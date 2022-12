Kimseleri görmedi kördü deseler Kimseleri görmedi kördü deseler *** Aklını seninle bozdu deseler Aklını seninle bozdu deseler *** Hep seninle yaşadı öldü deseler Hep seninle yaşadı öldü deseler *** İnan sevdiğim inan az olur Az olur sevdiğim inan az olur *** İki elin kanda olsa da gel Ecel bize pusu kursa da gel Korkma Tanrım sevenleri korur Sevenlerin dualarıyla gel *** İki elin kanda olsa da gel Ecel bize pusu kursa da gel Korkma Tanrım sevenleri korur Sevenlerin dualarıyla gel *** Tarif etmek imkansız sende olanı Tarif etmek imkansız sende olanı *** Bir Allah bir de sen bir ben bilirim Bir Allah bir de sen bir ben bilirim *** Günün her saatinde aşk vaktinde Gecenin her anında aşk vaktinde Çağırırsan koşarak sana gelirim Her şeyi bırakır sana gelirim *** İki elin kanda olsa da gel Ecel bize pusu kursa da gel Korkma Tanrım sevenleri korur Sevenlerin dualarıyla gel *** İki elin kanda olsa da gel Ecel bize pusu kursa da gel Korkma Tanrım sevenleri korur Sevenlerin dualarıyla gel