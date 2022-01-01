Hayırlısı Olsun Şarkı Sözleri
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Orhan Ölmez
Hayırlısı Olsun
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Yolumdan Çıkıp da Şaşırmışım Kimi Zaman
Kendimden Geçip de Yanılmışım Ah Aman
O ben Değilmişim Anlayamadım Geç Olmadan
Hataları Bile Savunmuşum Yılmadan
***
Gönülden inanıp Saplanmışım Saçma Sapan
Nasıl Bir Yanılgı Bu Savaşmışım Hiç Durmadan
Yanlış Doğru Nedir Hiç Birini Anlamadan
Kaçmışım Kendimden, Kaçmışım insanlardan
***
Her şey için Hayırlısı Olsun, Yüreğime Biraz Umut Dolsun
Beni Ele Esir Eden Kalbin, Dilerim Akılla Şad Olsun
Her şey için Hayırlısı Olsun, Yüreğime Biraz Umut Dolsun
Beni Esir Eden Kalbin, Dilerim Akılla Şad Olsun
***
Yolumdan Çıkıp da Şaşırmışım Kimi Zaman
Kendimden Geçip de Yanılmışım Ah Aman
O ben Değilmişim Anlayamadım Geç Olmadan
Hataları Bile Savunmuşum Yılmadan
***
Gönülden inanıp Saplanmışım Saçma Sapan
Nasıl Bir Yanılgı Bu Savaşmışım Hiç Durmadan
Yanlış Doğru Nedir Hiç Birini Anlamadan
Kaçmışım Kendimden, Kaçmışım insanlardan
***
Her şey için Hayırlısı Olsun, Yüreğime Biraz Umut Dolsun
Beni Esir Eden Kalbin, Dilerim Akılla Şad Olsun
Her şey için Hayırlısı Olsun, Yüreğime Biraz Umut Dolsun
Beni Esir Eden Kalbin, Dilerim Akılla Şad Olsun
***
Her şey için Hayırlısı Olsun, Yüreğime Biraz Umut Dolsun
Beni Esir Eden Kalbin, Dilerim Akılla Şad Olsun
Her şey için Hayırlısı Olsun, Yüreğime Biraz Umut Dolsun
Beni Esir Eden Kalbin, Dilerim Akılla Şad Olsun
***
Her şey için Hayırlısı Olsun, Yüreğime Biraz Umut Dolsun
Beni Esir Eden Kalbin, Dilerim Akılla Şad Olsun
Her şey için Hayırlısı Olsun, Yüreğime Biraz Umut Dolsun
Beni Esir Eden Kalbin, Dilerim Akılla Şad Olsun