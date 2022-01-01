Orhan Ölmez

Farkındayım Şarkı Sözleri
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Farkındayım göz göre göre seni nasıl üzdüğümün
Hiç değmezken kimlere güzel sözler deyip durmuşum
Farkındayım elleri bile daha kibar kırdığımın
Hiç değmezken beş para etmez kaygılarla doluymuşum
Farkındayım
***
Yaşıyorum sanarak inadına kendimi inkar etmiş durmuşum
Biliyorum sanarak inadına kendime yanlış hedefler bulmuşum
Yaşıyorum sanarak inadına kendimi inkar etmiş durmuşum
Biliyorum sanarak inadına kendime yanlış hedefler bulmuşum
***
Olan olmuş, giden gitmiş, her zaman sonradan anlarmış insan
Solan solmuş, biten bitmiş, insan hep kendini suçsuz sayarmış
Burda olsan, bana baksan, sonrada suçumu yüzüme haykırsan
Biraz kızsan, hatta darılsan, sonra da yüzüne bakıp mutlu olsam
***
Farkındayım göz göre göre seni nasıl üzdüğümün
Hiç değmezken kimlere güzel sözler deyip durmuşum
Farkındayım elleri bile daha kibar kırdığımın
Hiç değmezken beş para etmez kaygılarla doluymuşum
Farkındayım
***
Olan olmuş, giden gitmiş, her zaman sonradan anlarmış insan
Solan solmuş, biten bitmiş, insan hep kendini suçsuz sayarmış
Burda olsan, bana baksan, sonrada suçumu yüzüme haykırsan
Biraz kızsan, hatta darılsan, sonra da yüzüne bakıp mutlu olsam
***
Olan olmuş, giden gitmiş, her zaman sonradan anlarmış insan
Solan solmuş, biten bitmiş, insan hep kendini suçsuz sayarmış