Orhan Hakalmaz

Yarim senden ayrılalı Hayli zaman oldu gel, gel Bak gözümden akan yaşlar Abu revan oldu gel, gel, oldu gel, gel Bak gözümden akan yaşlar Abu revan oldu gel, gel *** Böyle m'olur küsüp gitmek Seni seveni terk etmek Haram oldu yiyip içmek İşim figan oldu gel, gel, oldu gel, gel Haram oldu yiyip içmek İşim figan oldu gel, gel *** Kul aşık ever varmaya Halinden haber sormaya Yetiş namazım kılmaya Seni seven öldü gel, gel, öldü gel, gel Yetiş namazım kılmaya Seni seven öldü gel, gel