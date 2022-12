Orhan Ölmez

Yolumdan Çıkıp da Şaşırmışım Kimi Zaman Kendimden Geçip de Yanılmışım Ah Aman O ben Değilmişim Anlayamadım Geç Olmadan Hataları Bile Savunmuşum Yılmadan *** Gönülden inanıp Saplanmışım Saçma Sapan Nasıl Bir Yanılgı Bu Savaşmışım Hiç Durmadan Yanlış Doğru Nedir Hiç Birini Anlamadan Kaçmışım Kendimden, Kaçmışım insanlardan *** Her şey için Hayırlısı Olsun, Yüreğime Biraz Umut Dolsun Beni Ele Esir Eden Kalbin, Dilerim Akılla Şad Olsun Her şey için Hayırlısı Olsun, Yüreğime Biraz Umut Dolsun Beni Esir Eden Kalbin, Dilerim Akılla Şad Olsun *** Yolumdan Çıkıp da Şaşırmışım Kimi Zaman Kendimden Geçip de Yanılmışım Ah Aman O ben Değilmişim Anlayamadım Geç Olmadan Hataları Bile Savunmuşum Yılmadan *** Gönülden inanıp Saplanmışım Saçma Sapan Nasıl Bir Yanılgı Bu Savaşmışım Hiç Durmadan Yanlış Doğru Nedir Hiç Birini Anlamadan Kaçmışım Kendimden, Kaçmışım insanlardan *** Her şey için Hayırlısı Olsun, Yüreğime Biraz Umut Dolsun Beni Esir Eden Kalbin, Dilerim Akılla Şad Olsun Her şey için Hayırlısı Olsun, Yüreğime Biraz Umut Dolsun Beni Esir Eden Kalbin, Dilerim Akılla Şad Olsun *** Her şey için Hayırlısı Olsun, Yüreğime Biraz Umut Dolsun Beni Esir Eden Kalbin, Dilerim Akılla Şad Olsun Her şey için Hayırlısı Olsun, Yüreğime Biraz Umut Dolsun Beni Esir Eden Kalbin, Dilerim Akılla Şad Olsun *** Her şey için Hayırlısı Olsun, Yüreğime Biraz Umut Dolsun Beni Esir Eden Kalbin, Dilerim Akılla Şad Olsun Her şey için Hayırlısı Olsun, Yüreğime Biraz Umut Dolsun Beni Esir Eden Kalbin, Dilerim Akılla Şad Olsun