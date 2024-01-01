Orhan Hakalmaz

Yüceden Mi Geldin Sen Seher Yeli Yüceden mi geldin de sen seher yeli Daha yarim ellerinen gezer mi Solmuş derler de gül benzinin iziği Bugün yarim eskisinden güzel mi O yar beni defterine yazar mı? *** Solmuş derler de gül benzinin iziği Bugün yarim eskisinden güzel mi Bu yar beni defterine yazar mı? *** O ne dedi de sen ne dedin varınca Bel bağlayıp divanına durunca Sual edip de hal hatrı sorunca Yine yarim eskisinden güzel mi Bu yar beni defterine yazar mı? *** Sual edip de hal hatrı sorunca Yine yarim eskisinden güzel mi O yar beni defterine yazar mı?

Sedhezar (Yüzbin) Felek Bizi Nazar Eder Azraille Pazar Eder Yüreğimde Bitmez Dertler Hasret Beni Be Zar Eder *** Hezar Eder Hezar Eder Bu Dert Beni Azar Eder Şu Feleğin Adı Kahbe Dertlerimi Sedhezar Eder *** Onikide Kaldı Yaşın Ben Olayım Mezar Taşın Benim Canım Yavru Kuşum Dertlerimi Sedhezar Eder *** Hezar Eder Hezar Eder Bu Dert Beni Azar Eder Şu Feleğin Adı Kahbe Dertlerimi Sedhezar Eder *** Sönmezim Cansız Yatıyor Hasretin Döşüme Batıyor Berbatiyim Yas Tutuyor Bu Dert Beni Bezar Eder *** Hezar Eder Hezar Eder Bu Dert Beni Azar Eder Şu Feleğin Adı Kahbe Dertlerimi Sedhezar Eder

Male Üç Güzel Geliyor Bağlardan Beri Taramış Zülfünü Male Male Vermiş Tımarı Ak Göğsün Üstünde Male Male Zemzem Pınarı Almadın Beni Sarmadım Seni ** Çermiğin Altında Derin Bir Dere Şaşırdım Aklımı Male Male Gideyim Nere Alıp Kaçsam Seni Male Male Uzak Bir Yere Almadın Beni Sarmadım Seni *** Çermiğin Altında Büyük Bir Kaya Cemalin Benzettim Male Male Güneşe Aya Görmedim Emeğim Male Male Gitti Hep Zaya Almadın Beni Sarmadım Seni

Gün Görmesin Sevmiştim Ben Seni Zalım Sevmiştim Seni Yaban Elde Oldum Bende Oldum Bende Bir Deli Ömrümün Bahçesi Sendin Çiçek Zerdalim Aman Gün Görmesin Seni Alanlar Gün Görmesin Seni Saranlar Gün Görmesin Sana Doyanlar *** Sevdalıyım Bende Sana Sevdalıydım Ben Bütün Dünya Alev Olsa Kül Olmazdın Sen Hazinemdin Benim Gülüm Gülüm Gülüm Sen Aman Gün Görmesin Seni Alanlar Gün Görmesin Seni Saranlar Gün Görmesin Sana Doyanlar *** Hem Sevdamdım Hem De Canım Umudumdun Yar Ömrüm Bahar Bahçe İken Oldu Boran Kar Yıllar Geçti Sana Sevdam Yine Taze Yar Gün Görmesin Seni Alanlar Gün Görmesin Seni Saranlar Gün Görmesin Sana Doyanlar

Baharında Kışındayım Kor Ateşler İçindeyim Hevesinde Düşündeyim Mevlam Bana Yardım Etsin Tutsağınım Peşindeyim *** Biliyorum Bana İnat Derdim Arttı Oldu Kat Kat Aç Gözünü Halime Bak Ateşinde Közündeyim *** Aşkınla Ben Yandım Nara Oldum Biçare Divana Hakkadamı Versin Bana Gerdanında Döşündeyim *** Dindirsene Can Sızımı Çekemedim Yar Nazını Zehir Ettin Sen Yazımı Baharında Kışındayım *** Bülbül Gibi Güle Kurban Sohbetine Dile Kurban Kiprik Kaşın Göze Kurban Sırma Saçın Telindeyim *** Kurudu İlik Damarım Kurban Olsun Sana Canım Kessende Akmazki Kanım Nefesinde Dilindeyim

Derman Ali Eyle Gerçek İle Pazar Kem Gözle Eyleme Nazar Turabınla Yüzüm Tozar Derdimin Dermanı Ali Hünkar Hacı Bektaş Veli *** Malumdur Hakka Halımız Himmet Eyle Sen Pirimiz Birliğe Açsak Binimiz Derdimin Dermanı Ali Hünkar Hacı Bektaş Veli *** Cengiz Hanım Dertli Başım Heder Oldu Can Yoldaşım Hem Canımsın Hem Sırdaşım Derdimin Dermanı Ali Hünkar Hacı Bektaş Veli

Dost Ölene Kadar Dünyaya Geleli Bir Gün Görmedim Bir Gün Olsun Bile Sefa Sürmedim Kötü Kaderime Çare Bulamadım Dost Ölene Kadar Başım Çileli *** Sanki Ben Bir Hiçim Gelip Geçerim Aşkın Badesinde Dolu İçerim Bir Gün Olur Bu Dünyadan Göçerim Dost Ölene Kadar Başım Çileli *** Hüseyinim Derki Kaldım Arada Herkes Devran Sürer Zevki Sefada Bana Sebep Olan Bulsun Mevladan Dost Ölene Kadar Başım Çileli

Belanı Bul Denden Uzak Sen Bir Hayın Sahtekarsın Bu Derdimden Anlamazsın Soysuz Zalım Riyakarsın Belanı Bul Benden Uzak *** Adın Şanın Soyun Batsın Koynunda Çıyanlar Yatsın Her Kötülük Sana Çatsın Belanı Bul Benden Uzak *** Dileğimdir Hanen Çöksün Umudumu Yele Döksün Evinde Baykuşlar Ötsün Belanı Bul Benden Uzak *** Cengizhanım Attım Taşı Döktürdün Kan İle Yaşı Zehir Ettin Ekmek Aşı Belanı Bul Benden Uzak

İstemem Beni Bu Gün Yine Üzen Sen Oldun İstemem Bir Daha Gelmek İstemem Yüreğimde Biten Çıban Sen Oldun İstemem Bir Daha Gelmek İstemem İstemem Yüzünü Görmek İstemem İstemem İstemem Gelmek İstemem İstemem Yüzünü Görmek İstemem *** Bir Gonca Gül İdim Niye Dermedin Yar Hanemi Yıkıp Viran Eyledin Sevmiş İdim Seni Kıymet Bilmedin İstemem Bir Daha Gelmek İstemem İstemem Yüzünü Görmek İstemem İstemem İstemem Gelmek İstemem İstemem Yüzünü Görmek İstemem *** Suç Senindi Zalım Feleğe Attın İçerimde Türlü Dertle Bıraktım Çok Sevmiştim Seni Ateşe Attın İstemem Bir Daha Gelmek İstemem İstemem Yüzünü Görmek İstemem İstemem İstemem Gelmek İstemem İstemem Yüzünü Görmek İstemem

Kibar Yarim Yürek Pembe Pare Pare Mecalim Yok Gidem Yare Sendedir Bu Derde Çare Kibar Yarim Dönmez misin Devran Sardı Dört Bir Yanım Yıktı Gönül Evim Hanım *** Azraile Vermem Canım Kibar Yarim Dönmez misin Ateş Düştü Yanar Genzim Hiçbir Şeyde Yoktur Gözün Berbatiyim Candan Bezdim Kibar Yarim Dönmez misin

Karacaahmet Doğru Olda Koru Kendi Özünü Cahillere Söyle Kamil Sözünü Uğrayıp Türbeye Et Niyazını Dünyanın Gözcüsü Karacaahmet *** Canlarım Uyanın Çerağ Yakalım Kırkların Aşkına Semah Dönelim Demine Hü Deyi Tevhit Çekelim Dünyanın Gözcüsü Karacaahmet *** Cengizhan Arslanım Kaldım Ellerde Yandı Dost Canlarım Zalım Ellerde Derman Sende Medet Bizim Dillerde Dünyanın Gözcüsü Karacaahmet

Bülbül Sevdası Ben Bir Gonca Gülü Sevdim Tenime Değdi Dikeni Bedenini Saran Dallar Keven Oldum Çalı Oldum Çalı Oldum Oy Oyy Oy Oyy *** Bülbül Hasret Kalmış Güle Bülbün Derdini Kim Bile Sazımın Tek Mızrabına Name Oldum Teli Oldum Teli Oldum Oy Oyy Oy Oyy Sevgi Ektim Naz Biçerim *** Tomurcuktan Gül Açarım Arı Gibi Dal Seçerim Petek Oldum Balı Oldum Balı Oldum Oy Oyy Oy Oyy *** Kiprik Gözün Hele Kaşın Melek Yüzün Sırma Saçın Sevdana Ben Açım Yağmur Oldum Dolu Oldum Dolu Oldum Oy Oyy Oy Oyy

Canlara Selam İnsanlara Edep Erkan Yol Olur Sevgi Bahçesine Çiçek Dal Olur Barış Kardeşliğe Umut Yar Olur Selam Olsun Cümle Canlara Selam *** Her Ne Olursada Yalanı Deme Hak etmeden Haram Lokmayı Yeme Doğru Ol Zalıma Boynunu Eğme Selam Olsun Cümle Canlara Selam