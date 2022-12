Günlerdir gözlerime uyku girmez yoruldum Sayende bildiğim güzel şeyleri unuttum Günlerdir gözlerime uyku girmez yoruldum Sayende bildiğim güzel şeyleri unuttum *** Bana her şeyi verseler yetmez gülüm sen yoksan eğer Bu yıkılmış halime gelmen yeter Bana her şeyi verseler olmaz gülüm sen yoksan eğer Bu tükenmiş halime gelmen yeter *** Benim istediğim yalnız sensin Gel de gönlüm ümitlensen Derdime derman bir tek sensin Gel de ömrüm güzelleşsin *** Benim istediğim yalnız sensin Gel de gönlüm ümitlensen Derdime derman bir tek sensin Gel de ömrüm güzelleşsin *** Günlerdir gözlerime uyku girmez yoruldum Sayende bildiğim güzel şeyleri unuttum Günlerdir gözlerime uyku girmez yoruldum Sayende bildiğim güzel şeyleri unuttum *** Bana her şeyi verseler yetmez gülüm sen yoksan eğer Bu yıkılmış halime gelmen yeter Bana her şeyi verseler olmaz gülüm sen yoksan eğer Bu tükenmiş halime gelmen yeter *** Benim istediğim yalnız sensin Gel de gönlüm ümitlensen Derdime derman bir tek sensin Gel de ömrüm güzelleşsin *** Benim istediğim yalnız sensin Gel de gönlüm ümitlensen Derdime derman bir tek sensin Gel de ömrüm güzelleşsin *** Benim istediğim yalnız sensin Gel de gönlüm ümitlensen Derdime derman bir tek sensin Gel de ömrüm güzelleşsin *** Benim istediğim yalnız sensin Gel de gönlüm ümitlensen Derdime derman bir tek sensin Gel de ömrüm güzelleşsin