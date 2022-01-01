Orhan Ölmez

Ne yapsam da ne etsem de Alamadım, kalbim sende Yollar ve de yıllar şahit *** Zorla güzellik olmazmış Anladım sonunda ben de Kabullendim zor olsa bile *** "Asla yüzüm gülmez", dedim Başkasını sevemezdim Kalbime bir başkası sahip *** Olanlar sebepsiz değil Vardır elbet bir nedeni Kabullendim, hadi git sen de *** Ben hiç ah etmezdim Umudumu yitirmezdim Bu seferlik kabullendim *** Azla yetinmezdin Birçok şeye göğüs gerdim Bu seferlik kabullendim *** Ben hiç ah etmezdim Umudumu yitirmezdim Bu seferlik kabullendim *** Azla yetinmezdin Birçok şeye göğüs gerdim Bu seferlik kabullendim *** Ne yapsam da ne etsem de Alamadım, kalbim sende Yollar ve de yıllar şahit *** Zorla güzellik olmazmış Anladım sonunda ben de Kabullendim zor olsa bile *** "Asla yüzüm gülmez", dedim Başkasını sevemezdim Kalbime bir başkası sahip *** Olanlar sebepsiz değil Vardır elbet bir nedeni Kabullendim, hadi git sen de *** Ben hiç ah etmezdim Umudumu yitirmezdim Bu seferlik kabullendim *** Azla yetinmezdin Birçok şeye göğüs gerdim Bu seferlik kabullendim *** Ben hiç ah etmezdim Umudumu yitirmezdim Bu seferlik kabullendim *** Azla yetinmezdin Birçok şeye göğüs gerdim Bu seferlik kabullendim *** Ben hiç ah etmezdim Umudumu yitirmezdim Bu seferlik kabullendim *** Azla yetinmezdin Birçok şeye göğüs gerdim Bu seferlik kabullendim *** Ben hiç ah etmezdim Umudumu yitirmezdim Bu seferlik kabullendim *** Azla yetinmezdin Birçok şeye göğüs gerdim Bu seferlik kabullendim