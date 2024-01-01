Orhan Hakalmaz

Yarim Senden Ayrılalı Yarim senden ayrılalı Hayli zaman oldu gel, gel Bak gözümden akan yaşlar Abu revan oldu gel, gel, oldu gel, gel Bak gözümden akan yaşlar Abu revan oldu gel, gel *** Böyle m'olur küsüp gitmek Seni seveni terk etmek Haram oldu yiyip içmek İşim figan oldu gel, gel, oldu gel, gel Haram oldu yiyip içmek İşim figan oldu gel, gel *** Kul aşık ever varmaya Halinden haber sormaya Yetiş namazım kılmaya Seni seven öldü gel, gel, öldü gel, gel Yetiş namazım kılmaya Seni seven öldü gel, gel

Dersini Almışta Dersini almış da ediyor ezber Sürmeli gözlerin sürmeyi neyler Aman aman ben yarelendim aman *** Bu dert beni iflah etmez del'eyler Benim dert çekmeye dermanım mı var Aman aman sürmelim aman *** Kaşın çeymelenmiş kirpik üstüne Havada bulutun ağdığı gibi *** Aman aman ben yarelendim aman *** Çiğ düşmüş de gül sineler ıslanmış Yağmurun güllere yağdığı gibi Aman aman sürmelim aman *** Yozgat'ı sel almış Soğluk'u duman Sıtkınan severim billahi inan Aman aman ben yarelendim aman *** Ölünce mezara girdiğim zaman Ben susuyum kemiklerim söylesin Aman aman sürmelim aman

Bir Taş Attım Alıca Hey heey, heey Bir taş attım alıca Edalım aman, aman, aman, aman Aman bir kuş vurdum delice, vay vay Aman bir kuş vurdum delice, vay vay Yenile bir yar sevdim Edalım aman, aman, aman, aman Aman gözleri sürmelice, vay vay Aman gözleri sürmelice, vay vay Ustan da kim idi şeker oğlan Bu gecede gelen kim idi, vay vay Ustan da kim idi şeker oğlan Bu gecede gelen kim idi, vay vay Hey heey, heey Şu derenin alıcı Edalım aman, aman, aman, aman Aman kınalı parmak ucu, vay vay Aman kınalı parmak ucu, vay vay Ergen güzel kızların Edalım aman, aman, aman, aman Aman kabul olmaz orucu, vay vay Aman kabul olmaz orucu, vay vay Ustan da kim idi şeker oğlan Bu gecede gelen kim idi, vay vay Ustan da kim idi şeker oğlan Bu gecede gelen kim idi, vay vay Ustan da kim idi şeker oğlan Bu gecede gelen kim idi, vay vay Ustan da kim idi şeker oğlan Bu gecede gelen kim idi, vay vay

Sevilir Büyük lokma ye büyük söz söyleme Aşık olmak neymiş deyip dalga geçme Sen de bir gün belki kapılırsın kimbilir Dünyayı görmez olur gözlerin ah Sen de bir gün belki kapılırsın kimbilir Dünyayı görmez olur gözlerin Sevilir Sevilir Bir güzel sevilir Verilir uğrunda bir ömür verilir Sevilir Sevilir Sevilir Bir güzel sevilir Verilir uğrunda bir ömür verilir Sevilir Her aşk sürüklemez insanı kedere Aşık olmam deme hiç bir güzele Sen de bir gün belki kapılırsın kimbilir Dünyayı görmez olur gözlerin ah Sen de bir gün belki kapılırsın kimbilir Dünyayı görmez olur gözlerin Sevilir Sevilir Bir güzel sevilir Verilir uğrunda bir ömür verilir Sevilir Sevilir Sevilir Bir güzel sevilir Verilir uğrunda bir ömür verilir Sevilir Sevilir Sevilir Bir güzel sevilir Verilir uğrunda bir ömür verilir Sevilir

Anam Ağlar Baş Ucumda Anam ağlar başucumda oturur Derdim elli iken yüze getirir Bu dert beni yiye yiye bitirir El çek tabip, el çek benim yaramdan Ölürüm kurtulmam ben bu yaradan El çek tabip, el çek benim yaramdan Ölürüm kurtulmam ben bu yaradan Anama babama yüzüm kalmadı Bir su ver demeye sözüm kalmadı Doktora, tabibe lüzum kalmadı El çek tabip, el çek benim yaramdan Ölürüm kurtulmam ben bu yaradan Gayrı dayanamam ben bu hasrete Ya beni de götür ya sen de gitme Ateşin aşkına canım yakma çıramı Ya beni de götür ya sen de gitme

Dersini Almışta Ediyor Ezber Dersini almış da ediyor ezber Sürmeli gözlerin sürmeyi neyler Aman aman ben yarelendim aman *** Bu dert beni iflah etmez del'eyler Benim dert çekmeye dermanım mı var Aman aman sürmelim aman *** Kaşın çeymelenmiş kirpik üstüne Havada bulutun ağdığı gibi *** Aman aman ben yarelendim aman *** Çiğ düşmüş de gül sineler ıslanmış Yağmurun güllere yağdığı gibi Aman aman sürmelim aman *** Yozgat'ı sel almış Soğluk'u duman Sıtkınan severim billahi inan Aman aman ben yarelendim aman *** Ölünce mezara girdiğim zaman Ben susuyum kemiklerim söylesin Aman aman sürmelim aman

Ama Ağlar Başucuma Anam ağlar başucumda oturur Derdim elli iken yüze getirir Bu dert beni yiye yiye bitirir El çek tabip, el çek benim yaramdan Ölürüm kurtulmam ben bu yaradan El çek tabip, el çek benim yaramdan Ölürüm kurtulmam ben bu yaradan Anama babama yüzüm kalmadı Bir su ver demeye sözüm kalmadı Doktora, tabibe lüzum kalmadı El çek tabip, el çek benim yaramdan Ölürüm kurtulmam ben bu yaradan Gayrı dayanamam ben bu hasrete Ya beni de götür ya sen de gitme Ateşin aşkına canım yakma çıramı Ya beni de götür ya sen de gitme