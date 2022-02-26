Yalan Dünya Şarkı Sözleri
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Orhan Hakalmaz
Yalan Dünya
Tüm Şarkıları
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Hep sen mi ağladın, hep sen mi yandın?
Ben de gülemedim yalan dünyada
Hep sen mi ağladın, hep sen mi yandın?
Ben de gülemedim yalan dünyada
***
Sen beni gönlümce mutlu mu sandın?
Ömrümü boş yere çalan dünyada
***
Ah yalan dünyada, yalan dünyada
Yalandan yüzüme gülen dünyada
Ah yalan dünyada, yalan dünyada
Yalandan yüzüme gülen dünyada
***
Sen ağladın canım, ben ise yandım
Dünyayı gönlümce olacak sandım
Sen ağladın canım, ben ise yandım
Dünyayı gönlümce olacak sandım
***
Boşuna aldandım, boşuna kandım
Rengi gökyüzünde solan dünyada
***
Ah yalan dünyada, yalan dünyada
Yalandan yüzüme gülen dünyada
Ah yalan dünyada, yalan dünyada
***
Yalandan yüzüme gülen dünyada
Ah yalan dünyada, yalan dünyada
Yalandan yüzüme gülen dünyada