×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Kibar İsyan

Kibar İsyan Şarkı Sözleri

Orhan Ölmez Kibar İsyan şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Orhan Ölmez Kibar İsyan şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kibar İsyan sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Orhan Ölmez

Orhan Ölmez

Kibar İsyan

  • Kabullendim

  • Nikah (Düet Ajda Pekkan)

  • Doğudan Doğanım

  • Ana Kuzusu

  • Düttürü Dünya

  • Galeyan

  • Kabullendim

  • Meditasyon (Kibar İsyan)

Copyright © 2022 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı