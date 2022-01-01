Kabullendim (pb) Şarkı Sözleri
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Orhan Ölmez
Kabullendim (pb)
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Ne yapsam da ne etsem de
Alamadım, kalbim sende
Yollar ve de yıllar şahit
***
Zorla güzellik olmazmış
Anladım sonunda ben de
Kabullendim zor olsa bile
***
"Asla yüzüm gülmez", dedim
Başkasını sevemezdim
Kalbime bir başkası sahip
***
Olanlar sebepsiz değil
Vardır elbet bir nedeni
Kabullendim, hadi git sen de
***
Ben hiç ah etmezdim
Umudumu yitirmezdim
Bu seferlik kabullendim
***
Azla yetinmezdin
Birçok şeye göğüs gerdim
Bu seferlik kabullendim
***
Ben hiç ah etmezdim
Umudumu yitirmezdim
Bu seferlik kabullendim
***
Azla yetinmezdin
Birçok şeye göğüs gerdim
Bu seferlik kabullendim
***
Ne yapsam da ne etsem de
Alamadım, kalbim sende
Yollar ve de yıllar şahit
***
Zorla güzellik olmazmış
Anladım sonunda ben de
Kabullendim zor olsa bile
***
"Asla yüzüm gülmez", dedim
Başkasını sevemezdim
Kalbime bir başkası sahip
***
Olanlar sebepsiz değil
Vardır elbet bir nedeni
Kabullendim, hadi git sen de
***
Ben hiç ah etmezdim
Umudumu yitirmezdim
Bu seferlik kabullendim
***
Azla yetinmezdin
Birçok şeye göğüs gerdim
Bu seferlik kabullendim
***
Ben hiç ah etmezdim
Umudumu yitirmezdim
Bu seferlik kabullendim
***
Azla yetinmezdin
Birçok şeye göğüs gerdim
Bu seferlik kabullendim
***
Ben hiç ah etmezdim
Umudumu yitirmezdim
Bu seferlik kabullendim
***
Azla yetinmezdin
Birçok şeye göğüs gerdim
Bu seferlik kabullendim
***
Ben hiç ah etmezdim
Umudumu yitirmezdim
Bu seferlik kabullendim
***
Azla yetinmezdin
Birçok şeye göğüs gerdim
Bu seferlik kabullendim