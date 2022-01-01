Orhan Ölmez

Yorulur insan yalnız kalınca Sakın benim gibi yalnız kalma Acıtır sevda yürek yanınca Sakın sen benim gibi yanma *** Yorulur insan yalnız kalınca Sakın benim gibi yalnız kalma Acıtır sevda yürek yanınca Sakın sen benim gibi yanma *** Kıyamadığımsın hâlâ Dokunamadığım çiçeksin Benim seni sevdiğim gibi sen kimseyi sevme Ben üzüldüm aşk elinden, sen sakın üzülme *** Sevme benim gibi Üzülme benim gibi Ben yandım sevdadan Sen yanma benim gibi *** Sevme benim gibi Üzülme benim gibi Ben yandım sevdadan Sen yanma benim gibi *** Dayanamam ki sana kızsam da Aşk yüzünden ağlamana Alışır sandım yürek zamanla Sakın benim gibi yanılma *** Dayanamam ki sana kızsam da Aşk yüzünden ağlamana Alışır sandım yürek zamanla Sakın benim gibi yanılma *** Kıyamadığımsın hâlâ Dokunamadığım çiçeksin Benim seni sevdiğim gibi sen kimseyi sevme Ben üzüldüm aşk elinden, sen sakın üzülme *** Sevme benim gibi Üzülme benim gibi Ben yandım sevdadan Sen yanma benim gibi *** Sevme benim gibi Üzülme benim gibi Ben yandım sevdadan Sen yanma benim gibi *** Sevme benim gibi Üzülme benim gibi Ben yandım sevdadan Sen yanma benim gibi *** Sevme benim gibi Üzülme benim gibi Ben yandım sevdadan Sen yanma benim gibi