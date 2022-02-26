Yarim Senden Ayrılalı Şarkı Sözleri
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Orhan Hakalmaz
Yarim Senden Ayrılalı
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Yarim senden ayrılalı
Hayli zaman oldu gel, gel
Bak gözümden akan yaşlar
Abu revan oldu gel, gel, oldu gel, gel
Bak gözümden akan yaşlar
Abu revan oldu gel, gel
***
Böyle m'olur küsüp gitmek
Seni seveni terk etmek
Haram oldu yiyip içmek
İşim figan oldu gel, gel, oldu gel, gel
Haram oldu yiyip içmek
İşim figan oldu gel, gel
***
Kul aşık ever varmaya
Halinden haber sormaya
Yetiş namazım kılmaya
Seni seven öldü gel, gel, öldü gel, gel
Yetiş namazım kılmaya
Seni seven öldü gel, gel