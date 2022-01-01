Orhan Ölmez

Gözlerinle görmen gerekmez bazı gerçekleri Bilirim, zamanla geçecek kalbimin eriyişi Şimdi öle bi' çekip git ki hiç görmeyeyim seni "Gel" desem de yine "Dön" desem de Bana dönmesen daha iyi *** Sözlerinle dövmen gerekmez çaresiz yüreğimi Sensiz olmayı kabullenmişken hatırlatma kendini Aşkın öyle bi' illüzyon ki gizlemiştim gerçekleri *** "Gel" desem de yine "Dön" desem de Bana dönmesen daha iyi "Gel" desem de yine "Dön" desem de Bana dönmesen daha iyi *** Olmasan da oluyorsa, olma o zaman Olmasan da oluyorsa, olma o zaman *** Gözlerinle görmen gerekmez bazı gerçekleri Bilirim, zamanla geçecek kalbimin eriyişi Şimdi öle bi' çekip git ki hiç görmeyeyim seni "Gel" desem de yine "Dön" desem de Bana dönmesen daha iyi *** Sözlerinle dövmen gerekmez çaresiz yüreğimi Sensiz olmayı kabullenmişken hatırlatma kendini Aşkın öyle bi' illüzyon ki gizlemiştim gerçekleri *** "Gel" desem de yine "Dön" desem de Bana dönmesen daha iyi "Gel" desem de yine "Dön" desem de Bana dönmesen daha iyi *** Olmasan da oluyorsa, olma o zaman Olmasan da oluyorsa, olma o zaman Olmasan da oluyorsa, olma o zaman Olmasan da oluyorsa, olma o zaman *** Olmasan da oluyorsa, olma o zaman Olmasan da oluyorsa, olma o zaman Olmasan da oluyorsa, olma o zaman Olmasan da oluyorsa, olma o zaman *** Olmasan da oluyorsa, olma o zaman Olmasan da oluyorsa, olma o zaman Olmasan da oluyorsa, olma o zaman Olmasan da oluyorsa, olma o zaman