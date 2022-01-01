Orhan Ölmez

Serçe Şarkı Sözleri
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Bana bırak sevdayı giderken sadece
Bana bırak acısını hallederim içimde
Bana bırak sevdayı giderken sadece
Bana bırak acısını hallederim içimde
***
Ben senden öncede yaşıyordum
Senden sonrada yaşarım
Hic düşünme tüm dünyayı
Tek başıma savaşırım
***
Ben zaten hep savaşıyorum
Senden sonrada savaşırım
Hic düşünme hayatınla elbet bir gün uzlaşırım
***
Ben senden öncede yaşıyordum
Senden sonrada yaşarım
Hiç düşünme tüm dünyayı
Tek başıma savaşırım
***
Ben zaten hep savaşıyorum
Senden sonrada savaşırım
Hiç düşünme hayatınla elbet bir gün uzlaşırım
***
Bana bırak söndürürüm içindeki yangınını
Bana bırak ben hallederim aşkımı acısını
Bana bırak söndürürüm içindeki yangınını
Bana bırak ben hallederim askımın acısını
***
Bana bırak sevdayı giderken sadece
Bana bırak acısını hallederim içimde
Bana bırak sevdayı giderken sadece
Bana bırak acısını hallederim içimde
***
Ben senden öncede yaşıyordum
Senden sonrada yaşarım
Hiç düşünme tüm dünyayı
Tek başıma savaşırım
***
Ben zaten hep savaşıyorum
Senden sonrada savaşırım
Hiç düşünme hayatınla elbet bir gün uzlaşırım
***
Ben senden öncede yaşıyordum
Senden sonrada yaşarım
Hiç düşünme tüm dünyayı
Tek başıma savaşırım
***
Ben zaten hep savaşıyorum
Senden sonrada savaşırım
Hiç düşünme hayatınla elbet bir gün uzlaşırım
***
Bana bırak söndürürüm içindeki yangınını
Bana bırak ben hallederim aşkımı acısını
Bana bırak söndürürüm içindeki yangınını
Bana bırak ben hallederim askımın acısını
***
Bana bırak söndürürüm içindeki yangınını
Bana bırak ben hallederim aşkımı acısını
-
Sahi biz tanışmamıştık değil mi
Yürümemiştik hiç bilge ağaçların gölgesinde
Sahiden hatırı ne oldu kahvenin içtik
İçtik hiç kıymet bilmedik gaipte bile
***
Ah yollar yine dolandı
Belki onlar bile utandı
Ben karışmam aşk kalır senin hevesinde
***
Gözümün yaşını yüzdürdüm hisara doğru, fısıldadı
Serçe, kanadı kanadım, sana kondum
Gözümün yaşını yüzdürdüğüm hisara doğru, serçeyi besleyen
Çocuklar büyüdü adam oldu
***
Gözümün yaşını yüzdürdüm hisara doğru, fısıldadı
Serçe, kanadı kanadım, sana kondum
Gözümün yaşını yüzdürdüğüm hisara doğru, serçeyi besleyen
Çocuklar büyüdü adam oldu