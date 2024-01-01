Sedhezar Şarkı Sözleri
Orhan Hakalmaz Sedhezar şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Orhan Hakalmaz Sedhezar şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sedhezar sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Yüceden mi geldin de sen seher yeli
Daha yarim ellerinen gezer mi
Solmuş derler de gül benzinin iziği
Bugün yarim eskisinden güzel mi
O yar beni defterine yazar mı?
***
Solmuş derler de gül benzinin iziği
Bugün yarim eskisinden güzel mi
Bu yar beni defterine yazar mı?
***
O ne dedi de sen ne dedin varınca
Bel bağlayıp divanına durunca
Sual edip de hal hatrı sorunca
Yine yarim eskisinden güzel mi
Bu yar beni defterine yazar mı?
***
Sual edip de hal hatrı sorunca
Yine yarim eskisinden güzel mi
O yar beni defterine yazar mı?
-
Felek Bizi Nazar Eder
Azraille Pazar Eder
Yüreğimde Bitmez Dertler
Hasret Beni Be Zar Eder
***
Hezar Eder Hezar Eder
Bu Dert Beni Azar Eder
Şu Feleğin Adı Kahbe
Dertlerimi Sedhezar Eder
***
Onikide Kaldı Yaşın
Ben Olayım Mezar Taşın
Benim Canım Yavru Kuşum
Dertlerimi Sedhezar Eder
***
Hezar Eder Hezar Eder
Bu Dert Beni Azar Eder
Şu Feleğin Adı Kahbe
Dertlerimi Sedhezar Eder
***
Sönmezim Cansız Yatıyor
Hasretin Döşüme Batıyor
Berbatiyim Yas Tutuyor
Bu Dert Beni Bezar Eder
***
Hezar Eder Hezar Eder
Bu Dert Beni Azar Eder
Şu Feleğin Adı Kahbe
Dertlerimi Sedhezar Eder
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Üç Güzel Geliyor Bağlardan Beri
Taramış Zülfünü Male Male Vermiş Tımarı
Ak Göğsün Üstünde Male Male Zemzem Pınarı
Almadın Beni Sarmadım Seni
**
Çermiğin Altında Derin Bir Dere
Şaşırdım Aklımı Male Male Gideyim Nere
Alıp Kaçsam Seni Male Male Uzak Bir Yere
Almadın Beni Sarmadım Seni
***
Çermiğin Altında Büyük Bir Kaya
Cemalin Benzettim Male Male Güneşe Aya
Görmedim Emeğim Male Male Gitti Hep Zaya
Almadın Beni Sarmadım Seni
-
Sevmiştim Ben Seni Zalım Sevmiştim Seni
Yaban Elde Oldum Bende Oldum Bende Bir Deli
Ömrümün Bahçesi Sendin Çiçek Zerdalim
Aman Gün Görmesin Seni Alanlar
Gün Görmesin Seni Saranlar
Gün Görmesin Sana Doyanlar
***
Sevdalıyım Bende Sana Sevdalıydım Ben
Bütün Dünya Alev Olsa Kül Olmazdın Sen
Hazinemdin Benim Gülüm Gülüm Gülüm
Sen Aman Gün Görmesin Seni Alanlar
Gün Görmesin Seni Saranlar
Gün Görmesin Sana Doyanlar
***
Hem Sevdamdım Hem De Canım Umudumdun Yar
Ömrüm Bahar Bahçe İken Oldu Boran Kar
Yıllar Geçti Sana Sevdam Yine Taze Yar
Gün Görmesin Seni Alanlar
Gün Görmesin Seni Saranlar
Gün Görmesin Sana Doyanlar
-
Kor Ateşler İçindeyim
Hevesinde Düşündeyim
Mevlam Bana Yardım Etsin
Tutsağınım Peşindeyim
***
Biliyorum Bana İnat
Derdim Arttı Oldu Kat Kat
Aç Gözünü Halime Bak
Ateşinde Közündeyim
***
Aşkınla Ben Yandım Nara
Oldum Biçare Divana
Hakkadamı Versin Bana
Gerdanında Döşündeyim
***
Dindirsene Can Sızımı
Çekemedim Yar Nazını
Zehir Ettin Sen Yazımı
Baharında Kışındayım
***
Bülbül Gibi Güle Kurban
Sohbetine Dile Kurban
Kiprik Kaşın Göze Kurban
Sırma Saçın Telindeyim
***
Kurudu İlik Damarım
Kurban Olsun Sana Canım
Kessende Akmazki Kanım
Nefesinde Dilindeyim
-
Eyle Gerçek İle Pazar
Kem Gözle Eyleme Nazar
Turabınla Yüzüm Tozar
Derdimin Dermanı Ali
Hünkar Hacı Bektaş Veli
***
Malumdur Hakka Halımız
Himmet Eyle Sen Pirimiz
Birliğe Açsak Binimiz
Derdimin Dermanı Ali
Hünkar Hacı Bektaş Veli
***
Cengiz Hanım Dertli Başım
Heder Oldu Can Yoldaşım
Hem Canımsın Hem Sırdaşım
Derdimin Dermanı Ali
Hünkar Hacı Bektaş Veli
-
Dünyaya Geleli Bir Gün Görmedim
Bir Gün Olsun Bile Sefa Sürmedim
Kötü Kaderime Çare Bulamadım
Dost Ölene Kadar Başım Çileli
***
Sanki Ben Bir Hiçim Gelip Geçerim
Aşkın Badesinde Dolu İçerim
Bir Gün Olur Bu Dünyadan Göçerim
Dost Ölene Kadar Başım Çileli
***
Hüseyinim Derki Kaldım Arada
Herkes Devran Sürer Zevki Sefada
Bana Sebep Olan Bulsun Mevladan
Dost Ölene Kadar Başım Çileli
-
Sen Bir Hayın Sahtekarsın
Bu Derdimden Anlamazsın
Soysuz Zalım Riyakarsın
Belanı Bul Benden Uzak
***
Adın Şanın Soyun Batsın
Koynunda Çıyanlar Yatsın
Her Kötülük Sana Çatsın
Belanı Bul Benden Uzak
***
Dileğimdir Hanen Çöksün
Umudumu Yele Döksün
Evinde Baykuşlar Ötsün
Belanı Bul Benden Uzak
***
Cengizhanım Attım Taşı
Döktürdün Kan İle Yaşı
Zehir Ettin Ekmek Aşı
Belanı Bul Benden Uzak
-
Beni Bu Gün Yine Üzen Sen Oldun
İstemem Bir Daha Gelmek İstemem
Yüreğimde Biten Çıban Sen Oldun
İstemem Bir Daha Gelmek İstemem
İstemem Yüzünü Görmek İstemem
İstemem İstemem Gelmek İstemem
İstemem Yüzünü Görmek İstemem
***
Bir Gonca Gül İdim Niye Dermedin
Yar Hanemi Yıkıp Viran Eyledin
Sevmiş İdim Seni Kıymet Bilmedin
İstemem Bir Daha Gelmek İstemem
İstemem Yüzünü Görmek İstemem
İstemem İstemem Gelmek İstemem
İstemem Yüzünü Görmek İstemem
***
Suç Senindi Zalım Feleğe Attın
İçerimde Türlü Dertle Bıraktım
Çok Sevmiştim Seni Ateşe Attın
İstemem Bir Daha Gelmek İstemem
İstemem Yüzünü Görmek İstemem
İstemem İstemem Gelmek İstemem
İstemem Yüzünü Görmek İstemem
-
Yürek Pembe Pare Pare
Mecalim Yok Gidem Yare
Sendedir Bu Derde Çare
Kibar Yarim Dönmez misin
Devran Sardı Dört Bir Yanım
Yıktı Gönül Evim Hanım
***
Azraile Vermem Canım
Kibar Yarim Dönmez misin
Ateş Düştü Yanar Genzim
Hiçbir Şeyde Yoktur Gözün
Berbatiyim Candan Bezdim
Kibar Yarim Dönmez misin
-
Doğru Olda Koru Kendi Özünü
Cahillere Söyle Kamil Sözünü
Uğrayıp Türbeye Et Niyazını
Dünyanın Gözcüsü Karacaahmet
***
Canlarım Uyanın Çerağ Yakalım
Kırkların Aşkına Semah Dönelim
Demine Hü Deyi Tevhit Çekelim
Dünyanın Gözcüsü Karacaahmet
***
Cengizhan Arslanım Kaldım Ellerde
Yandı Dost Canlarım Zalım Ellerde
Derman Sende Medet Bizim Dillerde
Dünyanın Gözcüsü Karacaahmet
-
Ben Bir Gonca Gülü Sevdim
Tenime Değdi Dikeni
Bedenini Saran Dallar
Keven Oldum Çalı Oldum
Çalı Oldum Oy Oyy Oy Oyy
***
Bülbül Hasret Kalmış Güle
Bülbün Derdini Kim Bile
Sazımın Tek Mızrabına
Name Oldum Teli Oldum
Teli Oldum Oy Oyy Oy Oyy
Sevgi Ektim Naz Biçerim
***
Tomurcuktan Gül Açarım
Arı Gibi Dal Seçerim
Petek Oldum Balı Oldum
Balı Oldum Oy Oyy Oy Oyy
***
Kiprik Gözün Hele Kaşın
Melek Yüzün Sırma Saçın
Sevdana Ben Açım
Yağmur Oldum Dolu Oldum
Dolu Oldum Oy Oyy Oy Oyy
-
İnsanlara Edep Erkan Yol Olur
Sevgi Bahçesine Çiçek Dal Olur
Barış Kardeşliğe Umut Yar Olur
Selam Olsun Cümle Canlara Selam
***
Her Ne Olursada Yalanı Deme
Hak etmeden Haram Lokmayı Yeme
Doğru Ol Zalıma Boynunu Eğme
Selam Olsun Cümle Canlara Selam
-
Karşı Dağın Dumanı
Canım Gülüm Dilanım
Yoktur Yarin İmanı
Kara Gözlü Ceylanım
***
Dilan Senin Yüzünden
Canım Gülüm Dilanım
Terk Ederim Sılayı
Kara Gözlü Ceylanım
***
Canım Gülüm Dilanım
Kara Gözlü Ceylanım
Terk Ederim Sılayı
Kara Gözlü Ceylanım
***
Bizim Bağın Payamı
Canım Gülüm Dilanım
Demirmidir Kayamı
Kara Gözlü Ceylanım
***
Merhem Olda İyileştir
Canım Gülüm Dilanım
Kalbimdeki Yarayı
Kara Gözlü Ceylanım
***
Canım Gülüm Dilanım
Kara Gözlü Ceylanım
Terk Ederim Sılayı
Kara Gözlü Ceylanım