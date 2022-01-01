Orhan Ölmez

Damla Damla Şarkı Sözleri
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Damla damla aksam sana doldurur musun kalbini benimle?
Yoksa sen de taşıyamaz da döker misin beni yerlere?
Yağmur olsam yağsam sana ıslatır mısın kendini benimle?
Yoksa sen de dayanamaz da kaçar mısın en kuytu yerlere?
***
Ya da bir gün düşsem kalsam
Yaşamaktan bir an yorulsam
En karmaşık hâllerimde kalır mısın benimle birlikte?
Yoksa sen de dayanamaz da kaçar mısın bambaşka ellere?
***
İyi günümde, kötü günümde
Hayatımın her yerinde
Aşk denilen bu resimde durur musun benimle birlikte?
Yoksa sende dayanamaz da gider misin bambaşka düşlere?
***
"Seviyorum seni" desem
Sever misin sen de? Bilmem
Tutar mısın ellerimden?
Sana doğru düşersem
***
"Gözümün nurusun" desem
Sever misin sen de? Bilmem
Tutar mısın ellerimden?
Sana sonsuz güvensem
***
Ya da bir gün düşsem kalsam
Yaşamaktan bir an yorulsam
En karmaşık hâllerimde kalır mısın benimle birlikte?
Yoksa sen de dayanamaz da kaçar mısın bambaşka ellere?
***
İyi günümde, kötü günümde
Hayatımın her yerinde
Aşk denilen bu resimde durur musun benimle birlikte?
Yoksa sende dayanamaz da gider misin bambaşka düşlere?
***
"Seviyorum seni" desem
Sever misin sen de? Bilmem
Tutar mısın ellerimden?
Sana doğru düşersem
***
"Gözümün nurusun" desem
Sever misin sen de? Bilmem
Tutar mısın ellerimden?
Sana sonsuz güvensem