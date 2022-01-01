Benim Gibi Şarkı Sözleri
Orhan Ölmez Benim Gibi şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Orhan Ölmez Benim Gibi şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Benim Gibi sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Yorulur insan yalnız kalınca
Sakın benim gibi yalnız kalma
Acıtır sevda yürek yanınca
Sakın sen benim gibi yanma
***
Yorulur insan yalnız kalınca
Sakın benim gibi yalnız kalma
Acıtır sevda yürek yanınca
Sakın sen benim gibi yanma
***
Kıyamadığımsın hâlâ
Dokunamadığım çiçeksin
Benim seni sevdiğim gibi sen kimseyi sevme
Ben üzüldüm aşk elinden, sen sakın üzülme
***
Sevme benim gibi
Üzülme benim gibi
Ben yandım sevdadan
Sen yanma benim gibi
***
Sevme benim gibi
Üzülme benim gibi
Ben yandım sevdadan
Sen yanma benim gibi
***
Dayanamam ki sana kızsam da
Aşk yüzünden ağlamana
Alışır sandım yürek zamanla
Sakın benim gibi yanılma
***
Dayanamam ki sana kızsam da
Aşk yüzünden ağlamana
Alışır sandım yürek zamanla
Sakın benim gibi yanılma
***
Kıyamadığımsın hâlâ
Dokunamadığım çiçeksin
Benim seni sevdiğim gibi sen kimseyi sevme
Ben üzüldüm aşk elinden, sen sakın üzülme
***
Sevme benim gibi
Üzülme benim gibi
Ben yandım sevdadan
Sen yanma benim gibi
***
Sevme benim gibi
Üzülme benim gibi
Ben yandım sevdadan
Sen yanma benim gibi
***
Sevme benim gibi
Üzülme benim gibi
Ben yandım sevdadan
Sen yanma benim gibi
***
Sevme benim gibi
Üzülme benim gibi
Ben yandım sevdadan
Sen yanma benim gibi
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