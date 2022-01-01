Ferdifon'dan Seçmeler 6 Şarkı Sözleri
Orhan Ölmez Ferdifon'dan Seçmeler 6 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Orhan Ölmez Ferdifon'dan Seçmeler 6 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ferdifon'dan Seçmeler 6 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Orhan Ölmez
Ferdifon'dan Seçmeler 6
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Kaç defa yanıldım kaç defa aldandım saymadım sayamadım
Kaç defa ağladım aşk için harcandım yine de akıllanmadım
Ne kadar korkusuzdum aşkına sorgusuzdum
Seni ben çok sevmiştim
Olmadı yapamadım sonuna varamadım ayrılık istememiştim
***
Korktuğum başımdan gitmedi
Aşk dedin aşk beni dinlemedi
Ayrılık peşinde gölge gibi
Sabrım hep sabırdan öteydi
Aşkımsa aşklardan yüceydi
Aşk beni sevmedi
***
Kaç defa yanıldım kaç defa aldandım saymadım sayamadım
Kaç defa ağladım aşk için harcandım yine de akıllanmadım
Ne kadar korkusuzdum aşkına sorgusuzdum
Seni ben çok sevmiştim
Olmadı yapamadım sonuna varamadım ayrılık istememiştim
***
Korktuğum başımdan gitmedi
Aşk dedin aşk beni dinlemedi
Ayrılık peşinde gölge gibi
Sabrım hep sabırdan öteydi
Aşkımsa aşklardan yüceydi
Aşk beni sevmedi
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Sen yokluğumun en acı bağı
Gel de tatlandır öbür yarımı
Gel gözlerimden al şu canımı
Gel çalma artık uykularımı
***
Gökyüzüm sen ol bir tanem güneş teninde batsın
Bırakıp gidersem seni yağmurlar canımı alsın
Gökyüzüm sen ol bir tanem güneş teninde batsın
Bırakıp gidersem seni yağmurlar canımı alsın
***
Sen şu kırların toprak kokusu
Gel ölümlensin kaybetme korkusu
Gel atma bizi çok uzaklara
Gel uyanmadan hasretin uykusu
***
Gökyüzüm sen ol bir tanem güneş teninde batsın
Bırakıp gidersem seni yağmurlar canımı alsın
Gökyüzüm sen ol bir tanem güneş teninde batsın
Bırakıp gidersem seni yağmurlar canımı alsın
Gökyüzüm sen ol bir tanem
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