Orhan Ölmez

-
Açma zülüflerin yar yar yellere garşı
Senin zülfün benim benim telim değil mi
***
Bülbül figan eder güllere garşı
O yar benim gülüm gülüm gülüm değil mi
***
Bülbül figan eder güllere garşı
O yar benim gülüm gülüm gülüm değil mi
***
Sallama saçların yar yar sen de bulursun
Azrail misali yar yar canım alırsın
***
Etme bu cefayı yar yar ganlım olursun
Bu gül senin gülün gülün değil mi
***
Etme bu cefayı yar yar ganlım olursun
Bu gül senin gülün gülün değil mi
-
Ağır gitsin biraz zaman, üzülüyorum
Yorgun kuşlar gibi oldum, süzülüyorum
Hesabını kim verecek yüzümdeki çizgilerin
Çığlık çığlığa yıllarım, yoruluyorum
***
Hesabını kim verecek yüzümdeki çizgilerin
Çığlık çığlığa yıllarım, yoruluyorum
***
Beni yıpratma canımın içi, beni ağlatma
Yıllar zaten böyle geçer, bari sen yıkma
Beni yıpratma canımın içi, beni ağlatma
Yıllar zaten böyle geçer, bari sen yıkma
***
Ne can alır ne de canan yük kervanını
Herkes gider aynı yere, sür devranını
***
Yorul kalbim yorul böyle
Mahpustan sürgünden söyle
Gücenmeden geçen güne sor yarınımı
***
Yorul kalbim yorul böyle
Mahpustan sürgünden söyle
Gücenmeden geçen güne sor yarınımı
***
Beni yıpratma canımın içi, beni ağlatma
Yıllar zaten böyle geçer, bari sen yıkma
Beni yıpratma canımın içi, beni ağlatma
Yıllar zaten böyle geçer, bari sen yıkma
-
Bakışların hayalimden gitmiyor ki
O çocuksu hallerini özledim
Seni görmek, seni sevmek tek dileğim
Sensin ilk yangın yüreğimde
Sensin kalp ağrım
***
Yalan değil tadım olmaz sen yoksan
Kalbim susmaz ki dilim konuşmaz duramam
Derinlerde yükseklerde her yerde
Zaman akmaz ki
Dünya dönmez ki uzaksan
***
Gülüm, gönlüm açık yollarına
Çiçeğine, dallarına
Her şey feda olsun sana sen iste gülüm
Dikenine toprağına, gözündeki yaşlarına
Kurban olsun aşkım sana
***
Her halimle her halinin aşığıyım
Biraz anla görerek baksan ne olur
Belalım, zarardayım hem darda
Bari sen vurma yüreğimden
Ayrılma asla
***
Yalan değil tadım olmaz sen yoksan
Kalbim susmaz ki dilim konuşmaz duramam
Derinlerde yükseklerde her yerde
Zaman akmaz ki
Dünya dönmez ki uzaksan
***
Gülüm, gönlüm açık yollarına
Çiçeğine, dallarına
Her şey feda olsun sana sen iste gülüm
Dikenine toprağına, gözündeki yaşlarına
Kurban olsun aşkım sana sen iste gülüm
-
Yalın ayak kapılarda bekledim seni
Sordular da sır vermedim
Sakladım seni
***
Yalın ayak kapılarda bekledim seni
Sordular da sır vermedim
Sakladım seni
***
Dağlar aştım, yollar aştım
Yasaklardan sular içtim
Herkes yardan vazgeç dedi
Vazgeçemedim
***
Dağlar aştım, yollar aştım
Yasaklardan sular içtim
Herkes yardan vazgeç dedi
Vazgeçemedim
***
Oy, rüzgar gülüm, oy
Oy, tenimde ölüm, oy
Oy, rüzgar gülüm, oy
Oy, oy, teninde ölürüm, oy
***
Yalın ayak kapılarda bekledim seni
Sordular da sır vermedim
Sakladım seni
***
Yalın ayak kapılarda bekledim seni
Sordular da sır vermedim
Sakladım seni
***
Dağlar aştım, yollar aştım
Yasaklardan sular içtim
Herkes yardan vazgeç dedi
Vazgeçemedim
***
Dağlar aştım, yollar aştım
Yasaklardan sular içtim
Herkes yardan vazgeç dedi
Vazgeçemedim
***
Oy, rüzgar gülüm, oy
Oy, tenimde ölüm, oy
Oy, rüzgar gülüm, oy
Oy, teninde ölürüm oy
-
Sığındık gizli zamanlara
Tükettik birbirimizi
Korkmuyordum yadırganmaktan
Sefil yalanların bitirdi bizi
***
Hiç sahip olamadım sana
Hiçbir gün güldürmedin beni
Seni seviyorum ama
Mutlu değilim
***
Senden ayrılmayı düşünüyorum
Pusuda bekler acılar
Korkmuyorum yalnız uyanmaktan
Kucaklar beni yeni aşklar
***
Senden ayrılmayı düşünüyorum
Pusuda bekler acılar
Korkmuyorum yalnız uyanmaktan
Kucaklar beni yeni aşklar
***
Sildi yüreğimden gözlerinin verdiği acıyı
Sildi kalbimdeki çırpındıkça kopamayan sancıyı
Yolcuyu, hancıyı, senden sonra kalan o yabancıyı
Tutuldum bir sağanağa
Büyüttüm koynumdaki tomurcuğu, adı sanı başkaydı
Daha dün beş yaşındaydım, kirli bir derenin tam ortasındaydım
***
Hiç sahip olamadım sana
Hiçbir gün güldürmedin beni
Seni seviyorum ama
Mutlu değilim
***
Senden ayrılmayı düşünüyorum
Pusuda bekler acılar
Korkmuyorum yalnız uyanmaktan
Kucaklar beni yeni aşklar
***
Senden ayrılmayı düşünüyorum
Pusuda bekler acılar
Korkmuyorum yalnız uyanmaktan
Kucaklar beni yeni aşklar
-
Kederim uçar gider
Yokluğuna aldırmam
Bulurum bir bahar daha
Güllerimi sana soldurtmam
***
Kederim uçar gider
Yokluğuna aldırmam
Bulurum bir bahar daha
Güllerimi sana soldurtmam
***
Sudan sebeplere inat
Hiçbir zaman ayrılmam
***
Sen beni böyle üz bakalım
Düşünme beni, ez bakalım
Teninde aşkın kıyameti kopsun
Benim yokluğumla gez bakalım
***
Sen beni böyle üz bakalım
Düşünme beni, ez bakalım
Teninde aşkın kıyameti kopsun
Benim yokluğumla gez bakalım
***
Kederim uçar gider
Yokluğuna aldırmam
Bulurum bir bahar daha
Güllerimi sana soldurtmam
***
Kederim uçar gider
Yokluğuna aldırmam
Bulurum bir bahar daha
Güllerimi sana soldurtmam
***
Sudan sebeplere inat
Hiçbir zaman ayrılmam
***
Sen beni böyle üz bakalım
Düşünme beni, ez bakalım
Teninde aşkın kıyameti kopsun
Benim yokluğumla gez bakalım
***
Sen beni böyle üz bakalım
Düşünme beni, ez bakalım
Teninde aşkın kıyameti kopsun
Benim yokluğumla gez bakalım
***
Sen beni böyle üz bakalım
Düşünme beni, ez bakalım
Teninde aşkın kıyameti kopsun
Benim yokluğumla gez bakalım
-
-
-
-
-
-
-