İster İnan İster İnanma Şarkı Sözleri
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Orhan Ölmez
İster İnan İster İnanma
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İsten inan ister inanma
Unutmadım seni hala
Dönmezsen canın sağ olsun
Dönersen bırakmam asla
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Kimi zaman anlamak için
Biraz zaman gerekir
Bulanıktır sular beklemek gerekir
İnanırsan bir şeye inandırırsın kendini
Önce yanlış dediğin, sonra doğru olabilir
***
Kim bilir belki bir gün, yine yollarımız kesişir
Biraz kırgın, biraz kızgın, ellerimiz birleşir
Sen bana canım dersin, ben sana bir tanem
Geçip gider zaman belki de iyi gelmiştir
***
İsten inan ister inanma
Unutmadım seni hala
Dönmezsen canın sağ olsun
Dönersen bırakmam asla