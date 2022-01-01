Orhan Ölmez

Aşk dilinde tek bir hece Gönüldeki bilmece Bilmem ne fayda eder Senin beni sevmene *** Aşk dilinde tek bir hece Gönüldeki bilmece Bilmem ne fayda eder Senin beni sevmene *** Sen beni sev diye Bilsen neler verirdim Sen beni sev diye Diye diye delirdim *** Sen beni sev diye Bilsen neler verirdim Sen beni sev diye Diye diye delirdim *** Aşk dilinde tek bir hece Gönüldeki bilmece Bilmem ne fayda eder Senin bana gelmene *** Aşk dilinde tek bir hece Gönüldeki bilmece Bilmem ne fayda eder Senin bana gelmene *** Sen beni sev diye Bilsen neler verirdim Sen beni sev diye Diye diye delirdim *** Sen beni sev diye Bilsen neler verirdim Sen beni sev diye Diye diye delirdim *** Sen beni sev diye Bilsen neler verirdim Sen beni sev diye Diye diye delirdim *** Sen beni sev diye Bilsen neler verirdim Sen beni sev diye Diye diye delirdim *** Sen beni sev diye Bilsen neler verirdim Sen beni sev diye Diye diye delirdim *** Sen beni sev diye Bilsen neler verirdim Sen beni sev diye Diye diye delirdim *** Sen beni sev diye Bilsen neler verirdim Sen beni sev diye Diye diye delirdim *** Sen beni sev diye Bilsen neler verirdim Sen beni sev diye Diye diye delirdim