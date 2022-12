Orhan Ölmez

Dön Desem Bu aralar içimde bir yangın var Hem yorgunum, biraz da suskun Sabah olmaz gönülde yar sancım var Hem dargınım, biraz da kırgın *** Neler oldu ruhun duymaz Gözün görse gönlün bilmez Her ayrılık bir başlangıç Bu gidişte sonum olmaz *** Neler oldu ruhun duymaz Gözün görse gönlün bilmez Her ayrılık bir başlangıç Bu gidişte sonum olmaz yar *** Ama "Dön" desem "Seviyorum seni dön" desem Seni nasıl özledim bir bilsen *** Ama "Dön" desem "Seviyorum seni dön" desem Seni nasıl özledim bir bilsen *** Ama "Dön" desem "Seviyorum seni dön" desem Seni nasıl özledim bir bilsen *** Ama "Dön" desem "Seviyorum seni dön" desem Seni nasıl özledim bir bilsen *** Zaman olur gözümde yaşlar çağlar Kah akarlar, kah dururlar Bir an olur dilimde sözler ağlar Ben "Aşk" derim, hüzün olurlar *** Neler oldu ruhun duymaz Gözün görse gönlün bilmez Her ayrılık bir başlangıç Bu gidişte sonum olmaz *** Neler oldu ruhun duymaz Gözün görse gönlün bilmez Her ayrılık bir başlangıç Bu gidişte sonum olmaz yar *** Ama "Dön" desem "Seviyorum seni dön" desem Seni nasıl özledim bir bilsen *** Ama "Dön" desem "Seviyorum seni dön" desem Seni nasıl özledim bir bilsen *** Ama "Dön" desem "Seviyorum seni dön" desem Seni nasıl özledim bir bilsen *** Ama "Dön" desem "Seviyorum seni dön" desem Seni nasıl özledim bir bilsen *** Ama "Dön" desem "Seviyorum seni dön" desem Seni nasıl özledim bir bilsen *** Ama "Dön" desem "Seviyorum seni dön" desem Seni nasıl özledim bir bilsen

Dertler Benim Olsun Bir zamanlar benim sevgilimdin Yanımdayken bile hasretimdin Şimdi başka bir aşk buldun Mutluluk senin olsun *** Dertler benim çile benim Hayat senin senin olsun Ben daha ne çile dertlere yolcuyum Ben alnına dert yazılan kader mahkumuyum *** Fark etmez yaşamak Sen mesut ol yeter Dertler bana gönül vermiş Ben aşk sarhoşuyum *** Dilerim her arzun gerçek olsun Hayat bu şansın hep açık olsun Dertler benim çile benim Hayat senin senin olsun Hatıralar hasret benim *** Ömrüm senin senin olsun Bir gün daha geçti yine sensiz Aşkım ağlıyor bak sessiz sessiz Çare bensiz ben çaresiz ümidim senin olsun *** Sana gelen dertler benim Mutluluk senin olsun İsterdim ömrümüz geçseydi beraber İster miydim ayrılık gülseydi şu kader *** Ben çile dert dolu sen ümitler yolu Şimdi sensiz bak seninle geçiyor mevsimler Bir zamanlar benim sevgilimdin Yanımdayken bile hasretimdin *** Şimdi başka bir aşk buldun Mutluluk senin olsun Dertler benim hasret benim Ömrüm senin senin olsun

Gidiyorum Ne çok üzülmüşüm sevinçlerimden çok Ne çok ağlamışım gülmek yabancı Kaderin eline bırakıp kendimi Harcadım ömrümü kader yalancı *** Belli ki sen de gideceksin Gözüm yollarda Belli ki ben de solacağım Bu ilkbaharda *** Gidenlerden intikam Senden önce ben *** Gidiyorum Sözlerimde bir sen varsın Bir de umutlarım Gidiyorum Ellerimde bir yalnızlığım var Ve bir de gözyaşlarım *** Gitme desene ne olur *** Belli ki sen de gideceksin Gözüm yollarda Belli ki ben de solacağım Bu ilkbaharda *** Gidenlerden intikam Senden önce ben *** Gidiyorum Sözlerimde bir sen varsın Bir de umutlarım Gidiyorum Ellerimde bir yalnızlığım var Ve bir de gözyaşlarım *** Gitme desene ne olur Gitme desene

Hayatta Başarılar Diliyorum Bir hikaye daha bitti bitiyor Göz göre göre kaçıp gidiyor elden Ne hazindir hayat eksiliyor sabrederken Git gide imkansızlaşıyor Tende vakit geç, canda erken Her insan diğerine benziyor kaybederken *** Acı günler var önümüzde Kurudu yaşlar gözümüz de Duramadık ki sözümüzde Tarih tekrar ediyor *** Hayatta başarılar diliyorum Hayatta başarılar diliyorum Laf olsun diye değil samimiyim İyiliğini istiyorum

Kaçak Bu şehirde buldum buğday ellerini Bu şehirde sevdim badem dillerini Senle unuttum bütün ezberlerimi Pişman değilim ama göçtüm kederden Düşman değilim ama çöktüm erkenden *** Bir daha bu yolları aynı hevesle yürür müyüm? Kim bilir ne bekliyor kalır mıyım ölür müyüm? Ne malum dünya gözüyle bir daha görür müyüm? *** Tuhaf buluyorlar bu kaçak halimi Seninle doldurdum yasak ihlalimi Seninle kapattım aşk defterlerimi Pişman değilim ama göçtüm kederden Düşman değilim ama çöktüm erkenden *** Bir daha bu yolları aynı hevesle yürür müyüm? Kim bilir ne bekliyor kalır mıyım ölür müyüm? Ne malum dünya gözüyle bir daha görür müyüm?

Mazi Geçmişe mazi diyorlar hayatımdaki ağır hasar Kaçıncı ihanetin bu, tutulmamış kaç sözün var Sevgide bir yere kadar benim de hayallerim var Ayrılık için yazdığım söylenmemiş sözlerim var *** Senin gibi birini tanımıyorum Zahmet edip de sormuyorum Ben kendi hükmümle yol alıyorum Zaten ben sever gibi yapamıyorum

Saygılarımla Bir nefes gibi sevmek Çok gerekli çok özel Bu yasak aşkımızda Son nefes bile güzel *** Sen de ben de çaresiziz ah Çıkmazdayız yolumuz yok Sevmek hakkımız da olsa Biliyorsun biliyorsun biliyorsun Sonumuz yok *** Ben yaşarım yaşanmış duygularımla Ortasından bölünmüş uykularımla Sen beni düşünme toparlanırım Güle güle git sen saygılarımla *** Sen de ben de çaresiziz ahh Çıkmazdayız yolumuz yok Sevmek hakkımız da olsa Biliyorsun biliyorsun biliyorsun Sonumuz yok *** Ben yaşarım yaşanmış duygularımla Ortasından bölünmüş uykularımla Sen beni düşünme toparlanırım Güle güle git sen saygılarımla

Seni Sevmedigim Yalan Yalan yalan yalan Seni sevmediğim yalan Kızgın bir anımda söyledim yalan Seni sevmediğim yalan *** Sen yoksan her şey eksik Sen varsan her şey tamam Neyim varsa alıp götürsünler benden Paylaşmaya hazırım inan inan Yalnız seni paylaşamam *** Yalan yalan yalan Seni sevmediğim yalan Kızgın bir anımda söyledim yalan Seni sevmediğim yalan *** Yalan yalan yalan Seni unuttuğum yalan Çocuksu bir sevinç başlar içimde Seni gördüğüm zaman *** Sen yoksan her şey eksik Sen varsan her şey tamam Neyim varsa alıp götürsünler benden Paylaşmaya hazırım inan inan Yalnız seni paylaşamam *** Yalan yalan yalan Seni sevmediğim yalan Kızgın bir anımda söyledim yalan Seni sevmediğim yalan

Seni Sevmeyen Ölsün Saçlarını dağıtırsın Rüzgarlara bırakırsın *** Sen sevmeye yakışırsın Seni sevmeyen ölsün ölsün Seni sevmeyen ölsün *** Her şey yalan gerçek sensin Gelirse dert senden gelsin Bence aşkın kendisisin Seni sevmeyen ölsün ölsün Seni sevmeyen ölsün ahh *** Güzel diye sana denir Senin her kahrın çekilir *** Candan bile vaz geçilir Seni sevmeyen ölsün ölsün Seni sevmeyen ölsün *** Her şey yalan gerçek sensin Gelirse dert senden gelsin Bence aşkın kendisisin Seni sevmeyen ölsün ölsün Seni sevmeyen ölsün ahh

Seni Unuturum Söyleseydin hazır olurdum Sebebin yok şimdi zor durum Elimin gücümün yettiği kadar Seni seni seni unuturum *** Söyleseydin hazır olurdum Sebebin yok şimdi zor durum Elimin gücümün yettiği kadar Seni seni unuturum *** Konuşursak olur mu çare Hiç gerek yok böyle vebale Ecele ölüme yakın dururum Seni seni unuturum *** Kimin hakkıysan onla kal Senden önce bir Allah'ım var Her günüm ömrümün bittiği kadar Beni bizi unuturum *** Zaten artık tükendik Aşkım İşte sana büyük yalanım Elimin gücümün yettiği kadar Seni seni unuturum