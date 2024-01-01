Tuna Kiremitçi ve Arkadaşları 2 Şarkı Sözleri
Orhan Hakalmaz Tuna Kiremitçi ve Arkadaşları 2 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Orhan Hakalmaz Tuna Kiremitçi ve Arkadaşları 2 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Tuna Kiremitçi ve Arkadaşları 2 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Orhan Hakalmaz
Tuna Kiremitçi ve Arkadaşları 2
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Hep sen mi ağladın, hep sen mi yandın?
Ben de gülemedim yalan dünyada
Hep sen mi ağladın, hep sen mi yandın?
Ben de gülemedim yalan dünyada
***
Sen beni gönlümce mutlu mu sandın?
Ömrümü boş yere çalan dünyada
***
Ah yalan dünyada, yalan dünyada
Yalandan yüzüme gülen dünyada
Ah yalan dünyada, yalan dünyada
Yalandan yüzüme gülen dünyada
***
Sen ağladın canım, ben ise yandım
Dünyayı gönlümce olacak sandım
Sen ağladın canım, ben ise yandım
Dünyayı gönlümce olacak sandım
***
Boşuna aldandım, boşuna kandım
Rengi gökyüzünde solan dünyada
***
Ah yalan dünyada, yalan dünyada
Yalandan yüzüme gülen dünyada
Ah yalan dünyada, yalan dünyada
***
Yalandan yüzüme gülen dünyada
Ah yalan dünyada, yalan dünyada
Yalandan yüzüme gülen dünyada
-
Hep açıktı gönül gözüm sana
Hep açıktı şu kollarım
Gelecek sanılan bir haber gibi
Küçücüktü umutlarım
***
Hep açıktı gönül gözüm sana
Hep açıktı şu kollarım
Gelecek sanılan bir haber gibi
Küçücüktü umutlarım
***
Kendime açtığım yolları bulamazken
Arardım gözlerinde sonbaharı
***
Her günden yalnız, her geceden daha uzun
Bana bir hayat bir de düş borçlusun
Her günden yalnız, her geceden daha uzun
Bana bir hayat bir de düş borçlusun
***
Unutulmuyor herkes, unutulmuyor anladım
Unutulmayan o geceler gibi, ötesinde karanlığın
Unutulmuyor herkes, unutulmuyor anladım
Unutulmayan o geceler gibi, ötesinde karanlığın
***
Kendime verdiğim sözleri tutamazken
Bıraktım azalsın kışım baharım
***
Her günden yalnız, her geceden daha uzun
Bana bir hayat bir de düş borçlusun
Her günden yalnız, her geceden daha uzun
Bana bir hayat bir de düş borçlusun
***
Her günden yalnız, her geceden daha uzun
Bana bir hayat bir de düş borçlusun
Her günden yalnız, her geceden daha uzun
Bana bir hayat bir de düş borçlusun
Bana bir hayat bir de düş borçlusun
-
Senden önce yoktu yalnızlığım
Sen gidince geldi yanıma
Bilmiyordum, nasıl bekler insan?
Geceler nasıl hain? Günler nasıl düşman?
***
Nerdesin sen diğer yarım?
Ya beni de götür ya geride kal
Çok mu sevdin uzakları?
Yoksun bu kadar
***
Nerdesin sen diğer yarım?
Ya beni de götür ya geride kal
Çok mu sevdin uzakları?
Yoksun bu kadar
***
Herkes korur kalbini sır gibi
Ellerimle verdim ben sana
Anlamı yok, şimdi pişmanlığın
Yine de içimdeki, bir ses sorar hâlâ
***
Nerdesin sen diğer yarım?
Ya beni de götür ya geride kal
Çok mu sevdin uzakları?
Yoksun bu kadar
***
Nerdesin sen diğer yarım?
Ya beni de götür ya geride kal
Çok mu sevdin uzakları?
Yoksun bu kadar
***
Nerdesin sen diğer yarım?
Ya beni de götür ya geride kal
Çok mu sevdin uzakları?
Yoksun bu kadar
***
Nerdesin sen diğer yarım?
Ya beni de götür ya geride kal
Çok mu sevdin uzakları?
Yoksun bu kadar
-
Bir kuşun gözleriydik yıllarca
Bakıyorduk masumca, dünyada olanlara
Gökyüzü anlatır dili olsa
Bedeli her ne varsa ödedik, hadi neyse
***
Bunu da görmedik
Bunu da yaşamadık
Buna da yanmadık, demeyiz artık gelse de ayrılık
***
Bunu da görmedik
Bunu da yaşamadık
Buna da yanmadık, demeyiz artık gelse de ayrılık
***
İki deniz, feneriydik karanlıkta
Onlarca fırtınada, gösteren yolu yalnızlara
Martılar şahidimiz olmasa
Geçeriz şu dünyada güleriz, hadi neyse
***
Bunu da görmedik
Bunu da yaşamadık
Buna da yanmadık, demeyiz artık gelse de ayrılık
***
Bunu da görmedik
Bunu da yaşamadık
Buna da yanmadık, demeyiz artık gelse de ayrılık
***
Bunu da görmedik
Bunu da görmedik
Bunu da yaşamadık
Bunu da yaşamadık
Buna da yanmadık, demeyiz artık gelse de ayrılık
***
Bunu da görmedik
Bunu da yaşamadık
Buna da yanmadık, demeyiz artık gelse de ayrılık
***
Bunu da görmedik
Bunu da yaşamadık
Buna da yanmadık, demeyiz artık gelse de ayrılık
***
Bunu da görmedik
Bunu da yaşamadık
Buna da yanmadık, demeyiz artık gelse de ayrılık
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