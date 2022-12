Orhan Ölmez

Farkındayım göz göre göre seni nasıl üzdüğümün Hiç değmezken kimlere güzel sözler deyip durmuşum Farkındayım elleri bile daha kibar kırdığımın Hiç değmezken beş para etmez kaygılarla doluymuşum Farkındayım *** Yaşıyorum sanarak inadına kendimi inkar etmiş durmuşum Biliyorum sanarak inadına kendime yanlış hedefler bulmuşum Yaşıyorum sanarak inadına kendimi inkar etmiş durmuşum Biliyorum sanarak inadına kendime yanlış hedefler bulmuşum *** Olan olmuş, giden gitmiş, her zaman sonradan anlarmış insan Solan solmuş, biten bitmiş, insan hep kendini suçsuz sayarmış Burda olsan, bana baksan, sonrada suçumu yüzüme haykırsan Biraz kızsan, hatta darılsan, sonra da yüzüne bakıp mutlu olsam *** Farkındayım göz göre göre seni nasıl üzdüğümün Hiç değmezken kimlere güzel sözler deyip durmuşum Farkındayım elleri bile daha kibar kırdığımın Hiç değmezken beş para etmez kaygılarla doluymuşum Farkındayım *** Olan olmuş, giden gitmiş, her zaman sonradan anlarmış insan Solan solmuş, biten bitmiş, insan hep kendini suçsuz sayarmış Burda olsan, bana baksan, sonrada suçumu yüzüme haykırsan Biraz kızsan, hatta darılsan, sonra da yüzüne bakıp mutlu olsam *** Olan olmuş, giden gitmiş, her zaman sonradan anlarmış insan Solan solmuş, biten bitmiş, insan hep kendini suçsuz sayarmış