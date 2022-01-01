Orhan Ölmez

Su Şarkı Sözleri
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Beni Kendime Kırdırma, Gel Aklımı Bulandırma.
Asaletim Hazinemdir Gel,
Elaleme Güldürme.
Gel Aşkı Heba Etme, Saygımı Ziyan Etme.
Dizüstüne Çökmüşken Gel,
Nezaketi İncitme.
***
Sabır Taşıyız Aslında, Bekler Dururuz Uğrunda.
Sonunda Kavuşmak Varsa,
Üzülmeyiz İcabında.
Aşk Ehliyiz Aslında, Yanar Dururuz Uğrunda.
İstediğin El Olmaksa, Yıkılmayız İcabında.
***
Nezaketimi Zayıflık Sanma, Suskun Olduğuma Aldanma.
Diz Üstünde Durduğumuz İçindir, Sebebim Ol Ayağa Kaldırma.(X2)
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Beni Kendime Küstürme, Gel Aklımı Süründürme.
***
Asaletim Hazinemdir Gel,
Elaleme Güldürme.
Gel Aşkı Heba Etme, Saygımı Ziyan Etme.
Dizüstüne Çökmüşken Gel,
Nezaketi İncitme.
***
Sabır Taşıyız Aslında, Bekler Dururuz Uğrunda.
Sonunda Kavuşmak Varsa,
Üzülmeyiz İcabında.
Aşk Ehliyiz Aslında, Yanar Dururuz Uğrunda.
İstediğin El Olmaksa, Yıkılmayız İcabında.
***
Nezaketimi Zayıflık Sanma, Suskun Olduğuma Aldanma.
Diz Üstünde Durduğumuz İçindir, Sebebim Olup Ayağa Kaldırma.(X3)
(Özümü Üzüp Ayağa Kaldırma.)
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