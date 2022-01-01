Orhan Ölmez

Kaç defa yanıldım kaç defa aldandım saymadım sayamadım Kaç defa ağladım aşk için harcandım yine de akıllanmadım Ne kadar korkusuzdum aşkına sorgusuzdum Seni ben çok sevmiştim Olmadı yapamadım sonuna varamadım ayrılık istememiştim *** Korktuğum başımdan gitmedi Aşk dedin aşk beni dinlemedi Ayrılık peşinde gölge gibi Sabrım hep sabırdan öteydi Aşkımsa aşklardan yüceydi Aşk beni sevmedi *** Kaç defa yanıldım kaç defa aldandım saymadım sayamadım Kaç defa ağladım aşk için harcandım yine de akıllanmadım Ne kadar korkusuzdum aşkına sorgusuzdum Seni ben çok sevmiştim Olmadı yapamadım sonuna varamadım ayrılık istememiştim *** Korktuğum başımdan gitmedi Aşk dedin aşk beni dinlemedi Ayrılık peşinde gölge gibi Sabrım hep sabırdan öteydi Aşkımsa aşklardan yüceydi Aşk beni sevmedi