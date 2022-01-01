Orhan Ölmez

İsten inan ister inanma Unutmadım seni hala Dönmezsen canın sağ olsun Dönersen bırakmam asla *** Kimi zaman anlamak için Biraz zaman gerekir Bulanıktır sular beklemek gerekir İnanırsan bir şeye inandırırsın kendini Önce yanlış dediğin, sonra doğru olabilir *** Kim bilir belki bir gün, yine yollarımız kesişir Biraz kırgın, biraz kızgın, ellerimiz birleşir Sen bana canım dersin, ben sana bir tanem Geçip gider zaman belki de iyi gelmiştir *** İsten inan ister inanma Unutmadım seni hala Dönmezsen canın sağ olsun Dönersen bırakmam asla