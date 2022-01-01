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7/24 Dinle Ferdifon'dan Seçmeler 6

Ferdifon'dan Seçmeler 6 Şarkı Sözleri

Orhan Ölmez Ferdifon'dan Seçmeler 6 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Orhan Ölmez Ferdifon'dan Seçmeler 6 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ferdifon'dan Seçmeler 6 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Orhan Ölmez

Orhan Ölmez

Ferdifon'dan Seçmeler 6

  • Aşk Beni Sevmedi

  • Yağmurlar Canımı Alsın

  • Gitmek Kolay(Yeni)

  • Yandı Gönlüm(Yeni)

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