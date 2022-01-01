Orhan Ölmez

Derviş Ey zalim yüzünü özledim Günlerdir sesine hasretim Biraz umut bana yüreği zorlama Kaderime küskünüm yapma *** Sabrımdan yolunu gözledim Aşkımdan bütün emeklerim Sebebim olmada gücümü harcama Usanırım bir gün yapma *** Ne aşklar tükenmiş bu dünyada Gönülden seven yok etrafında Güzünü açta bakıver bana ne diyorum sana Gülüne hasret bülbül gibi aşığım sana *** Şirine hasret Ferhat gibi aşığım sana Her şey üstüme gelir şimdi yokluğunla hayat geçer mi? Alışırım zamanla belki ama çok zor inan ki Sabretmekten derviş oldum sanki *** Her şey üstüme gelir şimdi yokluğunla hayat geçer mi? Alışırım zamanla belki ama çok zor inan ki Sabretmekten derviş oldum sanki

Ben Yaşarım İçimdeki yokluğuna ağladım Geceleri gündüzlere de bağladım Dudaklarıma ismini yasakladım *** Duvarlara yüreğimi yasladım Yokluğunu hatalarıma bağladım Geç oldu ama şimdi anladım *** Sel olur taşarım Çöl olur yakarım Taş olur susarım Söz olur uçarım *** Söyle, ah hırçın özgür Hep cesur ve asi ruhum Şimdi mi sevmekten korkuyorsun? *** Bu gece tek başıma hem gider hem ağlarım Son defa saçlarıma dertlerimi bağladım Gün olur küllerimden ben yeniden doğar Akarım, taşarım, yol olur ben yaşarım *** Biri seni daha çok sever bir gün umarım Bilirsin, hep ne varsa ben içime atarım Şimdi hiç görmediğim topraklara konar Akarım, taşarım, yol olur ben yaşarım *** Duvarlara yüreğimi yasladım Yokluğunu hatalarıma bağladım Geç oldu ama şimdi anladım *** Sel olur taşarım Çöl olur yakarım Taş olur susarım Söz olur uçarım *** Söyle, ah hırçın özgür Hep cesur ve asi ruhum Şimdi mi sevmekten korkuyorsun? *** Bu gece tek başıma hem gider hem ağlarım Son defa saçlarıma dertlerimi bağladım Gün olur küllerimden ben yeniden doğar Akarım, taşarım, yol olur ben yaşarım *** Biri seni daha çok sever bir gün umarım Bilirsin, hep ne varsa ben içime atarım Şimdi hiç görmediğim topraklara konar Akarım, taşarım, yol olur ben yaşarım *** Bu gece tek başıma hem gider hem ağlarım Son defa saçlarıma dertlerimi bağladım Gün olur küllerimden ben yeniden doğar Akarım, taşarım, yol olur ben yaşarım *** Biri seni daha çok sever bir gün umarım Bilirsin, hep ne varsa ben içime atarım Şimdi hiç görmediğim topraklara konar Akarım, taşarım, yol olur ben yaşarım