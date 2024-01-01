Orhan Hakalmaz

Şu Kışlanın Kapısına Şu kışlanın kapısına mail oldum yapısına Şu kışlanın kapısına mail oldum yapısına Telli kurban bağlayayım asker yârin kapısına Telli kurban bağlayayım asker yârin kapısına *** Yüce dağlar olmasaydı laleleri solmasaydı Ölüm Allah'ın emri de şu ayrılık olmasaydı Karlı dağlar olmasaydı laleleri solmasaydı Ölüm Allah'ın emri de şu ayrılık olmasaydı *** Kara kazan kaynamasın atım cirit oynamasın Kara kazan kaynamasın atım cirit oynamasın İki sene asker oldum nazlı yârim ağlamasın İki sene asker oldum nazlı yârim ağlamasın *** Yüce dağlar olmasaydı laleleri solmasaydı Ölüm Allah'ın emri de şu ayrılık olmasaydı Karlı dağlar olmasaydı laleleri solmasaydı Ölüm Allah'ın emri de şu ayrılık olmasaydı *** Karlı dağlar olmasaydı laleleri solmasaydı Ölüm Allah'ın emri de...

Senden Bana Yar Olmaz Senden bana yar olmaz Olsa vefakar olmaz Kışa çevirme yazımı Çalıp dinletme sazımı Küstürüp sen al nazımı Yaralıyam yaralı Her ağaçta bar olmaz Seven bahtiyar olmaz Kışa çevirme yazımı Çalıp dinletme sazımı Küstürüp sen al nazımı Yaralıyam yaralı Yar ki yardan ayrılsın Ağlamaktır neşesi Kışa çevirme yazımı Çalıp dinletme sazımı Küstürüp sen al nazımı Yaralıyam yaralı

Hele Hele Verin Geline Hel hele verin geline Deste gül verin eline Altın kemer bağlamış Gelin ince beline Hel hele verin geline Deste gül verin eline *** (vay vay) Elinde terezi var Cebinde çerezi var Alemlen oynar güler Menimle gerezi var baba (baba) *** Hel hele verin geline Deste gül verin eline Altın kemer bağlamış Gelin ince beline Hel hele verin geline Deste gül verin eline *** (vay vay) Kapıdan geçti yarim Yaramı deşti yarim *** Uydu eller sözüne Menden vazgeçti yarim (baba) *** Hel hele verin geline Deste gül verin eline Altın kemer bağlamış Gelin ince beline Hel hele verin geline Deste gül verin eline *** (vay vay) Kapının ayrığından Tanıram yağlığından Günde yüz gelin geçer Yüreğim yandığınnan (baba) *** Hel hele verin geline Deste gül verin eline Altın kemer bağlamış Gelin ince beline Hel hele verin geline Deste gül verin eline

Mendilim İşle Yolla Mendilim işle yolla mendilim İşle yolla işle gümüşle yolla diyar yâr Haldan bilmez diyar yâr Söz anlamaz ne çare İçine beş elma koy içine Beş elma koy birini dişle yolla diyar yâr Halden bilmez diyar yâr Geçti ömrüm ne fayda Mendilim iri dallı mendilim İri dallı ucunda lira bağlı diyar yâr Haldan bilmez diyar yâr Söz anlamaz ne çare Her kime gönül versem her kime Gönül versem yâr başım sana bağlı diyar yâr Haldan bilmez diyar yâr Geçti ömrüm ne fayda Kara taş boyanır mı kara taş? Boyanır mı öpsem yâr uyanıır mı diyar yâr? Halden bilmez diyar yâr Söz anlamaz ne çare Sen orada ben bur'da Sen orada ben bur'da Buna can dayanır mı diyar yâr? Halden bilmez diyar yâr Geçti ömrüm ne fayda

Ey Gül Dalı Ey gül dalı gül dalı oldum sana sevdalı Gördüğüm günden beri sinem aşkınla dağlı Saçları senden saç bağı benden Var git ey güzel küsmüşüm senden ** Güzel ağlatma beni yabana atma beni Ben senin aşığınam bir kula satma beni Saçları sende saç bağı benden Var git ey güzel küsmüşüm senden *** Bahçem hep ezik değilmi ciğer hep ezik değilmi Ben sevdim eller aldı bana yazık değilmi Saçları senden saç bağı benden Var git ey güzel küsmüşüm senden

Ham Çökelek Aman aman Kır eşeğime biner kaş oluktan aşarım Kör eşeğime biner kaş oluktan aşarım yar yar Canımı sıkmayın avratlar da İkinizi de birden boşarım Kurtulamadım kötü avrat elinden hey hey Geli geliver kız sekerek Boğazına dursun ham çökelek Geli geliver kız sekerek Ümüğüne dursun ham çökelek Aman aman Birine aldık bir metre astar Otekisi bayramlık ister yar yar Kadir mevlam ikisinin acısını birden göster Kurtulamadım kötü avrat elinden hey hey Geli geliver kız sekerek Boğazına dursun ham çökelek Geli geliver kız sekerek Ümüğüne dursun ham çökelek Geli geliver kız sekerek Boğazına dursun ham çökelek Geli geliver kız sekerek Ümüğüne dursun ham çökelek Geli geliver kız sekerek Boğazına dursun ham çökelek Geli geliver kız sekerek Ümüğüne dursun ham çökelek Geli geliver kız sekerek Boğazına dursun ham çökelek

Salında Gel Salın da gel aman aman aman hey Meydan kız görsün aman (Meydan kız görsün aman) Serpil de gel aman aman aman hey Düşmanlar ölsün aman (Düşmanlar ölsün aman) Hopla da gel gel yanıma Vallah kıyarım canıma Serpil de gel gel yanıma Vallah kıyarım canıma Kınalı parmaklar aman aman aman hey Ne güzel eller aman (Ne güzel eller aman) Sarmaya yakışır aman aman aman hey O nazik beller aman (O nazik beller aman) Hopla da gel gel yanıma Vallah kıyarım canıma Serpilde gel gel yanıma Vallah kıyarım canıma

Seherin Vaktinde Seherin vaktinde oturmuş yola Bahçende açılan güllerin sola O ela gözlere yaşlar da dola bebek oy Gönlüm yaralı ah bağrım kanıyor Vefasız o yâri eller sarıyor Nenni bebek, nenni bebek, nenni vay Mor dağlara yuva yapmış kekliğim Nedir anam nedir benim çektiğim Şu cihanda yok ki bir tek sevdiğim Gönlüm yaralı ah bağrım kanıyor Vefasız o yâri eller sarıyor Nenni bebek, nenni bebek, nenni vay

Sarmaşık Bülbülleri Sarmaşık bülbülleri de Yavrum yiyeyim o dilleri Açtı yeşil yapraklar da Aman tam muhabbet günleri İn aşağı sevdiceğim yollarım diken Bu ayrılık değil mi belimi büken Ata binmiş gidiyor da Aman ata neler ediyor Yeni yolun tozları da Zührem atı berbat ediyor Ne dedin de durdun yarim yollar üstüne Vur hançeri aksın kanım çöller üstüne

İki Keklik İki keklik bir kayada ötüyor İki keklik bir kayada ötüyor Ötmede keklik derdim bana yetiyor Aman, aman yetiyor Ötmede keklik derdim bana yetiyor Aman amman, yetiyor *** Annesine karada haber gidiyor Annesine karada haber gidiyor *** Yazması oyalı kundurası boyalı Yar benim aman aman, yar benim *** Uzunda geceler yar boynuma Sar benim aman aman, sar benim *** İki keklik bir dereden su içer İki keklik bir dereden su içer Dertlide keklik dertsizlere dert açar Aman amman, dert açar Dertlide keklik dertsizlere dert açar Aman amman, dert açar *** Buna yanık sevda derler tez geçer Buna yanık sevda derler tez geçer *** Yazması oyalı kundurası boyalı Yar benim aman aman, yar benim Uzunda geceler yar boynuma Sar benim aman aman, sar benim *** Yazması oyalı kundurası boyalı Yar benim aman aman, yar benim Uzunda geceler yar boynuma Sar benim aman aman, sar benim

Bir Of Çeksem Bir of çeksem, karşıki dağlar yıkılır Bir of çeksem, karşıki dağlar yıkılır Bugün posta günü, canım sıkılır Sıkılır amman, amman, amman Bugün posta günü, canım sıkılır Sıkılır amman, amman, amman Ellerin mektubu gelmiş, okunur Ellerin mektubu gelmiş, okunur Benim yüreğime hançer sokulur Sokulur amman, amman, amman Benim yüreğime hançer sokulur Sokulur amman, amman, amman Şu karşıki dağda bir top kar idim Şu karşıki dağda bir top kar idim Yağmur yağdı, ılgıt ılgıt eridim Eridim amman, amman, amman Yağmur yağdı, ılgıt ılgıt eridim Eridim amman, amman, amman Evvel yarin sevdiği de ben idim Evvel yarin sevdiği de ben idim Şimdi uzaklardan bakan ben oldum Ben oldum amman, amman, amman Şimdi uzaklardan bakan ben oldum Ben oldum amman, amman, amman