Ben Yaşarım Şarkı Sözleri
Orhan Ölmez Ben Yaşarım şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Orhan Ölmez Ben Yaşarım şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ben Yaşarım sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
-
Ey zalim yüzünü özledim
Günlerdir sesine hasretim
Biraz umut bana yüreği zorlama
Kaderime küskünüm yapma
***
Sabrımdan yolunu gözledim
Aşkımdan bütün emeklerim
Sebebim olmada gücümü harcama
Usanırım bir gün yapma
***
Ne aşklar tükenmiş bu dünyada
Gönülden seven yok etrafında
Güzünü açta bakıver bana ne diyorum sana
Gülüne hasret bülbül gibi aşığım sana
***
Şirine hasret Ferhat gibi aşığım sana
Her şey üstüme gelir şimdi yokluğunla hayat geçer mi?
Alışırım zamanla belki ama çok zor inan ki
Sabretmekten derviş oldum sanki
***
Her şey üstüme gelir şimdi yokluğunla hayat geçer mi?
Alışırım zamanla belki ama çok zor inan ki
Sabretmekten derviş oldum sanki
-
İçimdeki yokluğuna ağladım
Geceleri gündüzlere de bağladım
Dudaklarıma ismini yasakladım
***
Duvarlara yüreğimi yasladım
Yokluğunu hatalarıma bağladım
Geç oldu ama şimdi anladım
***
Sel olur taşarım
Çöl olur yakarım
Taş olur susarım
Söz olur uçarım
***
Söyle, ah hırçın özgür
Hep cesur ve asi ruhum
Şimdi mi sevmekten korkuyorsun?
***
Bu gece tek başıma hem gider hem ağlarım
Son defa saçlarıma dertlerimi bağladım
Gün olur küllerimden ben yeniden doğar
Akarım, taşarım, yol olur ben yaşarım
***
Biri seni daha çok sever bir gün umarım
Bilirsin, hep ne varsa ben içime atarım
Şimdi hiç görmediğim topraklara konar
Akarım, taşarım, yol olur ben yaşarım
***
Duvarlara yüreğimi yasladım
Yokluğunu hatalarıma bağladım
Geç oldu ama şimdi anladım
***
Sel olur taşarım
Çöl olur yakarım
Taş olur susarım
Söz olur uçarım
***
Söyle, ah hırçın özgür
Hep cesur ve asi ruhum
Şimdi mi sevmekten korkuyorsun?
***
Bu gece tek başıma hem gider hem ağlarım
Son defa saçlarıma dertlerimi bağladım
Gün olur küllerimden ben yeniden doğar
Akarım, taşarım, yol olur ben yaşarım
***
Biri seni daha çok sever bir gün umarım
Bilirsin, hep ne varsa ben içime atarım
Şimdi hiç görmediğim topraklara konar
Akarım, taşarım, yol olur ben yaşarım
***
Bu gece tek başıma hem gider hem ağlarım
Son defa saçlarıma dertlerimi bağladım
Gün olur küllerimden ben yeniden doğar
Akarım, taşarım, yol olur ben yaşarım
***
Biri seni daha çok sever bir gün umarım
Bilirsin, hep ne varsa ben içime atarım
Şimdi hiç görmediğim topraklara konar
Akarım, taşarım, yol olur ben yaşarım
-
Yarım kalmış bir kitap gibi ben
Bir yandayım
Sulanmayan bir çiçek gibi sen
Bir yandasın
***
Yerinden olmuş yaprak gibiyiz
Düşüyoruz
Baştan yaşarım sorsan
Ama sen hiç olmamışız farz et
***
Farz et hiç tanışmadık, buluşmadık
Hiç dönmedin o köşeden
Farz et hiç yanaşmadık, koklaşmadık
Hiç içmedik o şişeden
***
Farz et o fallar tutmadı, yıldızlar barışmadı
Hiç yorulmadık öpüşmekten
Senle bir rüya gördük herkesin gözü önünde
Kimse bilmez, ne oldu sahiden?
***
Yarım kalmış bir kitap gibi ben
Bir yandayım
Sulanmayan bir çiçek gibi sen
Bir yandasın
***
Baştan yaşarım sorsan
Ama sen hiç olmamışız farz et
***
Farz et hiç tanışmadık, buluşmadık
Hiç dönmedin o köşeden
Farz et hiç yanaşmadık, koklaşmadık
Hiç içmedik o şişeden
***
Farz et o fallar tutmadı, yıldızlar barışmadı
Hiç yorulmadık öpüşmekten
Senle bir rüya gördük herkesin gözü önünde
Kimse bilmez, ne oldu sahiden?
***
Farz et, farz et
Farz et, gel de farz et
Bize hiçbir şey olmaz sanıyorduk, oldu işte
***
Farz et hiç tanışmadık, buluşmadık
Hiç dönmedin o köşeden
Farz et hiç yanaşmadık, koklaşmadık
Hiç içmedik o şişeden
***
Farz et o fallar tutmadı, yıldızlar barışmadı
Hiç yorulmadık öpüşmekten
Senle bir rüya gördük herkesin gözü önünde
Kimse bilmez, ne oldu sahiden?
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-