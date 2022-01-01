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Su Şarkı Sözleri

Orhan Ölmez Su şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Orhan Ölmez Su şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Su sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Orhan Ölmez

Orhan Ölmez

Su

  • Nezaket

  • Esnaf Lokantası

  • Nezaket

  • Siyah Beyaz

  • Can

  • Azar Azar

  • Gidiyorum

  • Tok

  • Benim Olmadın

  • Gündüzün Gecenim

  • Azar Azar (Club Version)

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