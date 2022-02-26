Telli Turnam Şarkı Sözleri
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Orhan Hakalmaz
Telli Turnam
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Telli turnam, selam götür
Sevdiğimin diyarına
Telli turnam, selam götür
Sevdiğimin diyarına
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Üzülmesin, ağlamasın
Belki gelirim yarına, cananıma
Üzülmesin, ağlamasın
Belki gelirim yarına, cananıma
***
Hasret kimseye kalmasın
Sevdalılar ayrılmasın, ağlamasın
Ah, ben yandım, eller yanmasın
Sevdanın, aşkın narına, cananıma
***
Gönüle hasret yazıldı
Sevgiye mezar kazıldı
Gönüle hasret yazıldı
Sevgiye mezar kazıldı
***
İki damla yaş süzüldü
Gözlerimin pınarına, pınarına
İki damla yaş süzüldü
Gözlerimin pınarına, pınarına
***
Hasret kimseye kalmasın
Sevdalılar ayrılmasın, ağlamasın
Ah, ben yandım, eller yanmasın
Sevdanın, aşkın narına, cananıma
***
Hasret kimseye kalmasın
Sevdalılar ayrılmasın, ağlamasın
Ah, ben yandım, eller yanmasın
Sevdanın aşkın narına, cananıma
***
Hasret kimseye kalmasın
Sevdalılar ayrılmasın, ağlamasın
Ah, ben yandım, eller yanmasın
Sevdanın...