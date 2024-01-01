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Sevilir Şarkı Sözleri

Orhan Hakalmaz Sevilir şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Orhan Hakalmaz Sevilir şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sevilir sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Orhan Hakalmaz

Orhan Hakalmaz

Sevilir

  • Yarim Senden Ayrılalı

  • Dersini Almışta

  • Bir Taş Attım Alıca

  • Sevilir

  • Anam Ağlar Baş Ucumda

  • Dersini Almışta Ediyor Ezber

  • Ama Ağlar Başucuma

  • Gurbette Ömrüm Geçecek

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