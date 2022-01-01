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Benim Gibi Şarkı Sözleri

Orhan Ölmez Benim Gibi şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Orhan Ölmez Benim Gibi şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Benim Gibi sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Orhan Ölmez

Orhan Ölmez

Benim Gibi

  • Benim Gibi

  • Sonbahar

  • Kader

  • Benim Gibi

  • Bu Elveda

  • Kim Sever

  • Sar

  • Gel

  • Gitme (Akustik)

  • Doğumgünü

  • Yeter ki Sen İste

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