Orhan Ölmez

Hoşgeldin Var mıydın, yok muydun bilmiyorum ama Hoş geldin, ey sevgilim, hayatıma Aşk mısın, nefret mi bilmiyorum ama Hoş geldin, kalbimin neşesi, hayatıma *** Sen miydin, ben miydim sebep varlığına? Yanıt mı geldin bütün dualarıma? Acı vermezsin umarım hayatıma Çekiç gibi indin bütün duvarlarıma *** Yüreğimi açtım, azat ettim aşkı Çaresizim sana karşı Kaderime bir tebessüm gibi geldin Ağlattın acıları *** Yüreğimi açtım, azat ettim aşkı Çaresizim sana karşı Kaderime bir tebessüm gibi geldin Ağlattın acıları *** Var mıydın, yok muydun bilmiyorum ama Hoş geldin, ey sevgilim, hayatıma Aşk mısın, nefret mi bilmiyorum ama Hoş geldin, kalbimin neşesi, hayatıma *** Sen miydin, ben miydim sebep varlığına? Yanıt mı geldin bütün dualarıma? Acı vermezsin umarım hayatıma Çekiç gibi indin bütün duvarlarıma *** Yüreğimi açtım, azat ettim aşkı Çaresizim sana karşı Kaderime bir tebessüm gibi geldin Ağlattın acıları *** Yüreğimi açtım, azat ettim aşkı Çaresizim sana karşı Kaderime bir tebessüm gibi geldin Ağlattın acıları

Maşallah Ne kadar güzelsin Doyamam bakmalara Sen benim her şeyimsin Sığdıramam sayfalara Yaz yaz kalemim tükenir *** Ne kadar narinsin Kıyamam dokunmaya Ne güzel gözlerin var Güneşte çalar elaya Bak bak nefesim tükenir *** Hayal değil bu, hayatın ta kendisi Aşkımız şimdiden aşkların efendisi *** Maşallah diyelim nazarlar değmesin İlan ettim bu kalbin sahibi de sensin Maşallah diyelim nazarlar değmesin Bugünü yaşa yarını hayal et Çünkü hep benimlesin