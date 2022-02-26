Orhan Hakalmaz

Hep sen mi ağladın, hep sen mi yandın? Ben de gülemedim yalan dünyada Hep sen mi ağladın, hep sen mi yandın? Ben de gülemedim yalan dünyada *** Sen beni gönlümce mutlu mu sandın? Ömrümü boş yere çalan dünyada *** Ah yalan dünyada, yalan dünyada Yalandan yüzüme gülen dünyada Ah yalan dünyada, yalan dünyada Yalandan yüzüme gülen dünyada *** Sen ağladın canım, ben ise yandım Dünyayı gönlümce olacak sandım Sen ağladın canım, ben ise yandım Dünyayı gönlümce olacak sandım *** Boşuna aldandım, boşuna kandım Rengi gökyüzünde solan dünyada *** Ah yalan dünyada, yalan dünyada Yalandan yüzüme gülen dünyada Ah yalan dünyada, yalan dünyada *** Yalandan yüzüme gülen dünyada Ah yalan dünyada, yalan dünyada Yalandan yüzüme gülen dünyada