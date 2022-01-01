Orhan Ölmez

Olma O Zaman Şarkı Sözleri
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Gözlerinle görmen gerekmez bazı gerçekleri
Bilirim, zamanla geçecek kalbimin eriyişi
Şimdi öle bi' çekip git ki hiç görmeyeyim seni
"Gel" desem de yine "Dön" desem de
Bana dönmesen daha iyi
***
Sözlerinle dövmen gerekmez çaresiz yüreğimi
Sensiz olmayı kabullenmişken hatırlatma kendini
Aşkın öyle bi' illüzyon ki gizlemiştim gerçekleri
***
"Gel" desem de yine "Dön" desem de
Bana dönmesen daha iyi
"Gel" desem de yine "Dön" desem de
Bana dönmesen daha iyi
***
Olmasan da oluyorsa, olma o zaman
Olmasan da oluyorsa, olma o zaman
***
Gözlerinle görmen gerekmez bazı gerçekleri
Bilirim, zamanla geçecek kalbimin eriyişi
Şimdi öle bi' çekip git ki hiç görmeyeyim seni
"Gel" desem de yine "Dön" desem de
Bana dönmesen daha iyi
***
Sözlerinle dövmen gerekmez çaresiz yüreğimi
Sensiz olmayı kabullenmişken hatırlatma kendini
Aşkın öyle bi' illüzyon ki gizlemiştim gerçekleri
***
"Gel" desem de yine "Dön" desem de
Bana dönmesen daha iyi
"Gel" desem de yine "Dön" desem de
Bana dönmesen daha iyi
***
Olmasan da oluyorsa, olma o zaman
Olmasan da oluyorsa, olma o zaman
Olmasan da oluyorsa, olma o zaman
Olmasan da oluyorsa, olma o zaman
***
Olmasan da oluyorsa, olma o zaman
Olmasan da oluyorsa, olma o zaman
Olmasan da oluyorsa, olma o zaman
Olmasan da oluyorsa, olma o zaman
***
Olmasan da oluyorsa, olma o zaman
Olmasan da oluyorsa, olma o zaman
Olmasan da oluyorsa, olma o zaman
Olmasan da oluyorsa, olma o zaman