
Ben bu dertten ölürsem kaderime sayarım
Kaderime sayarım
Al dağlar yeşil bağlar gurbette yarim ağlar
Açtı mola şu Sivasın gülü yaprağı
Çekti de bizi şu yerlerin suyu toğrağı
(Traduction)
Sarardım ben sarardım senin için sarardım
Senin için sarardım
Baş yastıkta göz yolda son geçene sorardım
Son geçene sorardım
Al dağlar yeşil bağlar gurbette yarim ağlar
Açtı mola şu Sivas'ın gülü yaprağı
Çekti de bizi şu yerlerin suyu toğrağı
Kayalardan kayarım bulamadm ayarım
Bulamadım ayarım
Ben bu derten ölürsem kaderime sayarım
Kaderime sayarim
Al dağlar yeşil bağlar gurbette yarim ağlar
Açtı mola şu Sivasın gülü yaprağı
Çekti de bizi şu yerlerin suyu toğrağı
-
Hani Yaylam Hani Senin Ezelin (Ey Ezelin)
Güz Gelende Döker Bağlar (Ey) Gazelin (Ey Gazelin)
Yayla Senin Heç Gelmez Mi Gözelin (Ey Gözelin)
Hani Yaylam Hani Senin Ezelin (Ey Ezelin Ey Ezelin Ey Ey)
**
Yaz Olanda Yayla Yayla Otlanır (Ey Otlanır)
Arap Atlar Topuğundan Etlenir (Ey Etlenir)
O Yaylada Goyun Guzi Beslenir (Ey Beslenir)
Hani Yaylam Hani Senin Ezelin (Ey Ezelin Ey Ezelin Ey Ey)
**
Yaz Gelende Yayla Seni Gezmeli (Ey Gezmeli)
Kalem Alıp Kaşın Gözün Yazmalı (Ey Yazmalı)
Ne Hoş Olur O Yaylanın Gözeli (Ey Gözeli)
Hani Yaylam Hani Senin Ezelin (Ey Ezelin Ey Ezelin Ey Ey)
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Çift jandarma geliyor da le le
Kaymakam konağından
Fiske vursam kan damlar
Yârimin yanağından
Haydi canım haydi malım
Şinanay aslan yarim
Zeytin yaprağı yeşil
Altında kahve pişir
Benden sana yar olmaz
Git aklın başa devşir
Haydi canım haydi malım
Şinanay aslan yarim
Havada kar sesi var
Bahçede zar sesi var
Kurban olam Artvin sana
İçinde yar sesi var
Haydi canım haydi malım
Şinanay aslan yarim
-
Gurbet elde bir hâl geldi başıma, geldi başıma
Ağlama gözlerim, Mevla'm kerimdir
Derman arar iken derde düş oldum
Ağlama gözlerim, Mevla kerimdir, Mevla kerimdir
***
Derman arar iken derde düş oldum
Derman arar iken derde düş oldum
Ağlama gözlerim, Mevla kerimdir
Ağlama gözlerim, Mevla'm kerimdir
***
Huma kuşu yere düştü ölmedi, düştü ölmedi
Dünya Sultan Süleyman'a kalmadı
Dedim yâre gidem, nasip olmadı
Ağlama gözlerim, Mevla kerimdir, Mevla kerimdir
***
Dedim yâre gidem, nasip olmadı
Dedim yâre gidem, nasip olmadı
Ağlama gözlerim, Mevla kerimdir
Ağlama gözlerim, Mevla kerimdir
***
Ağlama gözlerim, Mevla kerimdir
Ağlama gözlerim, Mevla kerimdir
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Yine mektup aldım gül yüzlü yardan
Alıp okur iken dil ataşlandı
Dedim cevabımı yazam gönderem
Kalemim tutuştu el ataşlandı
***
Hamdulillah o yarim sefa gelmiş
Şu benim halimden anlamış bilmiş
Bir name göndermiş yarimsin demiş
Gönül bahçesinde gül ataşlandı
***
Şu zalim yari görmek isterim
Gonca güllerini dermek isterim
Nazlı yar yanına varmak isterim
Yar aklıma düştü yol ataşlandı
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