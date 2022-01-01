Dünya Senin Şarkı Sözleri
Orhan Ölmez Dünya Senin şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Orhan Ölmez Dünya Senin şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Dünya Senin sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Aşk dilinde tek bir hece
Gönüldeki bilmece
Bilmem ne fayda eder
Senin beni sevmene
***
Aşk dilinde tek bir hece
Gönüldeki bilmece
Bilmem ne fayda eder
Senin beni sevmene
***
Sen beni sev diye
Bilsen neler verirdim
Sen beni sev diye
Diye diye delirdim
***
Sen beni sev diye
Bilsen neler verirdim
Sen beni sev diye
Diye diye delirdim
***
Aşk dilinde tek bir hece
Gönüldeki bilmece
Bilmem ne fayda eder
Senin bana gelmene
***
Aşk dilinde tek bir hece
Gönüldeki bilmece
Bilmem ne fayda eder
Senin bana gelmene
***
Sen beni sev diye
Bilsen neler verirdim
Sen beni sev diye
Diye diye delirdim
***
Sen beni sev diye
Bilsen neler verirdim
Sen beni sev diye
Diye diye delirdim
***
Sen beni sev diye
Bilsen neler verirdim
Sen beni sev diye
Diye diye delirdim
***
Sen beni sev diye
Bilsen neler verirdim
Sen beni sev diye
Diye diye delirdim
***
Sen beni sev diye
Bilsen neler verirdim
Sen beni sev diye
Diye diye delirdim
***
Sen beni sev diye
Bilsen neler verirdim
Sen beni sev diye
Diye diye delirdim
***
Sen beni sev diye
Bilsen neler verirdim
Sen beni sev diye
Diye diye delirdim
***
Sen beni sev diye
Bilsen neler verirdim
Sen beni sev diye
Diye diye delirdim
-
Son yolculuk bu kaybolduğum yer soğuk
Bir tek acı kaldıysa gözyaşı
Nasıl bir sevgin varsa
Bıraktın çöl topraklarda
***
Sen gerçeğim, yalansız söylerim
Dünya senin, görmediğin her şeyim
***
Bomboş evim, sarardı çöl çiçeğim
Dünya senin, görmediğin her şeyim
Dünya senin, görmediğin her şeyim
***
Son yolculuk bu kaybolduğum yer soğuk
Bir tek acı kaldıysa gözyaşı
Nasıl bir sevgin varsa
Bıraktın çöl topraklarda
***
Sen gerçeğim, yalansız söylerim
Dünya senin, görmediğin her şeyim
***
Bomboş evim, sarardı çöl çiçeğim
Dünya senin, görmediğin her şeyim
Dünya senin, görmediğin her şeyim