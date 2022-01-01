Orhan Ölmez

Bana bırak sevdayı giderken sadece Bana bırak acısını hallederim içimde Bana bırak sevdayı giderken sadece Bana bırak acısını hallederim içimde *** Ben senden öncede yaşıyordum Senden sonrada yaşarım Hic düşünme tüm dünyayı Tek başıma savaşırım *** Ben zaten hep savaşıyorum Senden sonrada savaşırım Hic düşünme hayatınla elbet bir gün uzlaşırım *** Ben senden öncede yaşıyordum Senden sonrada yaşarım Hiç düşünme tüm dünyayı Tek başıma savaşırım *** Ben zaten hep savaşıyorum Senden sonrada savaşırım Hiç düşünme hayatınla elbet bir gün uzlaşırım *** Bana bırak söndürürüm içindeki yangınını Bana bırak ben hallederim aşkımı acısını Bana bırak söndürürüm içindeki yangınını Bana bırak ben hallederim askımın acısını *** Bana bırak sevdayı giderken sadece Bana bırak acısını hallederim içimde Bana bırak sevdayı giderken sadece Bana bırak acısını hallederim içimde *** Ben senden öncede yaşıyordum Senden sonrada yaşarım Hiç düşünme tüm dünyayı Tek başıma savaşırım *** Ben zaten hep savaşıyorum Senden sonrada savaşırım Hiç düşünme hayatınla elbet bir gün uzlaşırım *** Ben senden öncede yaşıyordum Senden sonrada yaşarım Hiç düşünme tüm dünyayı Tek başıma savaşırım *** Ben zaten hep savaşıyorum Senden sonrada savaşırım Hiç düşünme hayatınla elbet bir gün uzlaşırım *** Bana bırak söndürürüm içindeki yangınını Bana bırak ben hallederim aşkımı acısını Bana bırak söndürürüm içindeki yangınını Bana bırak ben hallederim askımın acısını *** Bana bırak söndürürüm içindeki yangınını Bana bırak ben hallederim aşkımı acısını